Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Самое большое число инвесторов от простых знакомств.
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать.
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться.
Поделитесь пожалуйста опытом
То есть, допустим, есть стратегия.
Нужно не показывая сделок привлечь инвестора.
Какие существуют варианты?
Из своей практики. Не одного клиента не привлек, когда просто показывал статистику какую то информацию скидывал на мыло.
Самое большое число инвесторов от простых знакомств.
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать.
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться.
зачем кого - то привлекать если можно торговать для себя и на себя?
зачем кого - то привлекать если можно торговать для себя и на себя?
Нужно разнообразие в жизни, и лишний доход никогда не помешает.
вот пример: за неделю 2к разве плохо.
пошел подруге телефон обновил.
Можно элементарно привлечь любой банк путем взятия кредита. Ведь проценты по кредиту меньше прибыли!!!
И затем элементарно слить депозит и платить дальше по кредиту.
Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии?
чем-то напомнило "как править миром не привлекая внимания санитаров" :-)
Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии?
чем-то напомнило "как править миром не привлекая внимания санитаров" :-)
а книга хорошая, читал
Из своей практики. Не одного клиента не привлек, когда просто показывал статистику какую то информацию скидывал на мыло.
Самое большое число инвесторов от простых знакомств.
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать.
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться.
Из практики, гарантируете сохранность и возвратность исходного депозита на 5-7% в месяц, клиенту не важна ни стратегия ни все остальное - это альтернативный вариант кредиту, на сегодня этот вариант не имеет такой ценности, т.к. развиты пам и мам сервисы. Трейдер вкладывает свои знания и время со средствами ранее затраченные на их получение и дальше тратит свое время, клиент тратит деньги, которые он получил за свое ранее потраченное время и знания.(Вариант жуликоватого ДЦ не рассматриваем) - никто никак никому ничего не должен.
У клиента выбор: банковский депозит, консервативная биржа, консервативное ду(например пенсионное) на бирже, высокорисковые стратегии. Причем хоть какая то гарантия как раз на цивилизованной бирже - банк может лопнуть . Клиент хочет гарантий, у него есть варианты без трейдера, это ожидание +2-5% в год на длительном промежутке от 10 лет, когда пару раз будет возможность выдернуть исходный депозит. Что то гарантировать выше условий гарантий государства(в лучшем смысле) никто не может.
Самое интересное, что люди доверяют средства(в среднем до нескольких з/п) мартину с сеткой, великие идеи им не интересны.