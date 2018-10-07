Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии? - страница 5

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Из своей практики. Не одного клиента не привлек, когда просто показывал статистику какую то информацию скидывал на мыло.  
Самое большое число инвесторов от простых знакомств. 
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать. 
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться. 
 
Renat Akhtyamov:

Поделитесь пожалуйста опытом

То есть, допустим, есть стратегия.

Нужно не показывая сделок привлечь инвестора.

Какие существуют варианты?

  1. Если твоя стратегия настолько простая, что ее можно прочитать по сделкам, то она не может быть прибыльной. Время, когда зарабатывали на машках, ишимоках и др., прошло лет 50-80 тому назад. Если стратегия не столь простая, то беспокоиться не о чем. Тем более что инвестор, как правило, не настолько искушен чтобы восстановить ее по сделкам.
  2. В РФ законно привлечь инвестора приватно ты не имеешь права. Инвестиции могут привлекаться только имеющими на то лицензию организациями (банками, хедж-фондами, брокерскими и пр. конторами). По этой причине любой твой частный договор с инвестором может быть использован им же против тебя для привлечения к ответственности когда он сочтет нужным. По сути инвестор сможет тебя шантажировать при желании и обладая достаточными знаниями, тем более потеряв ощутимую сумму, даже вписывающуюся в оговоренный лимит потерь.
  3. Поэтому лучший вариант, как советовали выше, ПАММ.
  4. А за то что твою стратегию раскроют по истории сделок, переживать нет оснований. Это параноя. В любом случае история доступна как минимум, работникам ДЦ. А там сидят не дураки, их квалификация никак не ниже чем у инвестора. "Что знают двое - знает свинья" (С Борман).
 
Evgeniy Kazeikin:
Из своей практики. Не одного клиента не привлек, когда просто показывал статистику какую то информацию скидывал на мыло.  
Самое большое число инвесторов от простых знакомств. 
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать. 
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться. 


зачем кого - то привлекать если можно торговать для себя и на себя?

 
Создай свой ООО хедж фонд и люди потянутся, всем конечно нужен сразу печатный станок, так что проблема в подборе адекватных инвесторов, что в наше время весьма проблематично, нужна крутая охрана, без крыши в нашей системе никак - можно для начала взять из полицейских, а если они поимеют прибыль, то за тебя любого порвут и твоя система им до лампочки...лишь бы процент не хилый капал на их депозит... 
 
Mickey Moose:


зачем кого - то привлекать если можно торговать для себя и на себя?

Нужно разнообразие в жизни, и лишний доход никогда не помешает. 
вот пример: за неделю 2к разве плохо. 
пошел подруге телефон обновил. 
 

 
Можно элементарно привлечь любой банк путем взятия кредита. Ведь проценты по кредиту меньше прибыли!!!
 
Konstantin Erin:
Можно элементарно привлечь любой банк путем взятия кредита. Ведь проценты по кредиту меньше прибыли!!!

И затем элементарно слить депозит и платить дальше по кредиту.

 

Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии?

чем-то напомнило  "как править миром не привлекая внимания санитаров" :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии?

чем-то напомнило  "как править миром не привлекая внимания санитаров" :-)

а книга хорошая, читал

 
Evgeniy Kazeikin:
Из своей практики. Не одного клиента не привлек, когда просто показывал статистику какую то информацию скидывал на мыло.  
Самое большое число инвесторов от простых знакомств. 
И еще такой момент, всегда меня убивали люди, которые говорят вот я трейдер и вот у меня статистика там ( и даже показать ее не могут). Работаю уже 10 лет, а на самом деле - лох лохом. И такой человек ничем рисковать не хочет, да и нечем . И хочет быть успешным и зарабатывать и зарабатывать. 
Если вы реально верите в себя, и во все что вы делаете. Возьмите счет под управление какого нибудь знакомого у которого есть хотя бы 10к $ и рискните. Разделите прибыль и убытки по палам. И выводите каждую неделю прибыль. И я уверен что ваша жизнь измениться. 

Из практики, гарантируете сохранность и возвратность исходного депозита на  5-7% в месяц, клиенту не важна ни стратегия ни все остальное - это альтернативный вариант кредиту, на сегодня этот вариант не имеет такой ценности, т.к. развиты пам и мам сервисы. Трейдер вкладывает свои знания и время со средствами ранее затраченные на их получение и дальше тратит свое время, клиент тратит деньги, которые он получил за свое ранее потраченное время и знания.(Вариант жуликоватого ДЦ не рассматриваем) - никто никак никому ничего не должен. 

У клиента выбор: банковский депозит, консервативная биржа, консервативное ду(например пенсионное) на бирже, высокорисковые стратегии. Причем хоть какая то гарантия как раз на цивилизованной бирже - банк может лопнуть . Клиент хочет гарантий, у него есть варианты без трейдера, это ожидание +2-5% в год на длительном промежутке от 10 лет, когда пару раз будет возможность выдернуть исходный депозит. Что то гарантировать выше условий гарантий государства(в лучшем смысле) никто не может.

Самое интересное, что люди доверяют средства(в среднем до нескольких з/п) мартину с сеткой, великие идеи им не интересны.

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