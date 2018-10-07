Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии? - страница 4
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Вот что бывает когда человек думает, что думать-это его)))). Бери тоньше.
просто поясни
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии?
ILNUR777, 2018.04.15 14:29Подруга случайно не под 0?
Подруга случайно не под 0?
Вы уважаемый, случайно не о причёске?
Вот что бывает когда человек думает, что думать-это его)))). Бери тоньше.
Вы уважаемый, случайно не о причёске?
Не уловил идею.
Можно подробнее?
Вы предлагаете стратегию и хотите подтвердить ее работоспособность...
Прогноз на основании Вашей стратегии и есть подтверждение, которое Вы ищете...
Если нет веры системе через 2 года, то почему должна быть вера в нее и до 2-х лет. Ведь этого 2-х летнего хорошего куска истории может и не быть в другие 2 года. Это как прибыльную машку на истории искать и говорить "ну вот тут ведь прибыльная же была".
ДЛЯ того чтобы не получать битой и вообще не получать - займитесь спортом.А чтоб инвесторы не обижались на убытки - составляйте договор где оговорен риск на сделку, максимальная просадка и т.п.
Инвестиция в любой бизнес дело рискованное. По статистике только 10% стартапов просуществовали более 3-х лет и вышли в плюс. Остальные успешно закрылись с минусом. Форекс предоставляет ускоренный режим бизнеса.
Чтоб заинтересовать инвестора достаточно развитые коммуникативные возможности. От этого зависит размер инвестиций. Заедьте в офис к телетрейду и послушайте что наваливают менеджеры потенциальным клиентам, которые про форекс слышали только с телевизионных рекламных роликов. Мин инвестиция от 2000 долларов и набирают огромное количество таких клиентов. Котрые несут и по 20к долларов и даже по 200к.
Просто стейтом инвесторов завлечется не так уж и много. Из них процентов 70 будут по 100 долларов. И достаточно показать торговлю в плюс пусть даже за месяц.
А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно.
....
А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно.
Дмитрий, у Вас есть рамочный договор такого плана для примера?
ДЛЯ того чтобы не получать битой и вообще не получать - займитесь спортом.А чтоб инвесторы не обижались на убытки - составляйте договор где оговорен риск на сделку, максимальная просадка и т.п.
Инвестиция в любой бизнес дело рискованное. По статистике только 10% стартапов просуществовали более 3-х лет и вышли в плюс. Остальные успешно закрылись с минусом. Форекс предоставляет ускоренный режим бизнеса.
Чтоб заинтересовать инвестора достаточно развитые коммуникативные возможности. От этого зависит размер инвестиций. Заедьте в офис к телетрейду и послушайте что наваливают менеджеры потенциальным клиентам, которые про форекс слышали только с телевизионных рекламных роликов. Мин инвестиция от 2000 долларов и набирают огромное количество таких клиентов. Котрые несут и по 20к долларов и даже по 200к.
Просто стейтом инвесторов завлечется не так уж и много. Из них процентов 70 будут по 100 долларов. И достаточно показать торговлю в плюс пусть даже за месяц.
А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно.
Я о сути процесса. Понятное дело что у нас (да и не только, но всё же больше) можно как угодно завернуть процесс напёрсков, и под каким угодно договорным соусом. Кухни живут же. Хотя у них договор уже прямо говорит что в любом случае "клиент не прав". Так как кухня оставляет за собой право признания котировки рыночной. Тем не менее народ идёт. Пока спрос на возможность обманываться есть, будет предложение и на обман.
Можно еще так: https://youtu.be/VzFi-bNXHMo
Название темы напомнило: