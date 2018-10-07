Как привлечь инвестора, не выдавая стратегии? - страница 4

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ILNUR777:
Вот что бывает когда человек думает, что думать-это его)))). Бери тоньше.

просто поясни

 
ILNUR777:
Подруга случайно не под 0?

Вы уважаемый, случайно не о причёске?

ILNUR777:
Вот что бывает когда человек думает, что думать-это его)))). Бери тоньше.
 
Alexandr Saprykin:

Вы уважаемый, случайно не о причёске?

(Подмигивая глазом) нет конечно. 
А если точнее, о том-не одно ли это лицо.
 
Renat Akhtyamov:

Не уловил идею.

Можно подробнее?

Вы предлагаете стратегию и хотите подтвердить ее работоспособность...

Прогноз на основании Вашей стратегии и есть подтверждение, которое Вы ищете... 

 
ILNUR777:
Если нет веры системе через 2 года, то почему должна быть вера в нее и до 2-х лет. Ведь этого 2-х летнего хорошего куска истории может и не быть в другие 2 года. Это как прибыльную машку на истории искать и говорить "ну вот тут ведь прибыльная же была".

Вот дает тебе робот 200 % в год. И есть у тебя 1000 долларов. Привлекаешь инывестиций. А потом херак.  Делишься убытком  с инвестром и получаешь в год не 2000 профита, а битой по черепушке. Все таки есть разница ? 

К тому же чтобы заинтересовать инвестора, нужно изначально прибыльная и глубокая история торгов. Вероятность что весь этот удачный период торгов вошел в эту показательную историю, после чего нет веры в систему,  в вашем случае повышается. 

Это не говоря уже о том, что нормальному инвестору ваши  истории сделок за год ( хотя уверенности даже за год у вас нет) нафиг не нужны. Он попросит гораздо более длинный участок времени. 

А потому и не на инвесторов расчитаны ваши завлекухи, а на недальновидных халявщиков, желающих срубить бабла с малой суммой и много. То есть центовые недотрейдеры без работающей тс завлекают оптом центовых недоинвесторов. Ну ладно, пусть не совсем центовые. Пусть 100-500 баксовые. И смахивает больше на то как одни, играющие в казино на мелочугу, предлагают другим ставить на их ставки, хотя по сути результат в итоге такой же как если бы они ставили сами изначально. В связи с этим и рекомендавал обратиться к УК РФ. 
Потому как данный возвышенный инвестиционный союз "чиста реального трейдера" с "чиста реальным инвестором", очень напоминает мошенничество.

ДЛЯ того чтобы не получать битой и вообще не получать - займитесь спортом.А чтоб инвесторы не обижались на убытки - составляйте договор где оговорен риск на сделку, максимальная просадка и т.п. 

Инвестиция в любой бизнес дело рискованное. По статистике только 10% стартапов просуществовали более 3-х лет и вышли в плюс. Остальные успешно закрылись с минусом. Форекс предоставляет ускоренный режим бизнеса.

Чтоб заинтересовать инвестора достаточно развитые коммуникативные возможности. От этого зависит размер инвестиций. Заедьте в офис к телетрейду и послушайте что наваливают менеджеры потенциальным клиентам, которые про форекс слышали только с телевизионных рекламных роликов. Мин инвестиция от 2000 долларов и набирают огромное количество таких клиентов. Котрые несут и по 20к долларов и даже по 200к. 

Просто стейтом инвесторов завлечется не так уж и много. Из них процентов 70 будут по 100 долларов. И достаточно показать торговлю в плюс пусть даже за месяц.

А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно. 

 
Dmitiry Ananiev:
....

А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно. 

Дмитрий, у Вас есть рамочный договор такого плана для примера?

 
Dmitiry Ananiev:

ДЛЯ того чтобы не получать битой и вообще не получать - займитесь спортом.А чтоб инвесторы не обижались на убытки - составляйте договор где оговорен риск на сделку, максимальная просадка и т.п. 

Инвестиция в любой бизнес дело рискованное. По статистике только 10% стартапов просуществовали более 3-х лет и вышли в плюс. Остальные успешно закрылись с минусом. Форекс предоставляет ускоренный режим бизнеса.

Чтоб заинтересовать инвестора достаточно развитые коммуникативные возможности. От этого зависит размер инвестиций. Заедьте в офис к телетрейду и послушайте что наваливают менеджеры потенциальным клиентам, которые про форекс слышали только с телевизионных рекламных роликов. Мин инвестиция от 2000 долларов и набирают огромное количество таких клиентов. Котрые несут и по 20к долларов и даже по 200к. 

Просто стейтом инвесторов завлечется не так уж и много. Из них процентов 70 будут по 100 долларов. И достаточно показать торговлю в плюс пусть даже за месяц.

А чтоб не подпадать под уголовный кодекс - оформляйте договор правильно. 

Я о сути процесса. Понятное дело что у нас (да и не только, но всё же больше) можно как угодно завернуть процесс напёрсков, и под каким угодно договорным соусом. Кухни живут же. Хотя у них договор уже прямо говорит что в любом случае "клиент не прав". Так как кухня оставляет за собой право признания котировки рыночной. Тем не менее народ идёт. Пока спрос на возможность обманываться есть, будет предложение и на обман. 
Только у управляющего цель-сохранить и преумножить не только свои, но и чужие деньги. Дорожить именем. И уверенность в своей торговле  более чем 50/50.

А у напёрсточника создать тьму счетов, на положительном созвать лохов, чтобы не рисковать своими, и, пока прёт, срубить бабла, а дальше уже не суть. Слился, раскручиваем новый заход. И уверенность в своей торговле  50/50. Главное сделать упор на пиаре подобранного куска истории.
Хотя по договору всё будет прописано идеально и у того и у другого.
 
ILNUR777:
Я о сути процесса. Понятное дело что у нас (да и не только, но всё же больше) можно как угодно завернуть процесс напёрсков, и под каким угодно договорным соусом. Кухни живут же. Хотя у них договор уже прямо говорит что в любом случае "клиент не прав". Так как кухня оставляет за собой право признания котировки рыночной. Тем не менее народ идёт. Пока спрос на возможность обманываться есть, будет предложение и на обман. 
Только у управляющего цель-сохранить и преумножить не только свои, но и чужие деньги. Дорожить именем. И уверенность в своей торговле  более чем 50/50.

А у напёрсточника создать тьму счетов, на положительном созвать лохов, чтобы не рисковать своими, и, пока прёт, срубить бабла, а дальше уже не суть. Слился, раскручиваем новый заход. И уверенность в своей торговле  50/50. Главное сделать упор на пиаре подобранного куска истории.
Хотя по договору всё будет прописано идеально и у того и у другого.
Вряд ли создание кучи ПАММ-счетов принесет трейдеру популярность
 

Можно еще так: https://youtu.be/VzFi-bNXHMo

 

Название темы напомнило:


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