Как рассчитать стоимость пункта в валюте депозита - страница 2
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а что функция
не работает
Что могу сказать, что для расчета маржи на мт5, что для расчета потенциальной прибыли на мт4/мт5 пришлось городить целый огород функций, чтобы получить эти значения.
Пришлось всё это рассчитывать через-через. Но оно того стоит, когда нужен хороший мани менеджмент, а он нужен всегда. Торговать "на глазок" - это либо рисковать получить незапланированный убыток, либо не до зарабатывать.
Спасибо всем, кто поднимал эти вопросы тут на форуме, по крупицам удалось сформировать алгоритм и воплотить.
Учтите, что функция
выдаёт очень часто неверные значения для невалютных пар, например для металлов, индексов.
Пример из другой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/351/page8#comment_40520273
Как рассчитать стоимость пункта в валюте депозита без этой функции непонятно, кто-нибудь знает?
Что могу сказать, что для расчета маржи на мт5, что для расчета потенциальной прибыли на мт4/мт5 пришлось городить целый огород функций, чтобы получить эти значения.
Пришлось всё это рассчитывать через-через. Но оно того стоит, когда нужен хороший мани менеджмент, а он нужен всегда. Торговать "на глазок" - это либо рисковать получить незапланированный убыток, либо не до зарабатывать.
Спасибо всем, кто поднимал эти вопросы тут на форуме, по крупицам удалось сформировать алгоритм и воплотить.
Писал для себя когда-то расчёт стоимости пункта при заданном лоте. Вроде работало корректно. Проверьте.