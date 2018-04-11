Про демо-счёт
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я чайник :) Только начал знакомиться с терминалом mt5. Во всех справках в интернете пишут инструкцию, как после установки завести демо-счёт. У меня демо-счёт почему-то возник сразу, без каких-либо действий с моей стороны. Вот скрин истории и активов.
Подскажите, как такое может быть. Возможно, я что-то не так понял из инструкций по работе.
Счет открыл Вам терминал сам, автоматически.
- Справка по MetaTrader 5 - Открытие счетов
- Справка по MetaTrader 5 Android - Открытие демо-счета
- Справка по MetaTrader 5 iPhone/iPad - Начало работы
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Упрощенный запрос на открытие реального счета в MetaTrader 5 Android build 1642
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Поиск сервера по имени брокера
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А это мой МТ5 - много счетов на одном Метатрейдере (так как набор символов зависит от брокера):
- www.metatrader5.com
- Справка по MetaTrader 5 - Открытие счетов
- Справка по MetaTrader 5 Android - Открытие демо-счета
- Справка по MetaTrader 5 iPhone/iPad - Начало работы
----------------
Упрощенный запрос на открытие реального счета в MetaTrader 5 Android build 1642
----------------
Поиск сервера по имени брокера
----------------
А это мой МТ5 - много счетов на одном Метатрейдере (так как набор символов зависит от брокера):
ну и зачем этот геморрой?
один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...
ну и зачем этот геморрой?
один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...
А только тут и стирают )) На нормальных ДЦ хоть год будет висеть без обращений
ну и зачем этот геморрой?
один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...
Не надо обновлять ... открываешь ордер куда-либо на какой-то паре, и демо счет живой до тех пор, пока ордер не закроется.
Просто, нефть есть у одного брокера, разные другие символы - у других ... поэтому приходится держать много.
Помню - недавно спрашивали на англ форуме про Амазон и про HSI ... пришлось делать чарт с Ишимоку и AscTrend индикаторами и постить. Поэтому и много.
Не надо обновлять ... открываешь ордер куда-либо на какой-то паре, и демо счет живой до тех пор, пока ордер не закроется.
Открываю 2 встречных ордОткрываю два встречных ордера - торговля идет, счет живет
А почему этими демками так дорожите, если не используете?
А почему этими демками так дорожите, если не используете?
Часть брокеров удаляют демки через 2 недели. Бывает, это время чем-то другим занят. А новую открывать лень. Вот и все
Кликнуть три раза мышкой лень? О_о
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Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я чайник :) Только начал знакомиться с терминалом mt5. Во всех справках в интернете пишут инструкцию, как после установки завести демо-счёт. У меня демо-счёт почему-то возник сразу, без каких-либо действий с моей стороны. Вот скрин истории и активов.
Подскажите, как такое может быть. Возможно, я что-то не так понял из инструкций по работе.