Про демо-счёт

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Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я чайник :) Только начал знакомиться с терминалом mt5. Во всех справках в интернете пишут инструкцию, как после установки завести демо-счёт. У меня демо-счёт почему-то возник сразу, без каких-либо действий с моей стороны. Вот скрин истории и активов.

Подскажите, как такое может быть. Возможно, я что-то не так понял из инструкций по работе.

Файлы:
85je8t.jpg  58 kb
lzrast1_libq9.jpg  72 kb
 
Ну все правильно. Установил МТ5, а он тебе - открыл демо-счет. Все в порядке. Можешь еще открыть себе демо-счета...
 
wheisen:

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я чайник :) Только начал знакомиться с терминалом mt5. Во всех справках в интернете пишут инструкцию, как после установки завести демо-счёт. У меня демо-счёт почему-то возник сразу, без каких-либо действий с моей стороны. Вот скрин истории и активов.

Подскажите, как такое может быть. Возможно, я что-то не так понял из инструкций по работе.

Счет открыл Вам терминал сам, автоматически.

 

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Упрощенный запрос на открытие реального счета в MetaTrader 5 Android build 1642 

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Поиск сервера по имени брокера

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А это мой МТ5 - много счетов на одном Метатрейдере (так как набор символов зависит от брокера):


Открытие счетов - Начало работы - MetaTrader 5
Открытие счетов - Начало работы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа позволяет работать с двумя видами счетов: демонстрационными (демо) и реальными. Демонстрационные счета дают возможность работать в тренировочном режиме без реальных денег, но при этом качественно отработать торговую стратегию. Они обладают теми же функциональными возможностями, что и реальные счета. Отличие состоит в том, что...
 
Sergey Golubev:

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Упрощенный запрос на открытие реального счета в MetaTrader 5 Android build 1642 

----------------

Поиск сервера по имени брокера

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А это мой МТ5 - много счетов на одном Метатрейдере (так как набор символов зависит от брокера):


ну и зачем этот геморрой?

один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...

 
Mickey Moose:

ну и зачем этот геморрой?

один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...

А только тут и стирают )) На нормальных ДЦ хоть год будет висеть без обращений

 
Mickey Moose:

ну и зачем этот геморрой?

один задолбаешся обновлять чтоб не стерли а тут...

Не надо обновлять ... открываешь ордер куда-либо на какой-то паре, и демо счет живой до тех пор, пока ордер не закроется.

Просто, нефть есть у одного брокера, разные другие символы - у других ... поэтому приходится держать много.
Помню - недавно спрашивали на англ форуме про Амазон и про HSI ... пришлось делать чарт с Ишимоку и AscTrend индикаторами и постить. Поэтому и много.

 
Sergey Golubev:

Не надо обновлять ... открываешь ордер куда-либо на какой-то паре, и демо счет живой до тех пор, пока ордер не закроется.

Открываю два встречных ордера - торговля идет, счет живет
 
STARIJ:
Открываю 2 встречных ордОткрываю два встречных ордера - торговля идет, счет живет

А почему этими демками так дорожите, если не используете?

 
Alexey Volchanskiy:

А почему этими демками так дорожите, если не используете?

Часть брокеров удаляют демки через 2 недели. Бывает, это время чем-то другим занят. А новую открывать лень. Вот и все
 
STARIJ:
Часть брокеров удаляют демки через 2 недели. Бывает, это время чем-то другим занят. А новую открывать лень. Вот и все

Кликнуть три раза мышкой лень? О_о

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