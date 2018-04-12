Как исправить при оптимизации "No memory in OnTick function" ?
Добрый день.
Кто нить знает как ошибку убрать?
Поставил генетическую оптимизацию через облачных агентов....
Только уменьшением количества одновременно оптимизируемых параметров, увеличением шага, уменьшением количества дней в интервале тестирования. Разделите параметры на 2 группы. Сначала оптимизируйте первую, потом вторую, потом опять первую и опять вторую. Времени экономится масса. А еще задаете меньший диапазон изменения параметров и большой шаг. Когда станут ясны значения параметров, уменьшаете диапазон изменения параметров и уменьшаете шаг. Все это дает ускорение в сотни раз при меньшей потребности памяти.
Только уменьшением количества одновременно оптимизируемых параметров, увеличением шага, уменьшением количества дней в интервале тестирования. Разделите параметры на 2 группы. Сначала оптимизируйте первую, потом вторую, потом опять первую и опять вторую. Времени экономится масса. А еще задаете меньший диапазон изменения параметров и большой шаг. Когда станут ясны значения параметров, уменьшаете диапазон изменения параметров и уменьшаете шаг. Все это дает ускорение в сотни раз при меньшей потребности памяти.
Спасибо, но не помогло: сделал период 01.01.2016 - 31.12.2018 EUR/USD M30 и всего один параметр на оптимизацию: всего 8 шагов.
Все равно посыпались те же ошибки.
Другие эксперты, например типовой Moving Average, работает на любом периоде без проблем.
Может, и в самом деле 16 мег у Агента нету ?
Я бы в Ините - запрашивал имеющееся количество памяти, и если его мало - выдавал бы ошибку, что неподходящий агент.
В итоге дошло до такого:
void OnTick(void) { //int copied; //copied=CopyTime(NULL,0,0,1,glb_time); //if (copied==-1){ // printf("Can't copy time"); // return; // } //while (glb_time[0]<=inp_dateendteach_2) // return; //if(glb_NewBar.isNewBar()){ // for (int i=0;i<inp_QuantityOfMyNeuralNetworkIndicators;++i){ //CopyBuffer(glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_handleMyNNIndicator,0,1,1,glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_buffMyNNIndicatorBuy); //CopyBuffer(glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_handleMyNNIndicator,1,1,1,glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_buffMyNNIndicatorSell); //CopyBuffer(glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_handleMyNNIndicator,2,0,1,glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_buffWeightsSize); //CopyBuffer(glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_handleMyNNIndicator,2,1,int(glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_buffWeightsSize[0]),glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].mnn_buffWeights); //glb_MyNeuralNetworksIndicators[i].CheckSignals(); // } //glb_PrimaryTrade.Trade(CheckCommonSignal(),glb_time); // } }
Все равно та же ошибка. При чем на локальных агентах все работает без нареканий. А на облаках выдает ошибку.
То есть куда дальше копать, в какой раздел эксперта, вообще не ясно.
Может, и в самом деле 16 мег у Агента нету ?
Я бы в Ините - запрашивал имеющееся количество памяти, и если его мало - выдавал бы ошибку, что неподходящий агент.
как запрашивать память в ините и выдавать ошибку на неподходящий агент?
Вообщем, когда в OnInit() добавляю свой индикатор через iCustom() сразу начинает выскакивать эта ошибка.
Когда комментирую эту строку, ошибки нет.
Но и торговли, соответственно, тоже нет.
Получается, через облака ничего из нормального и не погоняешь. Все простое и на локальных агентах гоняется быстро.
Пипец)))
IndicatorCreate() вместо iCustom() тоже не помогает.
Есть у кого какие идеи, как решить проблему?
Не ужели в моем случае никак ускорить оптимизацию нельзя?
Говорят, в облаке один агент промок и ленится работать, а другие его ждут на каждом этапе. Попробуйте выявить и отключить. Посмотрите тему Семеро одного ждут
как запрашивать память в ините и выдавать ошибку на неподходящий агент?
Запрос - TerminalInfoInteger() с соответствующим флагом.
Ошибка на неподходящий агент - ищите в документации по слову INIT_AGENT_NOT_SUITABLE (О, даже автоматически вам нашло - читайте)
Добрый день.
Кто нить знает как ошибку убрать?
Поставил генетическую оптимизацию через облачных агентов....
Стопудово утечки памяти в программе, их ищите.
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Добрый день.
Кто нить знает как ошибку убрать?
Поставил генетическую оптимизацию через облачных агентов....