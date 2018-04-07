Максимальный тейкпрофит в пунктах, который можно установить в терминале? - страница 2

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какой тип у цены - double вот вам и границы максимального значения цены, а может ли сервер приянять это значение и обработать это уже другой вопрос
 
Anatoliy Koscheev:

У ДЦ закончились деньги...)))

Семь триллионов баксов у ДЦ даже и не будет
[Удален]  
Alexandr Saprykin:
Семь триллионов баксов у ДЦ даже и не будет



Сказать о том, что Вы и 1/10 части оборотной стороны индустрии не ведаете - равноценно ничего не сказать...
Может у кого то возникнут вопросы и начнет копать..))) 
 
Andrey Alekseev:



Сказать о том, что Вы и 1/10 части оборотной стороны индустрии не ведаете - равноценно ничего не сказать...

Вот и не говорите.

К чему я выше говорил о 7 триллионах баксах, которых не будет у ДЦ?

Наверное Вам надо для примера привести экономику стран: 

Индия2,264 триллиона USD ‎(2016 г.)
Россия1,283 триллиона USD ‎(2016 г.)
Великобритания2,619 триллиона USD ‎(2016 г.)

                            ИТОГО: 6,166 триллиона USD

Надеюсь Вам дальше объяснять не надо?
 
Alexandr Saprykin:

Вот и не говорите.

К чему я выше говорил о 7 триллионах баксах, которых не будет у ДЦ?

Наверное Вам надо для примера привести экономику стран: 

Индия2,264 триллиона USD ‎(2016 г.)

Россия1,283 триллиона USD ‎(2016 г.)

Великобритания2,619 триллиона USD ‎(2016 г.)

                            ИТОГО: 6,166 триллиона USD

Надеюсь Вам дальше объяснять не надо?

Так там демо триллионы, это в тему, что нет предела "прибыли" в мт или есть, но мы об этом так и не узнаем))

 
Vladimir Gorbachev:

Так там демо триллионы, это в тему, что нет предела "прибыли" в мт или есть, но мы об этом так и не узнаем))

Да я то понимаю что эти триллионы на демо. Выше господин Алексеев видимо не понял мои слова что такой суммы у ДЦ не может быть.

[Удален]  
Alexandr Saprykin:

Да я то понимаю что эти триллионы на демо. Выше господин Алексеев видимо не понял мои слова что такой суммы у ДЦ не может быть.

Я и не пытался это опровергнуть. А просто указал, что "инструмент" имеет свои возможности.
И как это можно применить - вопрос второстепенный.
Поверьте на слово, этим можно легко влиять на внутридневном движении.. без риска "потерять" виртуальных фантиков..)))
Только правильно соединиться в нужное место... и все "сказочки" про сопротивления и поддержки окажутся "бредом сивой кобылы".

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!
 
Vladislav Andruschenko:

САБЖ в названии. 

Терминал позволяет установить тейкпрофит в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены. 

Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .


Сколько максимально можно установить тейкпрофит в 1 позиции? 

Вы попали в десятку!!!

Позавчера послёдное замечание модератора ко мне было ,что моя программа глючит и выдает ошибка

4107 - Неправильный параметр цены для торговой функции

Я три дня дивился как это возможно пока не догадался, что модератор протестировал мой советник со слишком большом стоп-лосом.

Модератор предложил мне прочитать : Как протестировать торгового робота перед покупкой 

,но там я не нашёл сколько должно быт максимальное значение стоп-лоса

И что мне делать сейчас?
Из практике  Форекса,обычного стоп-лоса достаточно быт не больше 10 фигуры
Это равно на 10000 Points

 В общем то я думаю что неправильно прировнять все на 10000 пойнта и поэтому вычислил 10% от стоимости торгуемого инструмента и это стало моя верхняя граница параметров

Все таки мне интересно: Как вы думаете; 10% это достаточно больше или стоит подниматься на 50% и выше?

С Уважением Стефан Стоянов

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