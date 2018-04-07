Максимальный тейкпрофит в пунктах, который можно установить в терминале? - страница 2
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У ДЦ закончились деньги...)))
Семь триллионов баксов у ДЦ даже и не будет
Сказать о том, что Вы и 1/10 части оборотной стороны индустрии не ведаете - равноценно ничего не сказать...
Может у кого то возникнут вопросы и начнет копать..)))
Сказать о том, что Вы и 1/10 части оборотной стороны индустрии не ведаете - равноценно ничего не сказать...
Вот и не говорите.
К чему я выше говорил о 7 триллионах баксах, которых не будет у ДЦ?
Наверное Вам надо для примера привести экономику стран:
ИТОГО: 6,166 триллиона USDНадеюсь Вам дальше объяснять не надо?
Вот и не говорите.
К чему я выше говорил о 7 триллионах баксах, которых не будет у ДЦ?
Наверное Вам надо для примера привести экономику стран:
ИТОГО: 6,166 триллиона USDНадеюсь Вам дальше объяснять не надо?
Так там демо триллионы, это в тему, что нет предела "прибыли" в мт или есть, но мы об этом так и не узнаем))
Так там демо триллионы, это в тему, что нет предела "прибыли" в мт или есть, но мы об этом так и не узнаем))
Да я то понимаю что эти триллионы на демо. Выше господин Алексеев видимо не понял мои слова что такой суммы у ДЦ не может быть.
Да я то понимаю что эти триллионы на демо. Выше господин Алексеев видимо не понял мои слова что такой суммы у ДЦ не может быть.
Я и не пытался это опровергнуть. А просто указал, что "инструмент" имеет свои возможности.ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!
И как это можно применить - вопрос второстепенный.
Поверьте на слово, этим можно легко влиять на внутридневном движении.. без риска "потерять" виртуальных фантиков..)))
Только правильно соединиться в нужное место... и все "сказочки" про сопротивления и поддержки окажутся "бредом сивой кобылы".
САБЖ в названии.
Терминал позволяет установить тейкпрофит в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены.
Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .
Сколько максимально можно установить тейкпрофит в 1 позиции?
Вы попали в десятку!!!
Позавчера послёдное замечание модератора ко мне было ,что моя программа глючит и выдает ошибка
4107 - Неправильный параметр цены для торговой функции
Я три дня дивился как это возможно пока не догадался, что модератор протестировал мой советник со слишком большом стоп-лосом.
Модератор предложил мне прочитать : Как протестировать торгового робота перед покупкой
,но там я не нашёл сколько должно быт максимальное значение стоп-лоса
И что мне делать сейчас?
Из практике Форекса,обычного стоп-лоса достаточно быт не больше 10 фигуры
Это равно на 10000 Points
В общем то я думаю что неправильно прировнять все на 10000 пойнта и поэтому вычислил 10% от стоимости торгуемого инструмента и это стало моя верхняя граница параметров
Все таки мне интересно: Как вы думаете; 10% это достаточно больше или стоит подниматься на 50% и выше?
С Уважением Стефан Стоянов