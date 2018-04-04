Риски. Загрузка депозита. - страница 2
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ну значит отдельным разделом это сделать. не обязательно же в загрузке.
Как быть с центовыми и обычными счетами?
1 лот на этих счетах это разные вещи.
Как быть с центовыми и обычными счетами?
1 лот на этих счетах это разные вещи.
ну проблем нет, там написано - счет центовый.
лот то открыт 1 , значит пусть показывается 1.
как пример:
показывает прибыль, а внутри лоты
В сигналах "Риски" действительно отражают риск.
Это единственно верный подход, другого не дано.
ну проблем нет, там написано - счет центовый.
лот то открыт 1 , значит пусть показывается 1.
как пример:
показывает прибыль, а внутри лоты
лот это не показатель, нагрузка на депозит это показатель. Например на обычном счете 1 лот EURUSD (маржа примерно 250$) при депозите 500$ нагрузка примерно 50%, 1 лот на счете в 10 000$ это примерно 2,5%
такой график хорошо будет показывать мартинчики там всякие. 1 2 4 8.
его лучше разместить под графиком просадки. будет видно как просадка увеличивается и как при этом растут лотики.
говорили же уже несколько раз. речь идет не о загрузке депозита, а о графике лотности.
такой график хорошо будет показывать мартинчики там всякие. 1 2 4 8.
его лучше разместить под графиком просадки. будет видно как просадка увеличивается и как при этом растут лотики.
"Не о загрузке депозита" - вы серьезно? Тема обсуждения "Риски. Загрузка депозита." А если нужна информация по лотам - история сделок.
А если нужна информация по лотам - история сделок.
история сделок показывает лотность по каждой отдельной сделке. а сколько одновременно открытых лотов в рынке - она не показывает.