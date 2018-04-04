Риски. Загрузка депозита. - страница 2

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igrok333:
ну значит отдельным разделом это сделать. не обязательно же в загрузке.


Было бы неплохо показывать лоты в статистике распределения,  там где профит и количество сделок по каждой паре отдельно. 
 
Vladislav Andruschenko:


Было бы неплохо показывать лоты в статистике распределения,  там где профит и количество сделок по каждой паре отдельно. 

Как быть с центовыми и обычными счетами?

1 лот на этих счетах это разные вещи.

 
SEM:

Как быть с центовыми и обычными счетами?

1 лот на этих счетах это разные вещи.


ну проблем нет, там написано - счет центовый. 

лот то открыт 1 , значит пусть показывается 1. 

как пример:

показывает прибыль, а внутри лоты

 

В сигналах "Риски" действительно отражают риск.

Это единственно верный подход, другого не дано.

 
Vladislav Andruschenko:


ну проблем нет, там написано - счет центовый. 

лот то открыт 1 , значит пусть показывается 1. 

как пример:

показывает прибыль, а внутри лоты

лот это не показатель, нагрузка на депозит это показатель. Например на обычном счете 1 лот EURUSD (маржа примерно 250$) при депозите 500$ нагрузка примерно 50%, 1 лот на счете в 10 000$ это примерно 2,5%
 
SEM:
лот это не показатель, нагрузка на депозит это показатель. Например на обычном счете 1 лот EURUSD (маржа примерно 250$) при депозите 500$ нагрузка примерно 50%, 1 лот на счете в 10 000$ это примерно 2,5%
говорили же уже несколько раз. речь идет не о загрузке депозита, а о графике лотности.

такой график хорошо будет показывать мартинчики там всякие. 1 2 4 8.

его лучше разместить под графиком просадки. будет видно как просадка увеличивается и как при этом растут лотики.
 
igrok333:
говорили же уже несколько раз. речь идет не о загрузке депозита, а о графике лотности.

такой график хорошо будет показывать мартинчики там всякие. 1 2 4 8.

его лучше разместить под графиком просадки. будет видно как просадка увеличивается и как при этом растут лотики.

"Не о загрузке депозита" - вы серьезно? Тема обсуждения "Риски. Загрузка депозита." А если нужна информация по лотам - история сделок.

 
SEM:

 А если нужна информация по лотам - история сделок.

история сделок показывает лотность по каждой отдельной сделке. а сколько одновременно открытых лотов в рынке - она не показывает.

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