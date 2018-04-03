Тестер Оптимизатор - страница 3
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система установлена на SSD
терминал на HDD
я думаю агенты работают по системе?
там где терминал
там где терминал
когда то была тема про SSD и оптимизацию, где говорилось, что нельзя ставить терминалы на SSD
но и HDD у меня быстрый. брал тот, который под серваки ставятся для надежности. WD2004FBYZ
когда то была тема про SSD и оптимизацию, где говорилось, что нельзя ставить терминалы на SSD
но и HDD у меня быстрый. брал тот, который под серваки ставятся для надежности. WD2004FBYZ
Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD
Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD
у меня на сервере установлен SSD и там более 20 терминалов,
Первый SSD (Hynix) сдох через 1.5 года примерно! второй купил понадежнее (Samsung), тьфу тьфу почти год работает.
на рабочем компьютере терминалы не ставлю на SSD.
Тема была про это. давно уже. найти не судьба.
Тема была про это. давно уже. найти не судьба.
А причина какая?
А причина какая?
вроде как постоянная запись/чтение котировок и синхронизация. точно сказать не могу, года 2-3 назад читал, кто-то писал про это...
вроде как постоянная запись/чтение котировок и синхронизация. точно сказать не могу, года 2-3 назад читал, кто-то писал про это...
Вот как есть скажу: текущий SSD-шник был куплен в 2015-м году, уж как 3-и года терзают его терминалы в разных режимах и комбинациях, работает себе и не жалуется.
Вот как есть скажу: текущий SSD-шник был куплен в 2015-м году, уж как 3-и года терзают его терминалы в разных режимах и комбинациях, работает себе и не жалуется.
какой брали себе?
какой брали себе?
Crucial MX100 128GB 2.5" SATAIII MLC27717 часов отработал, круглосуточно, несколько терминалов МТ5
Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD
Скрин с какой проги?