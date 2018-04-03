Тестер Оптимизатор - страница 3

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Vladislav Andruschenko:

система установлена на SSD 

терминал на HDD 

я думаю агенты работают по системе? 

там где терминал

 
SEM:

там где терминал


когда то была тема про SSD и оптимизацию, где говорилось, что нельзя ставить терминалы на SSD 

но и HDD у меня быстрый. брал тот, который под серваки ставятся для надежности. WD2004FBYZ 

 
Vladislav Andruschenko:


когда то была тема про SSD и оптимизацию, где говорилось, что нельзя ставить терминалы на SSD 

но и HDD у меня быстрый. брал тот, который под серваки ставятся для надежности. WD2004FBYZ 

Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD

SSD

 
SEM:

Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD



у меня на сервере установлен SSD и там более 20 терминалов, 

Первый SSD (Hynix) сдох через 1.5 года примерно! второй купил понадежнее (Samsung), тьфу тьфу почти год работает. 

на рабочем компьютере терминалы не ставлю на SSD. 

Тема была про это. давно уже. найти не судьба. 

 
Vladislav Andruschenko:

Тема была про это. давно уже. найти не судьба. 

А причина какая?

 
Комбинатор:

А причина какая?


вроде как постоянная запись/чтение котировок и синхронизация. точно сказать не могу, года 2-3 назад читал, кто-то писал про это... 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


вроде как постоянная запись/чтение котировок и синхронизация. точно сказать не могу, года 2-3 назад читал, кто-то писал про это... 

Вот как есть скажу: текущий SSD-шник был куплен в 2015-м году, уж как 3-и года терзают его терминалы в разных режимах и комбинациях, работает себе и не жалуется.

 
Aleksandr Volotko:

Вот как есть скажу: текущий SSD-шник был куплен в 2015-м году, уж как 3-и года терзают его терминалы в разных режимах и комбинациях, работает себе и не жалуется.


какой брали себе?

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


какой брали себе?

Crucial MX100 128GB 2.5" SATAIII MLC

27717 часов отработал, круглосуточно, несколько терминалов МТ5
 
SEM:

Первый раз слышу что терминал нельзя ставить на SSD


Скрин с какой проги?

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