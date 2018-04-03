Тестер Оптимизатор - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1 агент- 1 ядро
2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.
1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.
2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.
1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.
странно у меня норм работает, оставил 7 агентов. 1 ядро оставил для системы.
а как Вы Первое ядро отключили от оптимизатора?
2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.
1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.
Тут вариантов мало )))
а как Вы 1 ядро отключили от оптимизатора?
одно ядро, не первое
одно ядро, не первое
ну другое ядро и я отключил, но:
Когда я отключил 2 ядро = тормоза остались
когда я отключил 2 и 5 ядра (вернее потоки) = тормоза исчезли.
в Intel 1 ядро = 2 потока
а как Вы Первое ядро отключили от оптимизатора?
ну другое ядро и я отключил, но:
Когда я отключил 2 ядро = тормоза остались
когда я отключил 2 и 5 ядра = тормоза исчезли.
Вы HDD или SSD используете для агентов?
Вы HDD или SSD используете для агентов?
система установлена на SSD
терминал на HDD
я думаю агенты работают по системе?