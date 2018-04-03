Тестер Оптимизатор - страница 2

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SEM:

1 агент- 1 ядро

2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.

1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.

 
Texnolog:

2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.

1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.

на 2 ядерном скорее всего не получиться, но может тех. поддержка поможет?
 
SEM:

странно у меня норм работает, оставил 7 агентов. 1 ядро оставил для системы.


а как Вы Первое ядро отключили от оптимизатора? 

 
Texnolog:

2 ядра = 2 агента = 100% загрузка процессора.

1 ядро = 1 агент = 50% загрузки процессора - не эффективно, нужно 60-70 % загрузки процессора.

Тут вариантов мало )))

  1. Найти трех ядерный процессор и отключить одного агента.
  2. Распилить одно ядро на три части и задействовать от него две трети.
P. S. Если серьезно, то нет возможности настроить нагрузку процессора с какой-либо точностью.
 
Vladislav Andruschenko:


а как Вы 1 ядро отключили от оптимизатора? 

одно ядро, не первое

1 ядро

 
SEM:

одно ядро, не первое



ну другое ядро и я отключил, но:

Когда я отключил 2 ядро = тормоза остались

когда я отключил 2 и 5 ядра (вернее потоки) = тормоза исчезли. 

в Intel 1 ядро = 2 потока


 
Vladislav Andruschenko:


а как Вы Первое ядро отключили от оптимизатора? 

В тестере стратегий вкладка агенты, правой кнопкой мыши меню- отключить.
 
Vladislav Andruschenko:


ну другое ядро и я отключил, но:

Когда я отключил 2 ядро = тормоза остались

когда я отключил 2 и 5 ядра = тормоза исчезли. 

Вы HDD или SSD используете для агентов?

 
SEM:

Вы HDD или SSD используете для агентов?

система установлена на SSD 

терминал на HDD 

я думаю агенты работают по системе? 

 
Ihor Herasko:

P. S. Если серьезно, то нет возможности настроить нагрузку процессора с какой-либо точностью.
Печалька))) ***
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