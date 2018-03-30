Довести до ума
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нашел советника, который мне показался перспективным, но накинув его на разные графики обнаружил кучу костылей (не на всех парах работает и не всегда корректно открывает/удаляет ордера + трал косячный).
Предполагаю, что проблема может быть из-за количества знаков после запятой.
Помогите поправить код. Сам пытался, но понял, что в этом деле полный ноль((
А можно поинтересоваться как он показался перспективным если имеет кучу костылей, не на всех парах работает даже с костылями и ... аж страшно сказать, от фонаря открывает/закрывает... Может так и оставить его если он такой перспективный? А то исправишь, а он начнёт сливать как в канализацию...
А можно поинтересоваться как он показался перспективным если имеет кучу костылей, не на всех парах работает даже с костылями и ... аж страшно сказать, от фонаря открывает/закрывает... Может так и оставить его если он такой перспективный? А то исправишь, а он начнёт сливать как в канализацию...
на тестах при оптимизации показывает НЕПЛОХОЙ результат. Но только на евре/долларе.
Пробуй, работает на всех парах.
Супер! Спасибо!
Открывает везде - проверил.
Но эта гадина теперь стопы и тейки ставит на уровне открытия ордера...)))
Нашел перспективную стратегию. Скачал с маркета около 50 демонстрационных версий по этой тематике. Выбрал один - увеличивал депозит за 1 день 11 января 2017 года в тысячи раз. Изучил отчет и укрепился в выбранном направлении. Написал десяток своих вариантов - один прилагаю - оцените перспективность. Депозит задавайте 100$ и даты в 2017 году. Там параметр ММ = при превышении определенной величины депозита прекращает торговлю и выходит.
Один вариант в тестере за 1 указанный день из 40 долларов делает миллион. В тестере за 2018 год сделал из 40 долларов 7 миллионов и заткнулся на полпути - мало памяти.
Поставил на ECN демо - за день почти удваивает. Ставлю на ECN реал того же брокера и одновременно на на ECN демо. На реале спред в 2 раза меньше. Сравниваем результаты за четверг 29 марта 2018 года
Тиковые графики разные...
На демо 182 сделки +18.08 - 8.93 = +9.15 прибыли На реале 167 сделок +13.07 - 20.67 = -7.60 убыток. Может был день плохой?
Нашел перспективную стратегию. Скачал с маркета около 50 демонстрационных версий по этой тематике. Выбрал один - увеличивал депозит за 1 день 11 января 2017 года в тысячи раз. Изучил отчет и укрепился в выбранном направлении. Написал десяток своих вариантов - один прилагаю - оцените перспективность. Депозит задавайте 100$ и даты в 2017 году. Там параметр ММ = при его превышении определенной величины депозита прекращает торговлю и выходит.
Один вариант в тестере за 1 указанный день из 40 долларов делает миллион. В тестере за 2018 год сделал из 40 долларов 7 миллионов и заткнулся на полпути - мало памяти.
Поставил на ECN демо - за день почти удваивает. Ставлю на ECN реал того же брокера и одновременно на на ECN демо. На реале спред в 2 раза меньше. Сравниваем результаты за четверг 29 марта 2018 года
Тиковые графики разные...
На демо 182 сделки +18.08 - 8.93 = +9.15 прибыли На реале 167 сделок +13.07 - 20.67 = -7.60 убыток. Может был день плохой?
Нужно не на ЕCN проверять, а на STP или NDD, где нет комиссии, а только спред
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Добрый день, уважаемые форумчане!
Нашел советника, который мне показался перспективным, но накинув его на разные графики обнаружил кучу костылей (не на всех парах работает и не всегда корректно открывает/удаляет ордера + трал косячный).
Предполагаю, что проблема может быть из-за количества знаков после запятой.
Помогите поправить код. Сам пытался, но понял, что в этом деле полный ноль((