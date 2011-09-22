ГА в помощь
Похоже ерундой занимается.
Скучно наверно.
Приветы! Если конечно я правильно понял,то мощнейшая и нужнейшая вещь..Надо разбираться детально и пробовать.
ПС.Автору необходимо ,помимо скринов , описать было цель и смысл данного.Как минимум для себя :-)
Программуля, используя генетический алгоритм, подбирает эмпирическую зависимость, наиболее точно описывающую ряд данных (неважно каких). Т.е. на вход подается, допустим как в примере, ряд Close по какому-либо инструменту, далее выбираются из списка функции (не более пяти за раз, по моему), которые с вашей точки зрения могут описывать этот ряд. А программка с помощью генетики ищет коэффициенты при переменных, так, чтобы аналитическая функция наиболее точно описала наш ряд. К сожалению, ограничение на максимально возможное количество перебираемых функций за раз резко усложняет подбор (обучение) алгоритма. Если-же получится подобрать для какого-либо ряда точную аналитическую функцию - можно пробовать его торговать.
Занятная вещица.
Детская болезнь левизны в коммунизме, никакая аналитическая функция не описывает ряд котировок, а инструмент на самом деле детская игруха.
Гибкости 0, свою ФФ не подставишь, ТС не пропишешь, и главное не исполняет основное назначение игрух "обучение" пользователя.
В стандартном тестере (в мат.режиме) закодируйте под номерами ряд аналитических функций и будет вам тоже самое счастье (без ограничения на количество функций).
Ммм, вон оно чо. Это типа генетического программирования.
Теоретически возможно создать прибыльный самообучающийся эксперт из конечного числа процедур того же MQL5 с помощью генетического алгоритма. На практике не получится - для каждой особи придется компилировать код эксперта. В будущем возможно это будет возможно из за роста вычислительных мощностей компьютеров.
А так да, как и сказал Urain - бесполезная игрушка эта прога.
Мне до гениев-программеров далеко.Не та специализация :-) термины..термины..
Меня как раз и интересовал не столько самообучающийся вариант,сколько самоадаптирующийся к изменению рынка.Любую статистику= входные данные Эврики получаю оптимизацией.На любых участках,интервалах.Осталось малость..привязать параметр робота к чему нибудь.В моем случае это пока ATR.Поскольку одним неопровержимым фактом изменения рынка является волотильность.
Оставалось дело за малым."Нарисовать формулу пересчета".С калькулятором далеко не уйдешь.Плюсы,минусы,умножить,делить,корень,степень..Задача упрощается..
Так что пробуем..
Чтоб не быть голословным.Наглядно,в течение 20 минут.Статистику только собирать долго :-)
Входные данные,полученные по тестам,да и по самой ТС .
Выбираем модели функций.
Получаем результаты.С опеределенными погрешностями.
Как бы там ни было..Но с калькулятором дольше плюсы с минусами считать.Все конечно в отношении меня..
Вы бы, батенька, читали внимательней: "...описывающую ряд данных (неважно каких)..."; с советами - вспоминали чаще "Не говорите мне, что делать, не скажу Вам, куда идти"; экстраполяцией не злоупотребляли - Вам интересны только ряды котировок, другим - другое.
И вас той же палкой по тому же месту. Я высказал своё мнение т.е. In My Humble Opinion. Вы же в праве следовать ему или отвергнуть.
А то что вы расценили как указание, слово "закодируйте", есть не что иное как намёк на возможность организации подобного продукта стандартными методами тестера (хоть и скудными но много более продвинутыми чем те что предлагает ваша прога).
Идем /go?link=http://www.creativemachineslab.com/, там забираем /go?link=http://www.creativemachineslab.com/
Потом в https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe делаем экспорт любимого инструмента:
с последующим импортом в MustDieExcel
Забираем вкусности (Close)
предварительно очищаем Workspace
Копируем вкусности (Close)
Выбираем фитнесс-функцию, возможный вид функции
и запускаем
Если будем правильный ответ, он будет там, где красное, либо же здесь