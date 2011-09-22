ГА в помощь

Идем /go?link=http://www.creativemachineslab.com/, там забираем /go?link=http://www.creativemachineslab.com/

Вот он, ГА. 

Потом в https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe делаем экспорт любимого инструмента:

Любимый инструмент 

 с последующим импортом в MustDieExcel

шаг 1 

 шаг 2

Забираем вкусности (Close)

 шаг 3

 предварительно очищаем Workspace

Чистим 

 Копируем вкусности (Close)

 

Выбираем фитнесс-функцию, возможный вид функции 

 Серъезный выбор

 и запускаем

Первый, пошел 

 Если будем правильный ответ, он будет там, где красное, либо же здесь

Правильный ответ 

А можно поподробней - чем Вы тут занимаетесь?

 

Похоже ерундой занимается. 

Скучно наверно. 

 

Приветы! Если конечно я правильно понял,то мощнейшая и нужнейшая вещь..Надо разбираться детально и пробовать.

ПС.Автору необходимо ,помимо скринов , описать было цель и смысл данного.Как минимум для себя :-) 

 

Программуля, используя генетический алгоритм, подбирает эмпирическую зависимость, наиболее точно описывающую ряд данных (неважно каких). Т.е. на вход подается, допустим как в примере, ряд Close по какому-либо инструменту, далее выбираются из списка функции (не более пяти за раз, по моему), которые с вашей точки зрения могут описывать этот ряд. А программка с помощью генетики ищет коэффициенты при переменных, так, чтобы аналитическая функция наиболее точно описала наш ряд. К сожалению, ограничение на максимально возможное количество перебираемых функций за раз резко усложняет подбор (обучение) алгоритма. Если-же получится подобрать для какого-либо ряда точную аналитическую функцию - можно пробовать его торговать.

Занятная вещица. 

Rich:

Детская болезнь левизны в коммунизме, никакая аналитическая функция не описывает ряд котировок, а инструмент на самом деле детская игруха.

Гибкости 0, свою ФФ не подставишь, ТС не пропишешь, и главное не исполняет основное назначение игрух "обучение" пользователя.

В стандартном тестере (в мат.режиме) закодируйте под номерами ряд аналитических функций и будет вам тоже самое счастье (без ограничения на количество функций).

 
Rich:

Ммм, вон оно чо. Это типа генетического программирования.

Теоретически возможно создать прибыльный самообучающийся эксперт из конечного числа процедур того же MQL5 с помощью генетического алгоритма. На практике не получится - для каждой особи придется компилировать код эксперта. В будущем возможно это будет возможно из за роста вычислительных мощностей компьютеров.

А так да, как и сказал Urain - бесполезная игрушка эта прога.

 
Urain:

Детская болезнь левизны в коммунизме, никакая аналитическая функция не описывает ряд котировок, а инструмент на самом деле детская игруха.

Гибкости 0, свою ФФ не подставишь, ТС не пропишешь, и главное не исполняет основное назначение игрух "обучение" пользователя.

В стандартном тестере (в мат.режиме) закодируйте под номерами ряд аналитических функций и будет вам тоже самое счастье (без ограничения на количество функций).

Вы бы, батенька, читали внимательней: "...описывающую ряд данных (неважно каких)..."; с советами - вспоминали чаще "Не говорите мне, что делать, не скажу Вам, куда идти"; экстраполяцией не злоупотребляли - Вам интересны только ряды котировок, другим - другое.
 

Мне до гениев-программеров далеко.Не та специализация :-) термины..термины..

Меня как раз и интересовал не столько самообучающийся вариант,сколько самоадаптирующийся к изменению рынка.Любую статистику= входные данные Эврики получаю оптимизацией.На любых участках,интервалах.Осталось малость..привязать параметр робота к чему нибудь.В моем случае это пока ATR.Поскольку одним неопровержимым фактом изменения рынка является волотильность.

Оставалось дело за малым."Нарисовать формулу пересчета".С калькулятором далеко не уйдешь.Плюсы,минусы,умножить,делить,корень,степень..Задача упрощается..

Так что пробуем..

 

Чтоб не быть голословным.Наглядно,в течение 20 минут.Статистику только собирать долго :-)

Входные данные,полученные по тестам,да и по самой ТС .

 

Выбираем модели функций.

Получаем результаты.С опеределенными погрешностями.

 

Как бы там ни было..Но с калькулятором дольше плюсы с минусами считать.Все конечно в отношении меня.. 

 

 
Rich:
Вы бы, батенька, читали внимательней: "...описывающую ряд данных (неважно каких)..."; с советами - вспоминали чаще "Не говорите мне, что делать, не скажу Вам, куда идти"; экстраполяцией не злоупотребляли - Вам интересны только ряды котировок, другим - другое.

И вас той же палкой по тому же месту. Я высказал своё мнение т.е. In My Humble Opinion. Вы же в праве следовать ему или отвергнуть.

А то что вы расценили как указание, слово "закодируйте", есть не что иное как намёк на возможность организации подобного продукта стандартными методами тестера (хоть и скудными но много более продвинутыми чем те что предлагает ваша прога).


