Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https - страница 4
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Пофиксили и там
добрый вечер ! у меня заработала старая версия )
после установки не большого апдейта, подробная статья :
https://support.microsoft.com/ru-kz/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in
добрый вечер ! у меня заработала старая версия )
после установки не большого апдейта, подробная статья :
https://support.microsoft.com/ru-kz/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in
Не помогло для api.binance.com: 443 send request failed [12175]
Не помогло для api.binance.com: 443 send request failed [12175]
WinINet failed to perform content decoding on the response. For more information, see the Content Encoding topic.
WinINet failed to perform content decoding on the response. For more information, see the Content Encoding topic.
Пробовал добавлять заголовки в разных комбинациях - без изменений
Снова здравствуйте! Прошел месяц со дня публикации моего поста. Для MetaTrader 5 вышло обновление решающее данную проблему. Для MetaTrader 4 обновления до сих пор нет. Хотя данное обновление было обещано:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https
Renat Fatkhullin, 2018.04.04 19:55
Volodymyr Hayduk:
Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?
Просьба выпустить соответствующее обновление для MetaTrader 4.
Снова здравствуйте! Прошел месяц со дня публикации моего поста. Для MetaTrader 5 вышло обновление решающее данную проблему.
У меня терминал автоматом не обновился (на данный момент билд 1755). Надо как-то принудительно обновлять?