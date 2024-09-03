Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https - страница 4

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Renat Fatkhullin:
Пофиксили и там


 

добрый вечер ! у меня заработала старая версия )

после установки не большого апдейта, подробная статья :

https://support.microsoft.com/ru-kz/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in

 
 
при https://www.cftc.gov не скачивалось пока не вернул http://www.cftc.gov
 
Игорь Киселев:

добрый вечер ! у меня заработала старая версия )

после установки не большого апдейта, подробная статья :

https://support.microsoft.com/ru-kz/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in

Не помогло для api.binance.com: 443 send request failed [12175]


 
Ivan Titov:

Не помогло для api.binance.com: 443 send request failed [12175]

WinINet failed to perform content decoding on the response. For more information, see the Content Encoding topic.

 
Комбинатор:

WinINet failed to perform content decoding on the response. For more information, see the Content Encoding topic.

Пробовал добавлять заголовки в разных комбинациях - без изменений

 

Снова здравствуйте! Прошел месяц со дня публикации моего поста. Для MetaTrader 5 вышло обновление решающее данную проблему. Для MetaTrader 4 обновления до сих пор нет. Хотя данное обновление было обещано:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https

Renat Fatkhullin, 2018.04.04 19:55

Volodymyr Hayduk:

Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?

Пофиксили и там

Просьба выпустить соответствующее обновление для MetaTrader 4.

 
Vasiliy Sokolov:

Снова здравствуйте! Прошел месяц со дня публикации моего поста. Для MetaTrader 5 вышло обновление решающее данную проблему. 

У меня терминал автоматом не обновился (на данный момент билд 1755). Надо как-то принудительно обновлять?

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