Охота за новостями - страница 2

Новый комментарий
 
Igor Yeremenko:
на качестве истории 56% он ничего не подтверждает

Если в работе используются тики, то да, но я торгую только по открытию свечи, правда со стопами.

Однако, если это для Вас аргумент, то вот тот же проход по всем тикам


 
Mikhail Zhitnev:

Как раз большинство опытных трейдеров и работает на новостях, так как только на них можно отлично заработать. 

Можете подтвердить слова фактами? Мониторинг, сигнал, инвест-пароль, личный опыт?

 

 ***

 
Triple A Experts Investment Services S.A.

Account: 1869708 Name: Alexey Klenov Currency: USD 2018 March 27, 10:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
532733902016.09.23 06:14:19balanceDeposit5 000.00
532855352016.09.23 12:30:00buy2.00usdcad1.303671.303771.309672016.09.23 12:30:041.309670.000.000.00916.26
534828782016.10.03 08:30:00buy2.00gbpusd1.285871.285971.288472016.10.03 08:33:451.287170.000.000.00260.00
535818952016.10.05 14:00:00sell2.00eurusd1.121641.121541.119842016.10.05 14:00:391.119840.000.000.00360.00
539371172016.10.12 20:30:03buy2.00usdcad1.325971.320971.330972016.10.12 20:38:341.326500.000.000.0079.91
542433382016.10.26 14:30:00sell1.00usdcad1.336781.336681.334282016.10.26 14:30:211.334280.000.000.00187.37
542650802016.10.27 08:30:00buy1.00gbpusd1.224351.224451.234352016.10.27 08:31:401.225960.000.000.00161.00
543972282016.11.01 20:30:03buy2.00usdcad1.339491.334491.349492016.11.01 21:00:181.338880.000.000.46-91.12
543981662016.11.01 21:44:59buy1.00nzdusd0.719180.719280.724182016.11.01 21:45:120.719280.000.000.0010.00
549628972016.11.15 21:11:59sell1.00usdcad1.345011.350011.342512016.11.15 21:13:211.345130.000.000.00-8.92
549888542016.11.16 15:30:00buy2.00usdcad1.346511.341511.351512016.11.16 15:37:191.344830.000.000.00-249.85
550143242016.11.17 09:30:00buy1.00gbpusd1.248831.248931.251532016.11.17 09:30:101.249710.000.000.0088.00
557486692016.12.07 09:30:00sell2.00gbpusd1.263051.262951.259352016.12.07 09:30:301.261640.000.000.00282.00
559159482016.12.13 21:30:04buy2.00usdcad1.312861.307861.317862016.12.13 21:40:181.313050.000.000.0028.94
559255372016.12.14 09:30:00buy1.00gbpusd1.266021.266121.269522016.12.14 09:31:251.266510.000.000.0049.00
559329462016.12.14 15:30:00sell1.00usdcad1.308471.313471.305972016.12.14 15:37:051.309080.000.000.00-46.60
561311402016.12.21 15:30:00buy2.00usdcad1.338561.333561.348562016.12.21 15:38:051.337730.000.000.00-124.09
563416822017.01.03 09:30:00buy1.00gbpusd1.226331.226431.228132017.01.03 09:30:391.226430.000.000.0010.00
566187082017.01.11 09:30:00buy1.00gbpusd1.215491.215591.217492017.01.11 09:30:091.215590.000.000.0010.00
574609352017.02.01 13:15:00sell2.00eurusd1.078851.078751.075352017.02.01 13:16:201.077390.000.000.00292.00
578191122017.02.10 13:30:00sell2.00usdcad1.313041.312941.301042017.02.10 13:44:401.308010.000.000.00769.11
580557312017.02.22 13:30:00buy1.00usdcad1.317361.317461.321862017.02.22 13:30:311.319850.000.000.00188.66
585955262017.03.15 12:30:03sell1.00eurusd1.062511.065511.060012017.03.15 12:30:271.062450.000.000.006.00
587176052017.03.21 09:30:00buy2.00gbpusd1.241951.242051.244952017.03.21 09:30:011.242050.000.000.0020.00
587231452017.03.21 12:30:01sell1.00usdcad1.331361.331261.326862017.03.21 12:31:351.329880.000.000.00111.29
587826082017.03.23 09:30:00buy1.00gbpusd1.247891.247991.250592017.03.23 09:30:051.250590.000.000.00270.00
589428012017.03.31 12:30:00sell2.00usdcad1.333201.333101.329202017.03.31 12:30:161.331250.000.000.00292.96
590739742017.04.07 08:30:00sell1.00gbpusd1.245791.245691.243292017.04.07 08:30:251.244090.000.000.00170.00
590783422017.04.07 12:30:01buy1.00eurusd1.064041.064141.072042017.04.07 12:30:491.065780.000.000.00174.00
593230632017.04.19 22:45:02buy1.00nzdusd0.700850.695850.702352017.04.19 22:45:030.702350.000.000.00150.00
593629722017.04.21 08:30:00sell1.00gbpusd1.280371.280271.278872017.04.21 08:30:081.278870.000.000.00150.00
594992052017.04.26 14:30:00sell2.00usdcad1.358251.363251.348252017.04.26 14:32:481.357520.000.000.00107.55
595486462017.04.28 08:30:00sell1.00gbpusd1.291591.296591.281592017.04.28 08:47:121.293860.000.000.00-227.00
595817742017.05.01 14:00:00buy1.00eurusd1.091071.091171.092572017.05.01 14:00:521.091170.000.000.0010.00
596003512017.05.02 08:30:00buy2.00gbpusd1.288591.288691.291192017.05.02 08:34:071.289080.000.000.0098.00
596462972017.05.03 14:30:00buy2.00usdcad1.371201.366201.376202017.05.03 14:30:541.372210.000.000.00147.21
602309762017.05.16 08:30:02buy1.00gbpusd1.294881.291881.296382017.05.16 08:30:151.295200.000.000.0032.00
604008262017.05.18 08:30:00buy1.00gbpusd1.298501.298601.301202017.05.18 08:30:011.298600.000.000.0010.00
612200522017.06.09 12:30:00sell2.00usdcad1.351001.350901.341002017.06.09 12:30:171.347410.000.000.00532.87
612918262017.06.13 08:30:00buy2.00gbpusd1.272581.267581.287582017.06.13 08:34:111.270420.000.000.00-432.00
619528862017.07.03 08:30:00sell1.00gbpusd1.298751.298651.296952017.07.03 08:30:461.297480.000.000.00127.00
619597592017.07.03 14:00:00sell2.00eurusd1.137081.136981.135282017.07.03 14:03:121.136980.000.000.0020.00
624611282017.08.01 22:45:00sell1.00nzdusd0.746250.746150.743252017.08.01 22:45:200.743250.000.000.00300.00
625303952017.08.03 14:00:00buy2.00eurusd1.185221.185321.188722017.08.03 14:00:091.185320.000.000.0020.00
628293842017.08.16 08:30:00buy1.00gbpusd1.285621.285721.289122017.08.16 08:30:491.289120.000.000.00350.00
630717552017.08.30 12:14:53sell2.00eurusd1.191921.194921.189422017.08.30 12:16:051.191630.000.000.0058.00
630993922017.08.31 12:30:00sell1.00usdcad1.264891.264791.261892017.08.31 12:30:011.261890.000.000.00237.74
631301442017.09.01 08:30:00buy1.00gbpusd1.292221.292321.294022017.09.01 08:30:021.292320.000.000.0010.00
631402432017.09.01 14:00:00sell2.00eurusd1.186421.186321.184922017.09.01 14:01:141.186320.000.000.0020.00
633001592017.09.12 08:30:00buy2.00gbpusd1.320481.320581.323482017.09.12 08:30:011.323480.000.000.00600.00
634053842017.09.15 12:30:00buy1.00eurusd1.196541.196641.199042017.09.15 12:30:221.197810.000.000.00127.00
634690832017.09.20 08:30:00buy2.00gbpusd1.351611.351711.355112017.09.20 08:30:011.355110.000.000.00700.00
637836532017.09.27 14:30:00sell1.00usdcad1.236851.241851.234352017.09.27 15:01:241.237240.000.000.00-31.52
639630262017.10.02 14:00:00sell1.00eurusd1.175070.000000.000002017.10.02 14:06:341.174010.000.000.00106.00
640041332017.10.03 08:30:00sell2.00gbpusd1.327761.327661.324062017.10.03 08:30:111.326380.000.000.00276.00
640807062017.10.04 14:00:00sell2.00eurusd1.176321.176221.170822017.10.04 14:06:171.175040.000.000.00256.00
640821122017.10.04 14:30:00sell1.00usdcad1.248211.253211.245712017.10.04 14:31:001.247910.000.000.0024.04
643891222017.10.13 12:30:01buy1.00eurusd1.182431.182531.184932017.10.13 12:30:361.183890.000.000.00146.00
644209262017.10.16 21:45:01buy1.00nzdusd0.718840.713840.720342017.10.16 21:45:020.720340.000.000.00150.00
644754402017.10.19 08:30:00sell2.00gbpusd1.317501.317401.314002017.10.19 08:30:011.314000.000.000.00700.00
645659862017.10.25 08:30:00buy1.00gbpusd1.312661.312761.322662017.10.25 08:30:311.315060.000.000.00240.00
647194932017.11.01 12:15:00sell1.00eurusd1.163641.166641.162142017.11.01 12:20:071.163300.000.000.0034.00
647513812017.11.02 09:30:00buy1.00gbpusd1.325261.325361.327762017.11.02 09:30:551.325360.000.000.0010.00
647815772017.11.03 09:30:00buy1.00gbpusd1.305651.305751.307652017.11.03 09:32:231.306020.000.000.0037.00
651759442017.11.23 13:30:00buy2.00usdcad1.268691.268791.274692017.11.23 13:33:141.271270.000.000.00405.89
653466022017.12.01 09:30:00buy1.00gbpusd1.349911.350011.351712017.12.01 09:30:231.351010.000.000.00110.00
653525092017.12.01 13:30:01sell2.00usdcad1.285741.285641.275742017.12.01 13:37:481.279610.000.000.00958.10
653815422017.12.04 09:30:00buy1.00gbpusd1.343521.343621.346022017.12.04 09:30:411.344070.000.000.0055.00
654756052017.12.08 09:30:00buy1.00gbpusd1.348311.345311.350812017.12.08 09:33:501.347830.000.000.00-48.00
655686312017.12.14 09:30:00buy2.00gbpusd1.344981.345081.349482017.12.14 09:30:021.345080.000.000.0020.00
655740762017.12.14 13:30:00sell2.00eurusd1.183941.183841.179442017.12.14 13:52:501.182650.000.000.00258.00
657069602017.12.21 13:30:00sell2.00usdcad1.279601.279501.275102017.12.21 13:30:341.275100.000.000.00705.83
657351182017.12.22 13:30:01buy1.00usdcad1.271311.271410.000002017.12.22 13:31:131.276730.000.000.00424.52
662243902018.01.19 09:29:41sell1.00gbpusd1.393341.393241.390842018.01.19 09:29:561.391720.000.000.00162.00
664912452018.01.24 21:44:59sell2.00nzdusd0.743030.742930.739532018.01.24 21:45:010.739530.000.000.00700.00
665649302018.01.26 13:30:01sell1.00usdjpy109.298109.288108.2982018.01.26 13:30:47109.1680.000.000.00119.08
666513322018.01.31 00:30:02sell1.00audusd0.807930.807830.805432018.01.31 00:31:370.807830.000.000.0010.00
666743982018.01.31 13:15:00buy1.00usdjpy108.916108.616109.1662018.01.31 13:17:51108.8670.000.000.00-45.01
667436822018.02.02 13:30:02buy1.00usdjpy109.944109.954110.7442018.02.02 13:30:36110.1630.000.000.00198.80
667804862018.02.05 15:00:00buy2.00usdjpy110.162110.172110.3222018.02.05 15:00:11110.1720.000.000.0018.15
669745622018.02.09 13:30:00buy2.00usdcad1.260801.260901.270802018.02.09 13:39:541.260900.000.000.0015.86
670561462018.02.13 09:30:00buy1.00gbpusd1.388471.388571.390972018.02.13 09:30:081.388570.000.000.0010.00
672729822018.02.22 13:30:00buy2.00usdcad1.270591.270691.276592018.02.22 13:33:141.273520.000.000.00460.14
673009792018.02.23 13:30:00sell2.00usdcad1.269601.269501.265102018.02.23 13:30:011.265100.000.000.00711.41
677994522018.03.14 12:30:00sell1.00usdjpy106.473106.773103.4732018.03.14 12:32:19106.3740.000.000.0093.07
678212232018.03.14 21:45:00sell1.00nzdusd0.732770.732670.702772018.03.14 21:50:430.730770.000.000.00200.00
679835312018.03.20 09:30:00sell1.00gbpusd1.405151.405051.375152018.03.20 09:32:531.404350.000.000.0080.00
680510472018.03.22 09:30:00buy1.00gbpusd1.416791.413791.446792018.03.22 09:31:071.417140.000.000.0035.00
  0.00 0.00 0.46 14 969.65
Closed P/L: 14 970.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
657062502017.12.21 13:23:04sell limit0.01eurusd1.287790.000000.00000 1.24652
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14 970.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 19 970.11 Equity: 19 970.11 Free Margin: 19 970.11
 
Details:

Gross Profit: 16 273.76 Gross Loss: 1 303.65 Total Net Profit: 14 970.11
Profit Factor: 12.48 Expected Payoff: 172.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 432.00 (4.22%) Relative Drawdown: 4.87% (339.43)
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 39 (89.74%) Long Positions (won %): 48 (87.50%)
Profit Trades (% of total): 77 (88.51%) Loss trades (% of total): 10 (11.49%)
Largest profit trade: 958.10 loss trade: -432.00
Average profit trade: 211.35 loss trade: -130.37
Maximum consecutive wins ($): 15 (3 508.03) consecutive losses ($): 2 (-258.77)
Maximal consecutive profit (count): 3 508.03 (15) consecutive loss (count): -432.00 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1

 
Alexey Klenov:
Хорошая работа. Молодца!)
 

Да, отчет ТЕСТЕРА просто великолепен. Такие бы продавать по рупь ведро. ;)

Но есть одно "НО". Большинство сделок длятся от секунды до нескольких секунд. При этом прибыль в них 40-70 пипсов (4-х значных пунктов). Кто торговал на реале тот наверное понимает что за секунду даже в нормальных рыночных условиях сделка открыться не успеет, а тут еще закрыть ее надо. И это на новостях, где спред будет расширен многократно и проскальзывания немаленькие откусят от прибыли или добавят к убытку весомую часть. МТ4 тестер не хранит историю спреда и не учитывает проскальзывание. Вот некоторые сделки, принесшие наибольшую "прибыль". Обратите внимание на количество пунктов прибыли, время жизни позиции и сделайте выводы.

12

3

4

5

6

7

Для чистоты эксперимента поставьте советник на реал, хотя бы центовый и после совершения 5 сделок сравните результаты с тестером. Обычно этот прием быстро приземляет.

 
Alexander Sevastyanov:

Да, отчет ТЕСТЕРА просто великолепен. Такие бы продавать по рупь ведро. ;)

Но есть одно "НО". Большинство сделок длятся от секунды до нескольких секунд. При этом прибыль в них 40-70 пипсов (4-х значных пунктов). Кто торговал на реале тот наверное понимает что за секунду даже в нормальных рыночных условиях сделка открыться не успеет, а тут еще закрыть ее надо. И это на новостях, где спред будет расширен многократно и проскальзывания немаленькие откусят от прибыли или добавят к убытку весомую часть. МТ4 тестер не хранит историю спреда и не учитывает проскальзывание. Вот некоторые сделки, принесшие наибольшую "прибыль". Обратите внимание на количество пунктов прибыли, время жизни позиции и сделайте выводы.


Все опыты нужно ставить в тестере мт5, если хотите получить хоть наполовину правдоподобный результат.

В тестере мт4 вообще не имеет смысла что либо проверять, а тем более новостное.

 
Vitaly Muzichenko:

Все опыты нужно ставить в тестере мт5, если хотите получить хоть наполовину правдоподобный результат.

В тестере мт4 вообще не имеет смысла что либо проверять, а тем более новостное.

Согласен, МТ5 тестер на голову лучше чем МТ4. Но и он не адекватен для новостных граалей т.к. сделка длительностью в 1 сек с прибылью в 50 пипсов на новостях и в нем не будет адекватна. Тестер не учитывает загруженность реал-сервера, наличие ликвидности, временной лог на отсылку/прием торгового приказа, проскальзывание и т.п. нюансы.

 
Alexander Sevastyanov:

Согласен, МТ5 тестер на голову лучше чем МТ4. Но и он не адекватен для новостных граалей т.к. сделка длительностью в 1 сек с прибылью в 50 пипсов на новостях и в нем не будет адекватна. Тестер не учитывает загруженность реал-сервера, наличие ликвидности, временной лог на отсылку/прием торгового приказа, проскальзывание и т.п. нюансы.

Да, но всё-же. В мт4 вы вообще получаете неактуальный результат, в тестере - грааль, а реале - кирдык)

Так что лучше(нужно) все опыты ставить в мт5, и это однозначно.

 
***
1234
Новый комментарий