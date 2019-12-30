Охота за новостями - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на качестве истории 56% он ничего не подтверждает
Если в работе используются тики, то да, но я торгую только по открытию свечи, правда со стопами.
Однако, если это для Вас аргумент, то вот тот же проход по всем тикам
Как раз большинство опытных трейдеров и работает на новостях, так как только на них можно отлично заработать.
Можете подтвердить слова фактами? Мониторинг, сигнал, инвест-пароль, личный опыт?
***
Да, отчет ТЕСТЕРА просто великолепен. Такие бы продавать по рупь ведро. ;)
Но есть одно "НО". Большинство сделок длятся от секунды до нескольких секунд. При этом прибыль в них 40-70 пипсов (4-х значных пунктов). Кто торговал на реале тот наверное понимает что за секунду даже в нормальных рыночных условиях сделка открыться не успеет, а тут еще закрыть ее надо. И это на новостях, где спред будет расширен многократно и проскальзывания немаленькие откусят от прибыли или добавят к убытку весомую часть. МТ4 тестер не хранит историю спреда и не учитывает проскальзывание. Вот некоторые сделки, принесшие наибольшую "прибыль". Обратите внимание на количество пунктов прибыли, время жизни позиции и сделайте выводы.
Для чистоты эксперимента поставьте советник на реал, хотя бы центовый и после совершения 5 сделок сравните результаты с тестером. Обычно этот прием быстро приземляет.
Да, отчет ТЕСТЕРА просто великолепен. Такие бы продавать по рупь ведро. ;)
Но есть одно "НО". Большинство сделок длятся от секунды до нескольких секунд. При этом прибыль в них 40-70 пипсов (4-х значных пунктов). Кто торговал на реале тот наверное понимает что за секунду даже в нормальных рыночных условиях сделка открыться не успеет, а тут еще закрыть ее надо. И это на новостях, где спред будет расширен многократно и проскальзывания немаленькие откусят от прибыли или добавят к убытку весомую часть. МТ4 тестер не хранит историю спреда и не учитывает проскальзывание. Вот некоторые сделки, принесшие наибольшую "прибыль". Обратите внимание на количество пунктов прибыли, время жизни позиции и сделайте выводы.
Все опыты нужно ставить в тестере мт5, если хотите получить хоть наполовину правдоподобный результат.
В тестере мт4 вообще не имеет смысла что либо проверять, а тем более новостное.
Все опыты нужно ставить в тестере мт5, если хотите получить хоть наполовину правдоподобный результат.
В тестере мт4 вообще не имеет смысла что либо проверять, а тем более новостное.
Согласен, МТ5 тестер на голову лучше чем МТ4. Но и он не адекватен для новостных граалей т.к. сделка длительностью в 1 сек с прибылью в 50 пипсов на новостях и в нем не будет адекватна. Тестер не учитывает загруженность реал-сервера, наличие ликвидности, временной лог на отсылку/прием торгового приказа, проскальзывание и т.п. нюансы.
Согласен, МТ5 тестер на голову лучше чем МТ4. Но и он не адекватен для новостных граалей т.к. сделка длительностью в 1 сек с прибылью в 50 пипсов на новостях и в нем не будет адекватна. Тестер не учитывает загруженность реал-сервера, наличие ликвидности, временной лог на отсылку/прием торгового приказа, проскальзывание и т.п. нюансы.
Да, но всё-же. В мт4 вы вообще получаете неактуальный результат, в тестере - грааль, а реале - кирдык)
Так что лучше(нужно) все опыты ставить в мт5, и это однозначно.