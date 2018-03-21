Помогите - я новичек - страница 6
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Меня тоже это настораживает. Сейчас создал запрос в сервисдеск с текстом "Здравствуйте, я недавно сделал заказ и оплатил 50 долларов. В истории платежей этот заказ есть. Где мне его увидеть в профиле?"
И меня еще настораживает тот факт, что сосбно заказ-то я делал только из-за статьи про api которая была по адресу https://www.mql5.com/ru/articles/4160 - а там сейчас этой статьи нет, и в вебархиве нет. я уж начинаю сомневаться, что MT5 позволяет с API любых бирж работать)))) но советник-то у меня работает прямо сейчас!
Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?
Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?
у исполнителя есть эта работа
Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?
где именно там надо смотреть? я не нашел. скрин откуда сделать?
у исполнителя есть эта работа
Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику. Советник видимо был выполнен в обход биржи.
у исполнителя есть эта работа
Ну так я ему советую десятый раз в сервисдеск обратиться.
Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику.
Ну так я ему советую десятый раз в сервисдеск обраться.
обратился уже. код советника выше выложил.
Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику. Советник видимо был выполнен в обход биржи.
у некоторых заказчиков и индикатор - советник.
это не чего страшного, бывает.
обратился уже. код советника выше выложил.
Там разберутся, не переживайте, только в рабочее время
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без проблем. индюки вам думаю не нужны, а советник вот он.
Ничего не понимаю в крипто, там распоряжение на покупку/продажу не через MqlTrade делается? Я так и не увидел команды купить / продать, только сбор информации идёт и её обработка (из-того что понятно мне)