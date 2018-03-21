Помогите - я новичек - страница 6

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arraga:

Меня тоже это настораживает. Сейчас создал запрос в сервисдеск с текстом "Здравствуйте,  я недавно сделал заказ и оплатил 50 долларов. В истории платежей этот заказ есть. Где мне его увидеть в профиле?"

И меня еще настораживает тот факт, что сосбно заказ-то я делал только из-за статьи про api которая была по адресу  https://www.mql5.com/ru/articles/4160 - а там сейчас этой статьи нет, и в вебархиве нет. я уж начинаю сомневаться, что MT5 позволяет с API любых бирж работать)))) но советник-то у меня работает прямо сейчас!

Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?

 
Vladimir Zubov:

Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?

у исполнителя есть эта работа

 
Vladimir Zubov:

Загляните в свой профиль и дайте скриншот, вы видете работы ? я тоже нет ... Может есть другой профиль ?


где именно там надо смотреть? я не нашел. скрин откуда сделать?

 
Vladimir Gribachev:

у исполнителя есть эта работа

Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику. Советник видимо был выполнен в обход биржи.

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Vladimir Gribachev:

у исполнителя есть эта работа

Ну так я ему советую десятый раз в сервисдеск обратиться.

 
Alexey Valeev:

Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику.

я назвал то что мне надо индикатором по неграмотности. по сути это советник и 2 индюка
 
Vladimir Zubov:

Ну так я ему советую десятый раз в сервисдеск обраться.

обратился уже. код советника выше выложил.

 
Alexey Valeev:

Так то индикатор, а у топикстартера вопрос по советнику. Советник видимо был выполнен в обход биржи.

у некоторых заказчиков и индикатор - советник.

это не чего страшного, бывает.

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arraga:

обратился уже. код советника выше выложил.

Там разберутся, не переживайте, только в рабочее время

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Пн-Пт, 10:00-17:00 
(GMT +02:00)

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arraga:

без проблем. индюки вам думаю не нужны, а советник вот он.

Ничего не понимаю в крипто, там распоряжение на покупку/продажу не через MqlTrade делается? Я так и не увидел команды купить / продать, только сбор информации идёт и её обработка (из-того что понятно мне)

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