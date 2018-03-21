Помогите - я новичек - страница 2
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А..... Не видно из вашего профиля, все по скрывали.
Здесь минимальная сумма для заказа 30$, это совсем не 500р. Непонятно как вы могли здесь оформить работу.
Если это все таки так, на странице вашей работы есть кнопка - "оставить отзыв".
Индикатор на основе API разных бирж.
И сколько бирж в ТЗ?
да
Невнимательно читаете. 500р я заплатил за доработку, за советник я заплатил 50$
Я не вижу у вас в профиле официальных заказов и работ на MQL
За неофициальные работы MQL ответственности не несёт.
Индикатор на основе API разных бирж.
И сколько бирж в ТЗ?
по условиям я мог советника изменять под любые API. Вот он - корень проблемы.
Ха-ха. Смешно. Невыполнимое ТЗ, вот в чем проблема.
Я не вижу у вас в профиле официальных заказов и работ на MQL
За неофициальные работы MQL ответственности не несёт.
Это уже интересно. То есть я пополнил здесь баланс, оплатил через ваш сайт работу. Так? А теперь вы не видите у меня профиле.
1. Мне неинтересно, что вы там видите или не видите у меня в профиле.
2. Есть скрин - выше выложил. Админы при желании по номерам переводов найдут.
3. Работа была официальная, через ваш сайт.
4. Если уж найдёт коса на камень, я платил через сбер, смогу доказать.
Ха-ха. Смешно. Невыполнимое ТЗ, вот в чем проблема.
Что вы видите невыполнимого? Речь шла о Public API, которые есть в любой бирже
Так там все функции разные) одинаково только название Public API.