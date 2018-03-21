Помогите - я новичек - страница 2

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Arkadii Zagorulko:

А..... Не видно из вашего профиля, все по скрывали.

Здесь минимальная сумма для заказа 30$, это совсем не 500р. Непонятно как вы могли здесь оформить работу. 

Если это все таки так,  на странице вашей работы есть кнопка - "оставить отзыв". 

Невнимательно читаете. 500р я заплатил за доработку, за советник я заплатил 50$
[Удален]  
Кидайте советника и индикатор сюда и опишите проблему. кто-нибудь да решит. У вас он я как понимаю специализированный какой-то, поэтому матчасть нужна. 
 

Индикатор на основе API разных бирж.

И сколько бирж в ТЗ?

 
Vladimir Zubov:

да

пжлс если вы из админов то по номерам всё проверите
[Удален]  
arraga:
Невнимательно читаете. 500р я заплатил за доработку, за советник я заплатил 50$

Я не вижу у вас в профиле официальных заказов и работ на MQL

За неофициальные работы MQL ответственности не несёт.

 
Evgeny Belyaev:

Индикатор на основе API разных бирж.

И сколько бирж в ТЗ?

по условиям я мог советника изменять под любые API. Вот он - корень проблемы.
 
arraga:
по условиям я мог советника изменять под любые API. Вот он - корень проблемы.

Ха-ха. Смешно.  Невыполнимое ТЗ, вот в чем проблема.

 
Vladimir Zubov:

Я не вижу у вас в профиле официальных заказов и работ на MQL

За неофициальные работы MQL ответственности не несёт.

Это уже интересно. То есть я пополнил здесь баланс, оплатил через ваш сайт работу. Так? А теперь вы не видите у меня профиле.

1. Мне неинтересно, что вы там видите или не видите у меня в профиле.

2. Есть скрин - выше выложил. Админы при желании по номерам переводов найдут.

3. Работа была официальная, через ваш сайт.

4. Если уж найдёт коса на камень, я платил через сбер, смогу доказать.

 
Evgeny Belyaev:

Ха-ха. Смешно.  Невыполнимое ТЗ, вот в чем проблема.

Что вы видите невыполнимого? Речь шла о Public API, которые есть в любой бирже
 
arraga:
Что вы видите невыполнимого? Речь шла о Public API, которые есть в любой бирже

Так там все функции разные) одинаково только название Public API.

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