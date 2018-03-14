Создали бы вы торговый сигнал будучи обладая совершенной торговой системой, которая на реальном счете приносит стабильный доход на протяжении более 5 лет?
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- 60% Да (6)
- 40% Нет (4)
лучше уже памм создать.
создавать каждому подписчику по 2000 долларов прибыли и за это получать только 20 долларов? то есть 1% от прибыли?
лучше уже памм создать.
создавать каждому подписчику по 2000 долларов прибыли и за это получать только 20 долларов? то есть 1% от прибыли?
лучше уже памм создать.
На ПАММе нужно баловаться лотом от средств инвесторов - это очень хлопотно и рискованно. Сигнал - просто и надёжно.
На ПАММе нужно баловаться лотом от средств инвесторов - это очень хлопотно и рискованно. Сигнал - просто и надёжно.
на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.
на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.
Был ПАММ - знаю что пишу.Сигнал - это очень просто, и не отвлекает.
Был ПАММ - знаю что пишу.
Значит разные условия в разных ДЦ. У меня была корректировка лотов и подключение раз в неделю, а не раз в час клиентов.
Значит разные условия в разных ДЦ. У меня была корректировка лотов и подключение раз в неделю, а не раз в час клиентов.
Клиент может придти, и через час уйти, и штрафы ему не помеха. Но проблем из-за этого создаётся немерено.
Ну да, конечно, только у нас на всем этом белом свете, есть совершенная торговая система. И мы сейчас будем решать, открывать сигнал или нет.
на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.
Чтобы создать сигнал, нужно вложить не менее 10К $ средств, что очень проблематично. Лично я, пока, не имею таких средств. Единственная возможность - это зарабатывать самому на центовых ПАММ-счетах, выставлять бесплатные сигналы от них и, если удастся, при положительной, длительной торговле, привлекать инвесторов в ПАММ и, со временем, перевести центовый счет на долларовый и выставить полноценный сигнал. Самое главное - добиться устойчивой торговли в течении длительного времени, остальное приложится.
Создал бы сигнал, писал бы книгу, баллотировался в президенты, пригрозил бы Трампу увольнением -чтобы "меня узнали во всех уголках земли" ,
и был для всех "гуру" типа ))))hhahahahahaahah
И многие кляняясь, валяясь у ног просили бы сей чудо грааль )))hahahahahahahaha
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