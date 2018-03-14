Создали бы вы торговый сигнал будучи обладая совершенной торговой системой, которая на реальном счете приносит стабильный доход на протяжении более 5 лет?

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  • 54% (45)
  • 46% (38)
Всего проголосовало: 83
 
Evgeny Gavrilov:
  • 60% Да
    (6)
  • 40% Нет
    (4)
создавать каждому подписчику по 2000 долларов прибыли и за это получать только 20 долларов? то есть 1% от прибыли?
лучше уже памм создать.
 
igrok333:
создавать каждому подписчику по 2000 долларов прибыли и за это получать только 20 долларов? то есть 1% от прибыли?
лучше уже памм создать.
Стоимость подписки можно поставить в пределах разумного на ваше усмотрение...
 
igrok333:
создавать каждому подписчику по 2000 долларов прибыли и за это получать только 20 долларов? то есть 1% от прибыли?
лучше уже памм создать.

На ПАММе нужно баловаться лотом от средств инвесторов - это очень хлопотно и рискованно. Сигнал - просто и надёжно.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

На ПАММе нужно баловаться лотом от средств инвесторов - это очень хлопотно и рискованно. Сигнал - просто и надёжно.

на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.

 
Vladimir Zubov:

на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.

Был ПАММ - знаю что пишу.

Сигнал - это очень просто, и не отвлекает.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Был ПАММ - знаю что пишу.

Значит разные условия в разных ДЦ. У меня была корректировка лотов и подключение раз в неделю, а не раз в час клиентов.

 
Vladimir Zubov:

Значит разные условия в разных ДЦ. У меня была корректировка лотов и подключение раз в неделю, а не раз в час клиентов.

Клиент может придти, и через час уйти, и штрафы ему не помеха. Но проблем из-за этого создаётся немерено. 

 

Ну да, конечно, только у нас на всем этом белом свете, есть совершенная торговая система. И мы сейчас будем решать, открывать сигнал или нет.

 
Vladimir Zubov:

на ПАММе идет автоматическая корректировка лота иначе бы слились в один день либо получили немерянную прибыль/убыток, там всё продуманно в этом плане.

Чтобы создать сигнал, нужно вложить не менее 10К $ средств, что очень проблематично. Лично я, пока, не имею таких средств. Единственная возможность - это зарабатывать самому на центовых ПАММ-счетах, выставлять бесплатные сигналы от них и, если удастся, при положительной, длительной торговле, привлекать инвесторов в ПАММ и, со временем, перевести центовый счет на долларовый и выставить полноценный сигнал. Самое главное - добиться устойчивой торговли в течении длительного времени, остальное приложится.

 

Создал бы сигнал, писал бы книгу, баллотировался в президенты, пригрозил бы Трампу увольнением   -чтобы "меня узнали во всех уголках земли" , 

и был для всех "гуру" типа ))))hhahahahahaahah

И многие кляняясь, валяясь у ног просили бы сей чудо грааль )))hahahahahahahaha




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