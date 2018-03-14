Создали бы вы торговый сигнал будучи обладая совершенной торговой системой, которая на реальном счете приносит стабильный доход на протяжении более 5 лет? - страница 2

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Alexander Ivanov:

Создал бы сигнал, писал бы книгу, баллотировался в президенты, пригрозил бы Трампу увольнением   -чтобы "меня узнали во всех уголках земли" , 

и был для всех "гуру" типа ))))hhahahahahaahah

И многие каляясь, валяясь у ног просили бы сей чудо грааль )))hahahahahahahaha




Мы его с трудом пристроили, а вы уже увольнять собрались.

 
Alexandr Murzin:

Мы его с трудом пристроили, а вы уже увольнять собрались.

)))))


 
странные вопросы. конечно же не создавал бы
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