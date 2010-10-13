Агенты и логические ядра
Есть какие-то нюансы по задействованию логических ядер процессора?
Вот ядра:
Вот агенты:
В программе настройки тоже без ограничений:
Опишите подробнее.
Например не очень понятен последний скрин.
В парметрах загрузки Windows (7 - ка домашняя расширенная) можно в дополнительных параметрах установить ограничение на количество используемых процессоров. Я в скрине показал, что у меня нет ограничения.
Если поставить галочку в число процессоров и указать 1 или 2 , то получим ограничение.
Добавьте ещё два локальных агента.
У меня эта вкладка "серая".
Так что-ли?
Ничего не меняется!
Вы, наверное, новый процессор поставили, а до него был двухъядерный (при инсталляции терминала)?
Ничего не делал, просто работал на 2-х физических ядрах (у меня же 2-х ядерный).
2)Ничего не меняется!
3)Ничего не делал, просто работал на 2-х физических ядрах (у меня же 2-х ядерный).
1) Да
2) См п3
3) Хмм, нужно наверное систему перезагрузить, что бы сервисы запустились.
В парметрах загрузки Windows (7 - ка домашняя расширенная) можно в дополнительных параметрах установить ограничение на количество используемых процессоров. Я в скрине показал, что у меня нет ограничения.
Renat:
А что показывает Task Manager? Сколько в нем процессоров?
Попробуйте сделать следующее.
- Откройте "Файл - Открыть каталог данных"
- Закройте терминал.
- Удалите файл agents.dat в папке Config каталога данных
- Запустите терминал.
Интересует результат.
- www.mql5.com
Попробуйте сделать следующее.
- Откройте "Файл - Открыть каталог данных"
- Закройте терминал.
- Удалите файл agents.dat в папке Config каталога данных
- Запустите терминал.
Интересует результат.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть какие-то нюансы по задействованию логических ядер процессора?
Вот ядра:
Вот агенты:
В программе настройки тоже без ограничений: