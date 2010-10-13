Агенты и логические ядра

Есть какие-то нюансы по задействованию логических ядер процессора?

Вот ядра:

 

 

Вот агенты:

 

В программе настройки тоже без ограничений: 

 
Добавьте ещё два локальных агента.
 

Опишите подробнее.

Например не очень понятен последний скрин.

 

В парметрах загрузки Windows (7 - ка домашняя расширенная) можно в дополнительных параметрах установить ограничение на количество используемых процессоров. Я в скрине показал, что у меня нет ограничения.

 

 

Если поставить галочку в число процессоров и указать 1 или 2 , то получим ограничение.

Добавьте ещё два локальных агента.

 

У меня эта вкладка "серая". 

 

 


Вы, наверное, новый процессор поставили, а до него был двухъядерный (при инсталляции терминала)?

 

Так что-ли?

Ничего не меняется!

  Ничего не делал, просто работал на 2-х физических ядрах (у меня же 2-х ядерный).

 

 
1) Да

2) См п3

3) Хмм, нужно наверное систему перезагрузить, что бы сервисы запустились. 

 
В парметрах загрузки Windows (7 - ка домашняя расширенная) можно в дополнительных параметрах установить ограничение на количество используемых процессоров. Я в скрине показал, что у меня нет ограничения.

А что показывает Task Manager? Сколько в нем процессоров?
 

А что показывает Task Manager? Сколько в нем процессоров?

 

 

 
Попробуйте сделать следующее.

  1. Откройте "Файл - Открыть каталог данных"
  2. Закройте терминал.
  3. Удалите файл agents.dat в папке Config каталога данных
  4. Запустите терминал.

Интересует результат.

