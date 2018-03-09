Не работает индикатор в режима МТФ
- Не подходит массив-таймсерия для реализации задачи
- Некоторые вопросы по #property
- Нужна помощь.
Я прикинул. Пока что написал не оптимизированный кол. Вышло в плане поиска верхины так:
void checkHigh(int index) { // найдём индекс бара с непустым значением (экстремумом) int lastNEVIndex = getLastNoEmptyValueIndex(index); if (lastNEVIndex == getTotalHistoryBars(i_tf, i_instrument)) { // ZZBuf[index] = getBarHighPrice(index, i_tf, i_instrument); datetime barOpenTime = getBarOpenTime(index, i_tf, i_instrument); // Время открытия бара на заданном в инпутпараметрах ТФ int barShift = getBarShift(barOpenTime, 0, i_instrument); // Смещение бара на открытом ТФ ZZBuf[barShift] = getBarHighPrice(barShift, 0, i_instrument); return; } if (getBarHighPrice(index, i_tf, i_instrument) > ZZBuf[lastNEVIndex]) { ZZBuf[lastNEVIndex] = EMPTY_VALUE; // ZZBuf[index] = getBarHighPrice(index, i_tf, i_instrument); datetime barOpenTime = getBarOpenTime(index, i_tf, i_instrument); // Время открытия бара на заданном в инпутпараметрах ТФ int barShift = getBarShift(barOpenTime, 0, i_instrument); // Смещение бара на открытом ТФ ZZBuf[barShift] = getBarHighPrice(barShift, 0, i_instrument); } }
График пока что конченоват, но уже видно, что я на правильном пути. Если у кого есть что подсказать, я буду рад любой критике))
if (trend != UpDnBuf[i+1]) {
У меня была подобная ошибка раньше. Уже всё поправлено. Если бы я увидел в каком месте точно ошибка, я бы сказал, что там не так. Я подумал и дописал код. Теперь он уже рисует всё иначе, но не так как хотелось бы. Код прикрепляю. Хочется мультитаймфреймовый Зиг-заг дописать, но что-то не то..
Посмотри вот этот вариант от nen. Вроде правильно показывает
Спасибо, я погляжу, конечно. Но, если бы кто ткнул в чём я не прав, было бы вообще замечательно. Второй день уже долблюсь..
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