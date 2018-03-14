Робот из МТ4 на МТ5

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Здравствуйте! пожалуйста помогите (безрукому) переделать робот с МТ4 на МТ5, заранее спасибо. 
 
Romal001:
Здравствуйте! пожалуйста помогите (безрукому) переделать робот с МТ4 на МТ5, заранее спасибо. 

как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.


На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...)     2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов.    3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.

4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки

В итоге хочу добиться прибыли в миллион раз меньше. Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.

А у Вас какие задачи? Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе

 
STARIJ:

как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.


На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...)     2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов.    3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.

4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки

Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе

Ахаха.  Вы думаете что то изменится?  Демо счет онлайн,   и много времени. Тольк так можно сделать нормальный тест.  

 
Ramiz MavludovАхаха.  Вы думаете что то изменится?  Демо счет онлайн,   и много времени. Тольк так можно сделать нормальный тест.

в МТ5 реальная тиковая история - можно тестировать. в тестере МТ4 тики вычисляются bp сохраненных в истории каждой свечи Open, Close, Hi, Lo

 
Romal001:
Здравствуйте! пожалуйста помогите (безрукому) переделать робот с МТ4 на МТ5, заранее спасибо. 

Объясняю: я торгую в ручную отложенным ордерам. Мой робот мт4, в нем есть, стоп, тейк и время открытие и закрытие ордера. Эти функции упрощают мою ручную торговлю. Почему я выбрал МТ5?  Компания Беларуси  Альпари-Евразия предоставляет только МТ5. Большая просьба, прошу о помощи в переделке робота. Если кто отзовется, пишите в личку. Очень буду благодарен. 

Файлы:
super-signals-channel.mq4  7 kb
 
Romal001:

прошу о помощи в переделке робота.

// https://www.mql5.com/ru/code/16006
#define  MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int.
#include <MT4Orders.mqh>
#include <MQL4_To_MQL5.mqh>

int Hour( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % (24 * 3600)) / 3600));
}

int Minute( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % 3600) / 60));
}

#include "super-signals-channel.mq4" // https://www.mql5.com/ru/forum/231135#comment_6751304
 
STARIJ:

как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.


На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...)     2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов.    3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.

4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки

В итоге хочу добиться прибыли в миллион раз меньше. Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.

А у Вас какие задачи? Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе

Готов взяться за данного робота, если он того стоит. Перекомпилирую в МТ5 за несколько дней (после праздников) бесплатно. Хочется посмотреть, что за зверь такой, хотя качество моделирования 25% не внушают доверия, но будем смотреть.

 
STARIJ:

В итоге хочу ... Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. :)

 
Siarhei Baranouski:

Готов взяться за данного робота, если он того стоит. Перекомпилирую в МТ5 за несколько дней (после праздников) бесплатно. Хочется посмотреть, что за зверь такой, хотя качество моделирования 25% не внушают доверия, но будем смотреть.

Здесь, в этой ветке, открытый код ведь выложите?

 
Alexander Sevastyanov:  Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. :)

хочу ... Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал.  Каждый день утраивать - за 12 дней из 5 долларов миллион

 
Romal001: торгую в ручную отложенным ордерам. Мой робот мт4, в нем есть, стоп, тейк и время открытие и закрытие ордера. Эти функции упрощают мою ручную торговлю. Почему я выбрал МТ5?  Компания Беларуси  Альпари-Евразия предоставляет только МТ5. Большая просьба, прошу о помощи в переделке робота. пишите в личку. 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        super-signals-channel.mq4 |
//|                                        Copyright 2015, Xonax.ru. |
//|                                             https://www.xonax.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
input int      StLoss=70000;
input int      TProf=50;
input int      TimeFr=60; // это таймфрейм по которому смотрим свечки
input double   Lot=0.05;
input int      Magik=100004;

extern string  optime = "09-03;10-03;11-03;12-03;13-03;14-03";    // время открывать через ";"
extern string  closetime = "09-40;10-40;11-40;12-40;13-40;14-40"; // время закрывать через ";"
string arrtime[]; string arrtime2[]; string comm;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{

Верхнюю часть сократил так. Выбросил функции инициализации и деинициализации - они были пустые. Компилятор дает 11 предупреждений - надо исправить. Согласны?

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