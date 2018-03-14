Робот из МТ4 на МТ5
как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.
На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...) 2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов. 3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.
4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки
В итоге хочу добиться прибыли в миллион раз меньше. Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.
А у Вас какие задачи? Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе
как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.
На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...) 2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов. 3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.
4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки
Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе
в МТ5 реальная тиковая история - можно тестировать. в тестере МТ4 тики вычисляются bp сохраненных в истории каждой свечи Open, Close, Hi, Lo
Объясняю: я торгую в ручную отложенным ордерам. Мой робот мт4, в нем есть, стоп, тейк и время открытие и закрытие ордера. Эти функции упрощают мою ручную торговлю. Почему я выбрал МТ5? Компания Беларуси Альпари-Евразия предоставляет только МТ5. Большая просьба, прошу о помощи в переделке робота. Если кто отзовется, пишите в личку. Очень буду благодарен.
прошу о помощи в переделке робота.
// https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int. #include <MT4Orders.mqh> #include <MQL4_To_MQL5.mqh> int Hour( void ) { return((int)((TimeCurrent() % (24 * 3600)) / 3600)); } int Minute( void ) { return((int)((TimeCurrent() % 3600) / 60)); } #include "super-signals-channel.mq4" // https://www.mql5.com/ru/forum/231135#comment_6751304
как раз переделываю своего с 4 на 5. Причины такие: в тестере при начальном депозите 5 долларов за 1 день дает прибыли 12 миллионов.
На реале результаты хуже. Говорят, в МТ4 тестере тики кривые. Буду тестить в МТ5. Переделываю так. 1. Максимально упростил. Выбросил лишние входные параметры (проскальзывание, шаг трала, часы начала и конца работы, ...) 2. Избавился от индикаторов iCustom заменил их расчетом в советнике. Даже стандартные индикаторы типа iMA заменил расчетом. Потому что в MQL-5 другой подход к вызову индикаторов. 3. Скопировал из терминала МТ4 в терминал МТ5 и заменил расширение mq4 на mq5.
4. Открыл в редакторе, компилирую. Вижу кучу ошибок - функции иначе называются, параметры другие, ... Читаю справку и постепенно устраняю ошибки
В итоге хочу добиться прибыли в миллион раз меньше. Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.
А у Вас какие задачи? Если хотите - выкладывайте сюда, будем работать вместе
Готов взяться за данного робота, если он того стоит. Перекомпилирую в МТ5 за несколько дней (после праздников) бесплатно. Хочется посмотреть, что за зверь такой, хотя качество моделирования 25% не внушают доверия, но будем смотреть.
В итоге хочу ... Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал депозит.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. :)
Готов взяться за данного робота, если он того стоит. Перекомпилирую в МТ5 за несколько дней (после праздников) бесплатно. Хочется посмотреть, что за зверь такой, хотя качество моделирования 25% не внушают доверия, но будем смотреть.
Здесь, в этой ветке, открытый код ведь выложите?
хочу ... Чтоб на 5 долларов в день давал прибыли 11 долларов, т.е. чтоб за день утраивал. Каждый день утраивать - за 12 дней из 5 долларов миллион
//+------------------------------------------------------------------+ //| super-signals-channel.mq4 | //| Copyright 2015, Xonax.ru. | //| https://www.xonax.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict input int StLoss=70000; input int TProf=50; input int TimeFr=60; // это таймфрейм по которому смотрим свечки input double Lot=0.05; input int Magik=100004; extern string optime = "09-03;10-03;11-03;12-03;13-03;14-03"; // время открывать через ";" extern string closetime = "09-40;10-40;11-40;12-40;13-40;14-40"; // время закрывать через ";" string arrtime[]; string arrtime2[]; string comm; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() {
Верхнюю часть сократил так. Выбросил функции инициализации и деинициализации - они были пустые. Компилятор дает 11 предупреждений - надо исправить. Согласны?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования