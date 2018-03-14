Робот из МТ4 на МТ5 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему любил? Любит искать баги.
Возможно, но наверное под другим ником?
Возможно, но наверное под другим ником?
Вряд-ли. Думаю, под своим.
Осталось выяснить - кому
Посмотрите внимательно на код, который лежит по указанной мною ссылке и на свой скрин. Как можно не видеть разницы..
Вот дальше Вам придется самому немного поработать. Вникнуть в свой код, расставить принты для контроля, проанализировать что конкретно не так, исправить.
Вот дальше Вам придется самому немного поработать. Вникнуть в свой код, расставить принты для контроля, проанализировать что конкретно не так, исправить.
К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет.
К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет.
Значит что-то с Вашим кодом не так. Позиций выставленная вручную имеет magic "0" - и это отлично видно. Эксперт
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD.mq5
version "1.004"
в OnTradeTransaction отлавливает добавление сделки в историю и распечатывает данные сделки. Пример, я открыл вручную позицию и сразу во вкладке "Эксперты" распечатка:
Как видите magic у позиции открытой вручную равен "0".
К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет.
Значит Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось. Перепроверьте.
Это результат в МТ5 если что. Один к одному. Не вижу проблем.
Значит Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось. Перепроверьте.
Это результат в МТ5 если что. Один к одному. Не вижу проблем.
Неудобно вас занимать, у меня все также как у вас на скрине, мне просто нужно чтобы робот ставил тейк, стоп и закрывал сделки, может есть какой робот на МТ5 похожий?
Неудобно вас занимать, у меня все также как у вас на скрине, мне просто нужно чтобы робот ставил тейк, стоп и закрывал сделки, может есть какой робот на МТ5 похожий?
Это Ваш советник на скрине, работающий в терминале МТ5.
Как видите все настройки есть, как и в оригинальной версии под МТ4. Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось.
Сделайте всё правильно и советник заработает как и ожидается.