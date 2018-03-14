Робот из МТ4 на МТ5 - страница 4

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Алексей Тарабанов:

Почему любил? Любит искать баги. 

Возможно, но наверное под другим ником?

 
Vitaly Muzichenko:

Возможно, но наверное под другим ником?

Вряд-ли. Думаю, под своим. 

 
Алексей Тарабанов:  Это плохо. 

Осталось выяснить - кому

 
Aleksandr Volotko:

Посмотрите внимательно на код, который лежит по указанной мною ссылке и на свой скрин. Как можно не видеть разницы..

// https://www.mql5.com/ru/code/16006
#define  MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int.
#include <MT4Orders.mqh>
#include <MQL4_To_MQL5.mqh>

int Hour( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % (24 * 3600)) / 3600));
}

int Minute( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % 3600) / 60));
}

#include "super-signals-channel.mq4" // https://www.mql5.com/ru/forum/231135#comment_6751304
Объясните, работает раз через раз мт4 работает не все параметры в мт5.
[Удален]  
Romal001:
Объясните, работает раз через раз мт4 работает не все параметры в мт5.

Вот дальше Вам придется самому немного поработать. Вникнуть в свой код, расставить принты для контроля, проанализировать что конкретно не так, исправить.

 
Aleksandr Volotko:

Вот дальше Вам придется самому немного поработать. Вникнуть в свой код, расставить принты для контроля, проанализировать что конкретно не так, исправить.

К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот  автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет. 

 
Romal001:

К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот  автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет. 

Значит что-то с Вашим кодом не так. Позиций выставленная вручную имеет magic "0" - и это отлично видно. Эксперт 

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD.mq5
version   "1.004"

в OnTradeTransaction отлавливает добавление сделки в историю и распечатывает данные сделки. Пример, я открыл вручную позицию и сразу во вкладке "Эксперты" распечатка:

2018.03.14 11:01:26: deal #208965656 buy (deal position id #226087808) DEAL_ENTRY_IN 0.02 AUDJPY magic: 0

Как видите magic у позиции открытой вручную равен "0".

Файлы:
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD.mq5  10 kb
[Удален]  
Romal001:

К примеру я на МТ4 ставил число магик 0 и когда открывал сделку в ручную робот  автоматический ставились тейк и стоп, в МТ5 почему то нет. 

Значит Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось. Перепроверьте.


Это результат в МТ5 если что. Один к одному. Не вижу проблем.
 
Aleksandr Volotko:

Значит Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось. Перепроверьте.


Это результат в МТ5 если что. Один к одному. Не вижу проблем.

Неудобно вас занимать, у меня все также как у вас на скрине, мне просто нужно чтобы робот ставил тейк, стоп и закрывал сделки, может есть какой робот на МТ5 похожий?

[Удален]  
Romal001:

Неудобно вас занимать, у меня все также как у вас на скрине, мне просто нужно чтобы робот ставил тейк, стоп и закрывал сделки, может есть какой робот на МТ5 похожий?

Это Ваш советник на скрине, работающий в терминале МТ5.

Как видите все настройки есть, как и в оригинальной версии под МТ4. Вы что-то сделали не так, как Вам говорилось.

Сделайте всё правильно и советник заработает как и ожидается.

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