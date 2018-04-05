В профиле исчезли сообщения. - страница 3
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А вот из этого списка насовсем убрали личку?
Только здесь и пользовалась, чтобы сообщения были в отдельном окне. Иначе сверху в шапке чатиком неудобно.
А вот из этого списка насовсем убрали личку?
Только здесь и пользовалась, чтобы сообщения были в отдельном окне. Иначе сверху в шапке чатиком неудобно.
Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.
Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.
Это новая очень большая и многофункциональная система.
Я всем нужным людям оставляю запасные контакты, skype, FB и прочее
У меня твоих сообщений последних не сохранилось )
Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.
Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.
Это новая очень большая и многофункциональная система.
Примерные сроки можете обозначить?
У меня твоих сообщений последних не сохранилось )
У мен вообще все пропали, ото всех. Если че, я в скайпе есть.
А вообще, хорошо без сообщений, никто глупостев не пишет. Не зная падежов, не пиши глупостев.
Ну да, ну да.
- Не ногу́, а нóгу.
- Все равно не мóгу.
Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.
Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.
Это новая очень большая и многофункциональная система.
А нельзя ли вначале всё отладить на локальных компьютерах, а затем отлаженный вариант залить на сервер?
Для чего весь процесс наладки сайта демонстрировать пользователям в прямом эфире?
А нельзя ли вначале всё отладить на локальных компьютерах, а затем отлаженный вариант залить на сервер?
Для чего весь процесс наладки сайта демонстрировать пользователям в прямом эфире?
Чтоб жизнь медом не казалась)
Серьёзной организации уже пора о собственной репутации иногда задумываться.