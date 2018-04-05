В профиле исчезли сообщения. - страница 3

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А вот из этого списка насовсем убрали личку?

Только здесь и пользовалась, чтобы сообщения были в отдельном окне. Иначе сверху в шапке чатиком неудобно.

 
Oksana Berenko:

А вот из этого списка насовсем убрали личку?

Только здесь и пользовалась, чтобы сообщения были в отдельном окне. Иначе сверху в шапке чатиком неудобно.

Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.

Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.

Это новая очень большая и многофункциональная система.

 
Alexey Volchanskiy:
Я всем нужным людям оставляю запасные контакты, skype, FB и прочее

У меня твоих сообщений последних не сохранилось )

 
Renat Fatkhullin:

Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.

Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.

Это новая очень большая и многофункциональная система.

Примерные сроки можете обозначить?

 
Oksana Berenko:

У меня твоих сообщений последних не сохранилось )

У мен вообще все пропали, ото всех. Если че, я в скайпе есть.

 
А вообще, хорошо без сообщений, никто глупостев не пишет. Не зная падежов, не пиши глупостев.
 
Alexey Volchanskiy:
А вообще, хорошо без сообщений, никто глупостев не пишет. Не зная падежов, не пиши глупостев.

Ну да, ну да.

- Не могу поднять ногу́.
- Не ногу́, а нóгу.
- Все равно не мóгу.
 
Renat Fatkhullin:

Убрали временно, чтобы уменьшить объем функционала, работающего в режиме совместимости.

Как закончим процесс переноса, добавим новые возможности.

Это новая очень большая и многофункциональная система.

А нельзя ли вначале всё отладить на локальных компьютерах, а затем отлаженный вариант залить на сервер?

Для чего весь процесс наладки сайта демонстрировать пользователям в прямом эфире?

 
Vadim Zotov:

А нельзя ли вначале всё отладить на локальных компьютерах, а затем отлаженный вариант залить на сервер?

Для чего весь процесс наладки сайта демонстрировать пользователям в прямом эфире?

Чтоб жизнь медом не казалась)
 
Dmitriy Skub:
Чтоб жизнь медом не казалась)

Серьёзной организации уже пора о собственной репутации иногда задумываться.

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