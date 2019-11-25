Синтетические инструменты - страница 3

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Andrey Khatimlianskii:

А тики вы туда транслируете?

Я про онлайн спред без загрузки. Просто в строке "Формула синтетического инструмента" указываешь нужный символ и вся история подгружается (в Настройках - Графики - Макс. баров в окне надо установить Unlimited). Но спред не меняется, к сожалению.

Бывает, что спред даже отрицательный. 

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Maxim Romanov:

я когда загружаю из CSV файла, в отдельном столбце спред дописываю, это работает нормально, потом спред установленный читается. В свойствах символа аналогичная проблема была у меня, меняешь и ничего не меняется.

Выгружать, править, загружать. Я тоже так делаю для тестов, но каждый раз это проделывать долго. 

И кстати заметил, что если в котировках брокера отсутствует спред в истории баров, то терминал во время тестов подставляет 2. Это значение зашито и не изменить?

 
Вопрос знатокам синтетики. А появились ли за все время введения синтетических инструментов средства анализа, библиотеки для определения оптимальных формул синтетиков? Или по прежнему все работают "на глазок"?
 
Alexey Volchanskiy:
Вопрос знатокам синтетики. А появились ли за все время введения синтетических инструментов средства анализа, библиотеки для определения оптимальных формул синтетиков? Или по прежнему все работают "на глазок"?

На глазок и своими силами (регрессия, МГК и т.д.)

"Оптимальность" синтетика вещь двоякая, с одной стороны чисто технически оптимальность можно решить по МНК 

Но вот оптимальность для принятия решения всегда требует пост-анализа

Были попытки делать генерацию синтетика сразу "под сетап" но обычно получаются очень кривые поэтому только пост-анализ только хардкор

 

В чем может быть ошибка?

Создаю синтетик по формуле ask(EURUSD)-bid(EURUSD), все бары кроме текущего нулевые


Как можно для синтетика на вход подать данные в реальном времени из других источников?

 
SEM:

В чем может быть ошибка?

Создаю синтетик по формуле ask(EURUSD)-bid(EURUSD), все бары кроме текущего нулевые

На каком ТФ смотришь?
Вероятно нужно спуститься на М1, чтобы сразу видеть минутные изменения. 
Да, и спецификацию инструмента возможно не скопировал.
Сейчас проверил на М1 всё без ошибок.

Файлы:
spr.PNG  14 kb
 
SEM:

Как можно для синтетика на вход подать данные в реальном времени из других источников?

Использовать штатные функции

Документация по MQL5: Пользовательские символы
Документация по MQL5: Пользовательские символы
  • www.mql5.com
При подключении терминала к конкретному торговому серверу пользователь получает возможность работать с таймсериями тех финансовых инструментов, которые предоставляет данный брокер. Доступные финансовые инструменты показываются списком символов в окне Market Watch, отдельная группа функций позволяет получать информацию о свойствах символа...
 
Roman:

На каком ТФ смотришь?
Вероятно нужно спуститься на М1, чтобы сразу видеть минутные изменения. 
Да, и спецификацию инструмента возможно не скопировал.
Сейчас проверил на М1 всё без ошибок.

Согласно правилам он должен рассчитать минимум за последний месяц, как видно по скриншоту, тоже историю не считает, в этом можно убедиться запросив историю по данному символу

 
Roman:

Использовать штатные функции

Спасибо за информацию!
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