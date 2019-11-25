Синтетические инструменты - страница 3
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А тики вы туда транслируете?
Я про онлайн спред без загрузки. Просто в строке "Формула синтетического инструмента" указываешь нужный символ и вся история подгружается (в Настройках - Графики - Макс. баров в окне надо установить Unlimited). Но спред не меняется, к сожалению.
Бывает, что спред даже отрицательный.
я когда загружаю из CSV файла, в отдельном столбце спред дописываю, это работает нормально, потом спред установленный читается. В свойствах символа аналогичная проблема была у меня, меняешь и ничего не меняется.
Выгружать, править, загружать. Я тоже так делаю для тестов, но каждый раз это проделывать долго.
И кстати заметил, что если в котировках брокера отсутствует спред в истории баров, то терминал во время тестов подставляет 2. Это значение зашито и не изменить?
Вопрос знатокам синтетики. А появились ли за все время введения синтетических инструментов средства анализа, библиотеки для определения оптимальных формул синтетиков? Или по прежнему все работают "на глазок"?
На глазок и своими силами (регрессия, МГК и т.д.)
"Оптимальность" синтетика вещь двоякая, с одной стороны чисто технически оптимальность можно решить по МНК
Но вот оптимальность для принятия решения всегда требует пост-анализа
Были попытки делать генерацию синтетика сразу "под сетап" но обычно получаются очень кривые поэтому только пост-анализ только хардкор
В чем может быть ошибка?
Создаю синтетик по формуле ask(EURUSD)-bid(EURUSD), все бары кроме текущего нулевые
Как можно для синтетика на вход подать данные в реальном времени из других источников?
В чем может быть ошибка?
Создаю синтетик по формуле ask(EURUSD)-bid(EURUSD), все бары кроме текущего нулевые
На каком ТФ смотришь?
Вероятно нужно спуститься на М1, чтобы сразу видеть минутные изменения.
Да, и спецификацию инструмента возможно не скопировал.
Сейчас проверил на М1 всё без ошибок.
Как можно для синтетика на вход подать данные в реальном времени из других источников?
Использовать штатные функции
На каком ТФ смотришь?
Вероятно нужно спуститься на М1, чтобы сразу видеть минутные изменения.
Да, и спецификацию инструмента возможно не скопировал.
Сейчас проверил на М1 всё без ошибок.
Согласно правилам он должен рассчитать минимум за последний месяц, как видно по скриншоту, тоже историю не считает, в этом можно убедиться запросив историю по данному символу
Использовать штатные функции