Алгоритмы для квантовых компьютеров - страница 2
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Господи. Да не компы генерируют цены, а рынок. Конкретные покупки и продажи. Компы здесь ни с какого бока.
Но и считает объемы тоже не человек
Посчитав объемы - нужно высчитать цену
Ну так все таки - кто выставит котир в итоге?
Юрий, я отслеживаю цены и торгую на нескольких ДЦ. А также пишу тиковые котировки. Вы человек опытный, давайте не заводить разговоры, что все ДЦ мухлюют ценами. Не поверите, даже инста выдает те же котировки, что альпа и прочий крупняк.
Алексей, сегодня можно было напипсовать 200% к депозиту, но это на WEX
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/07/11639965.shtml
Совсем ни с какого?) Да Вы шутник))
Сердце кровью обливается.
С огромным интересом прочитал о роботах
Но и считает объемы тоже не человек
Компы на рынке только считают. Но торговля - покупки/продажи реальные. Повторяю - стакан, лента сделок: абсолютно все операции можно видеть. Либо надо допустить, что на рынке мухлеж, и все эти стаканы-ленты имитация, и тогда валить оттуда.))
Цена меняется, когда в стакане ноль по этой цене и есть заявки на сделки и сделки по следующей.
ЗЫ Объемы, сами по себе, на движение цены никак не влияют.
ЗЫ2 Речь идет о рынке. ДЦ самостоятельно котируют инструменты, там м.б другие принципы.
Компы на рынке только считают. Но торговля - покупки/продажи реальные. Повторяю - стакан, лента сделок: абсолютно все операции можно видеть. Либо надо допустить, что на рынке мухлеж, и все эти стаканы-ленты имитация, и тогда валить оттуда.))
Цена меняется, когда в стакане ноль по этой цене и есть заявки на сделки и сделки по следующей.
ЗЫ Объемы, сами по себе, на движение цены никак не влияют.
ЗЫ2 Речь идет о рынке. ДЦ самостоятельно котируют инструменты, там м.б другие принципы.
Допустим есть заявки на покупку и на продажу. Какая исполнится первой?
по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.
ЗЫ Я как-то на опционах видел стакан. Цена, допустим 100, а аск/бид типа 105/103. Пока сделки не будет, цена так и будет 100.
Угу, объясните нам, отчего иногда, на пустом месте, не на новостях, цена вдруг взлетает на сотню 4-х значных пунктов? А потом так же резко падает? Рынок булькает? )))))))))))))))
по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.
не, не по одной цене
Допустим -
покупка по 1,01 (1 лот)
продажа по 1,02 (10 лотов)
Какая исполнится первой?
Допустим есть заявки на покупку и на продажу. Какая исполнится первой?
по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.
ЗЫ Я как-то на опционах видел стакан. Цена, допустим 100, а аск/бид типа 105/103. Пока сделки не будет, цена так и будет 100.