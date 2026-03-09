Алгоритмы для квантовых компьютеров - страница 2

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Yuriy Asaulenko:

Господи. Да не компы генерируют цены, а рынок. Конкретные покупки и продажи. Компы здесь ни с какого бока.

Но и считает объемы тоже не человек

Посчитав объемы - нужно высчитать цену

Ну так все таки - кто выставит котир в итоге?

 
Alexey Volchanskiy:

Юрий, я отслеживаю цены и торгую на нескольких ДЦ. А также пишу тиковые котировки. Вы человек опытный, давайте не заводить разговоры, что все ДЦ мухлюют ценами. Не поверите, даже инста выдает те же котировки, что альпа и прочий крупняк.

Алексей, сегодня можно было напипсовать 200% к депозиту, но это на WEX


 
Alexandr Saprykin:

https://www.gazeta.ru/business/2018/02/07/11639965.shtml

Совсем ни с какого?) Да Вы шутник))

Сердце кровью обливается.

С огромным интересом прочитал о роботах

 
Renat Akhtyamov:
Но и считает объемы тоже не человек

Компы на рынке только считают. Но торговля - покупки/продажи реальные. Повторяю - стакан, лента сделок: абсолютно все операции можно видеть. Либо надо допустить, что на рынке мухлеж, и все эти стаканы-ленты имитация, и тогда валить оттуда.))

Цена меняется, когда в стакане ноль по этой цене и есть заявки  на сделки и сделки по следующей.

ЗЫ Объемы, сами по себе, на движение цены никак не влияют.

ЗЫ2 Речь идет о рынке. ДЦ самостоятельно котируют инструменты, там м.б другие принципы.

 
Yuriy Asaulenko:

Компы на рынке только считают. Но торговля - покупки/продажи реальные. Повторяю - стакан, лента сделок: абсолютно все операции можно видеть. Либо надо допустить, что на рынке мухлеж, и все эти стаканы-ленты имитация, и тогда валить оттуда.))

Цена меняется, когда в стакане ноль по этой цене и есть заявки  на сделки и сделки по следующей.

ЗЫ Объемы, сами по себе, на движение цены никак не влияют.

ЗЫ2 Речь идет о рынке. ДЦ самостоятельно котируют инструменты, там м.б другие принципы.

Допустим есть заявки на покупку и на продажу. Какая исполнится первой?
 
Renat Akhtyamov:
Допустим есть заявки на покупку и на продажу. Какая исполнится первой?

по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.

ЗЫ Я как-то на опционах видел стакан. Цена, допустим 100, а аск/бид  типа 105/103. Пока сделки не будет, цена так и будет 100.

 
Alexey Volchanskiy:

Угу, объясните нам, отчего иногда, на пустом месте, не на новостях, цена вдруг взлетает на сотню 4-х значных пунктов? А потом так же резко падает? Рынок булькает? )))))))))))))))

Синхронизация действий игроков по тем или иным причинам. Сидят алгоритмы со своими лимитниками и ничего не делают, кто-то приходит и выкупает обьем (не важно какой). Это может стать тригером для многих алгоритмов сразу, и они начинают активную борьбу за выкупленный объем. Другие участники видят пошло движение и начинают пытаться отщипнуть кусок, так процесс может получить положительную обратную связь и наростать лавинообразно. Потом произойдет рассинхронизация дейсивий игроков и обратная связь превратится в отрицательную-все затухнет. Новости вообще не при чем тут.
 
Yuriy Asaulenko:

по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.

не, не по одной цене

Допустим -

покупка по 1,01 (1 лот)

продажа по 1,02 (10 лотов)

Какая исполнится первой?

 
Renat Akhtyamov:
Допустим есть заявки на покупку и на продажу. Какая исполнится первой?
На которую спрос будет первой)
 
Yuriy Asaulenko:

по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.

ЗЫ Я как-то на опционах видел стакан. Цена, допустим 100, а аск/бид  типа 105/103. Пока сделки не будет, цена так и будет 100.

Т.е. пока не появится одновременно и покупка и продажа по ценам аск/бид, т.е. тогда исполнятся заявки?
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