Алгоритмы для квантовых компьютеров - страница 4
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С утра поставлю 2 ордера по евро/долл на цену 1.1001 и 1.0960 может нальют, выборы всё-же. Если нальют, то будет отлично.
Виталий, я не понял. Текущая цена EURUSD = 1.2418. Сегодня — воскресенье — выборы в Италии. В понедельник, как следствие выборов — может быть или геп, или сильное движение = 150 старых пунктов, или вообще игнорирование этих выборов. Но до цены 1.0960 — это же 1458 старых пунктов ! В общем, не понял Вас.
Виталий, я не понял. Текущая цена EURUSD = 1.2418. Сегодня — воскресенье — выборы в Италии. В понедельник, как следствие выборов — может быть или геп, или сильное движение = 150 старых пунктов, или вообще игнорирование этих выборов. Но до цены 1.0960 — это же 1458 старых пунктов ! В общем, не понял Вас.
На бирже может быть шпилька, и этим можно воспользоваться. Вопрос в другом: если она будет, то хватит ли объёма, чтобы исполнить мой ордер полностью. Ну и вариант №2 - шпильки может не быть, а может быть совсем маленькая и не дойти до моего ордера.
В общем потерь нет никаких, а если будет выигрыш - то значительный.
P.S. В пятницу к примеру, в 11 часов цена была на шпиле 1.10, но это на неудобной бирже, там если и купить евро по такой цене, то прибыль будет не значительной, но это сам факт того, что можно купить дёшево - есть.
На бирже может быть шпилька, и этим можно воспользоваться. Вопрос в другом: если она будет, то хватит ли объёма, чтобы исполнить мой ордер полностью. Ну и вариант №2 - шпильки может не быть, а может быть совсем маленькая и не дойти до моего ордера.
В общем потерь нет никаких, а если будет выигрыш - то значительный.
P.S. В пятницу к примеру, в 11 часов цена была на шпиле 1.10, но это на неудобной бирже, там если и купить евро по такой цене, то прибыль будет не значительной, но это сам факт того, что можно купить дёшево - есть.
Я понял замысел. У брокеров и ДЦ, наверное, такой шпильки не будет. Они такие шпильки как-то гасят. Такие шпильки встретить, вероятно, на бирже. Правильно ли я Вас понял ?
Я понял замысел. У брокеров и ДЦ, наверное, такой шпильки не будет. Они такие шпильки как-то гасят. Такие шпильки встретить, вероятно, на бирже. Правильно ли я Вас понял ?
Такую шпильку можно встретить везде на малоликвидном инструменте. На бирже пара евро/долл - малоликвидна
Ща б про шпильки поговорить...
Шпильки - это и есть алгоритмы
Шпильки - это и есть алгоритмы
Шпильки - это нехватка ликидности. При чем тут алгоритмы ? К примеру есть в стакане по одному лоту через каждые 5 пунктов лимитные ордера. Кто- взял и купил сразу 10 лотов. Вот по стакану и выбрался объем этих 5 ордеров и и еще тех что повыше. Вот и получили шпильку.
по одной цене? Один купит у другого. Если предыдущая сделка была по этой-же цене, то цена не изменится. Вообще, цена считается по сделкам, а не по заявкам в стакане.
ЗЫ Я как-то на опционах видел стакан. Цена, допустим 100, а аск/бид типа 105/103. Пока сделки не будет, цена так и будет 100.
Если мы говорим про цены Last, то верно. На форексе же текущая цена либо Бид либо Аск. Поэтому при 105/103 Текущая цена будет 105 на покупку, 103 на продажу.
Шпильки - это нехватка ликидности. При чем тут алгоритмы ? К примеру есть в стакане по одному лоту через каждые 5 пунктов лимитные ордера. Кто- взял и купил сразу 10 лотов. Вот по стакану и выбрался объем этих 5 ордеров и и еще тех что повыше. Вот и получили шпильку.
Вот и Я к тому, что всё что квантовое или не квантовое - идёт лесом. Есть спрос, а есть предложение в текущий момент времени.
P.S. Сегодня очень лихо слил шиткоин на бирже именно из-за нехватки ликвидности, и просчитать это машинным способом не получится.
Шпильки - это нехватка ликидности. При чем тут алгоритмы ? К примеру есть в стакане по одному лоту через каждые 5 пунктов лимитные ордера. Кто- взял и купил сразу 10 лотов. Вот по стакану и выбрался объем этих 5 ордеров и и еще тех что повыше. Вот и получили шпильку.