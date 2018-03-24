Как выглядят шрифты на канвасе
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Это надоело каждый раз экспериментировать, когда подбираю шрифт для канваса. Захотелось как-то визуализировать.
Это надоело каждый раз экспериментировать, когда подбираю шрифт для канваса. Захотелось как-то визуализировать.
А да, это надо, у самого руки не доходят.
Плюсую, давайте давайте!!!!
Хороший шрифт Verdana. Он не имеет подсечек, и поэтому хорошо, легко читается. Шрифта Verdana в этом списке нет.
Сначала проверьте в МТ5 размером 7-10рх, а потом выберите лучший) В четвёрке почти все прекрасно смотрятся.
Сначала проверьте в МТ5 размером 7-10рх, а потом выберите лучший) В четвёрке почти все прекрасно смотрятся.
Спасибо за практический совет. Я люблю размер шрифта покрупнее, чтобы читалось выразительно. И цвет посочнее, чтобы не надо было глаза напрягать. Например Aqua(Cyan) на черном фоне или Magenta, или желтый...
Хороший шрифт Verdana. Он не имеет подсечек, и поэтому хорошо, легко читается. Шрифта Verdana в этом списке нет.
Test fonts and flags.mq5
version "1.001"
Исправлены ошибки, добавлен шрифт Verdana
Test fonts and flags.mq5
version "1.002"
Теперь можно
- вводить свой текст
- выбирать размер шрифта (обратите внимание - по умолчанию стоит "-100", справка: TextSetFont)
- задавать цвет шрифта
- задавать прозрачность шрифта
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Добавлено:
Актуальная версия: #10.
Перебираю шрифты из MetaEditor'a:
размер шрифтов от 8 до 18 с шагом 2 и все флаги шрифтов для задания толщины шрифта:
Флаг
FW_DONTCARE
FW_THIN
FW_EXTRALIGHT
FW_ULTRALIGHT
FW_LIGHT
FW_NORMAL
FW_REGULAR
FW_MEDIUM
FW_SEMIBOLD
FW_DEMIBOLD
FW_BOLD
FW_EXTRABOLD
FW_ULTRABOLD
FW_HEAVY
FW_BLACK
Первая версия - просто для визуальной оценки шрифта: