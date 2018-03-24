Как выглядят шрифты на канвасе

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Добавлено:

Актуальная версия: .

Перебираю шрифты из MetaEditor'a:

размер шрифтов от 8 до 18 с шагом 2 и все флаги шрифтов для задания толщины шрифта:

Флаг

FW_DONTCARE

FW_THIN

FW_EXTRALIGHT

FW_ULTRALIGHT

FW_LIGHT

FW_NORMAL

FW_REGULAR

FW_MEDIUM

FW_SEMIBOLD

FW_DEMIBOLD

FW_BOLD

FW_EXTRABOLD

FW_ULTRABOLD

FW_HEAVY

FW_BLACK


Первая версия - просто для визуальной оценки шрифта:

 

Файлы:
Test_fonts_and_flags.mq5  7 kb
 
Vladimir Karputov:


Это вопрос ?

Утверждение ? 

Проблема ?

 
Vladimir Pastushak:

Это вопрос ?

Утверждение ? 

Проблема ?

Это надоело каждый раз экспериментировать, когда подбираю шрифт для канваса. Захотелось как-то визуализировать.

 
Vladimir Karputov:

Это надоело каждый раз экспериментировать, когда подбираю шрифт для канваса. Захотелось как-то визуализировать.

А да, это надо, у самого руки не доходят.

Плюсую, давайте давайте!!!!

 
Хороший шрифт Verdana. Он не имеет подсечек, и поэтому хорошо, легко читается. Шрифта Verdana в этом списке нет.
 
Victor Ziborov:
Хороший шрифт Verdana. Он не имеет подсечек, и поэтому хорошо, легко читается. Шрифта Verdana в этом списке нет.

Сначала проверьте в МТ5 размером 7-10рх, а потом выберите лучший)  В четвёрке почти все прекрасно смотрятся.

 
Vitaly Muzichenko:

Сначала проверьте в МТ5 размером 7-10рх, а потом выберите лучший)  В четвёрке почти все прекрасно смотрятся.

Спасибо за практический совет. Я люблю размер шрифта покрупнее, чтобы читалось выразительно. И цвет посочнее, чтобы не надо было глаза напрягать. Например Aqua(Cyan) на черном фоне или Magenta, или желтый...

 
зачем на канвасе использовать моноширинные шрифты??
 
Victor Ziborov:
Хороший шрифт Verdana. Он не имеет подсечек, и поэтому хорошо, легко читается. Шрифта Verdana в этом списке нет.
Добавлю шрифт Verdana.
 

Test fonts and flags.mq5

version   "1.001"


Исправлены ошибки, добавлен шрифт Verdana

Файлы:
Test_fonts_and_flags.mq5  7 kb
 

Test fonts and flags.mq5

version   "1.002"

Теперь можно

  • вводить свой текст
  • выбирать размер шрифта (обратите внимание - по умолчанию стоит "-100", справка: TextSetFont)
  • задавать цвет шрифта
  • задавать прозрачность шрифта


Файлы:
Test_fonts_and_flags.mq5  7 kb
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