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вылечил переустановкой винды
То есть по сути вычистили кэш...
Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?
То есть по сути вычистили кэш...
Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?
ок, оптимизация закончится и сделаю
То есть по сути вычистили кэш...
Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?
60%
вкл - 2 терминала, вайбер, скайп, эдитор
Вроде много времени прошло от исходного сообщения, а наблюдаю такую же проблему: при открытой позиции с TP и включенной опцией Trade Levels на графике видна только линия открытия позиции. Специально открыл новый чистый график, чтобы исключить потенциальное влияние mql5-программ и прочих объектов.