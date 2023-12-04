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Iurii Tokman:
вылечил переустановкой винды

То есть по сути вычистили кэш...

Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?

 
Renat Akhtyamov:

То есть по сути вычистили кэш...

Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?

ок, оптимизация закончится и сделаю

 
Renat Akhtyamov:

То есть по сути вычистили кэш...

Сравним картинки по распределению/загрузке памяти на последок?

60%

вкл - 2 терминала, вайбер, скайп, эдитор


распределение памяти

 

Вроде много времени прошло от исходного сообщения, а наблюдаю такую же проблему: при открытой позиции с TP и включенной опцией Trade Levels на графике видна только линия открытия позиции. Специально открыл новый чистый график, чтобы исключить потенциальное влияние mql5-программ и прочих объектов.

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