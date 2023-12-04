Не отображается. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
физическая используется уже на 100%?
физическая используется уже на 100%?
51 - 67%
У Вас все равно запущен советник.
Вы уверены что он не скрывает уровни ?
Откройте новый чарт без советника и примените чистый шаблон.
чистый, ни на одном символе ничего не стоит
51 - 67%
я бы увеличил свободный объем физической памяти до 500 Мb минимум, учитывая потребности терминала. В данный момент 60, терминал хочет больше.
Обычно физическая память начинает поджиматься отсутствием свободного места на диске
Как версия.
чистый, ни на одном символе ничего не стоит
интересный момент
два чек-бокса на одно и то же?
да, стоит такая галка
я бы увеличил свободный объем физической памяти до 500 Мb минимум, учитывая потребности терминала. В данный момент 60, терминал хочет больше.
Обычно физическая память начинает поджиматься отсутствием свободного места на диске
Как версия.
виртуальную могу увеличить или для файла подкачки
для физической нужно тогда планки менять
виртуальную могу увеличить или для файла подкачки
для физической нужно тогда планки менять
физическая - это виртуальная
планки - ОЗУ (RAM), т.е. оперативнаяну и терминал потом перезагрузить, чтобы он освоился в более роскошных условиях на компьютере