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Iurii Tokman:

физическая используется уже на 100%?

 
Renat Akhtyamov:

физическая используется уже на 100%?

51 - 67%

 
Vladimir Pastushak:

У Вас все равно запущен советник.

Вы уверены что он не скрывает уровни ?

Откройте новый чарт без советника и примените чистый шаблон.

чистый, ни на одном символе ничего не стоит


 
Iurii Tokman:

51 - 67%

я бы увеличил свободный объем физической памяти до 500 Мb минимум, учитывая потребности терминала. В данный момент 60, терминал хочет больше.

Обычно физическая память начинает поджиматься отсутствием свободного места на диске

Как версия.

 
Iurii Tokman:

чистый, ни на одном символе ничего не стоит


 
Vladimir Pastushak:

интересный момент

два чек-бокса на одно и то же?

 
Vladimir Pastushak:

да, стоит такая галка

 
Renat Akhtyamov:

я бы увеличил свободный объем физической памяти до 500 Мb минимум, учитывая потребности терминала. В данный момент 60, терминал хочет больше.

Обычно физическая память начинает поджиматься отсутствием свободного места на диске

Как версия.

виртуальную могу увеличить или для файла подкачки

для физической нужно тогда планки менять

 
Iurii Tokman:

виртуальную могу увеличить или для файла подкачки

для физической нужно тогда планки менять

физическая - это виртуальная

планки - ОЗУ (RAM), т.е. оперативная

ну и терминал потом перезагрузить, чтобы он освоился в более роскошных условиях на компьютере
 
вылечил переустановкой винды
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