Не отображается.

Новый комментарий
 

В мт5 нет линий и подписей от ордеров их тп и сл

что еще нужно включить что бы появилось ? перепробовал уже по моему все что есть

мт5

 
В свойствах графика пункт 'Показывать торговые уровни'.
Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5
Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. Они необходимы для проведения технического анализа и работы советников. Они позволяют трейдерам наглядно следить за котировками валют и акций в режиме реального времени и моментально реагировать на любое изменение ситуации на финансовых рынках...
 
Andrey Voytenko:
В свойствах графика пункт 'Показывать торговые уровни'.

не работает, Андрей

мт5 2

 
Iurii Tokman:

не работает, Андрей


Примените другой шаблон

Проверьте что за софт стоит, индюки и советники могут отключать линии

 
Iurii Tokman:

не работает, Андрей

Юрий. Посмотрите какие у вас цвета для 'Текст' и 'Объем'.

 
Andrey Voytenko:

Юрий. Посмотрите какие у вас цвета для 'Текст' и 'Объем'.

допустим текст у него черным...
 
Vladimir Pastushak:

Примените другой шаблон

Проверьте что за софт стоит, индюки и советники могут отключать линии

не помагает

даже если полностью чистый и поставить в ручную отложенник - ничего нет

может уже не тот билд ?

или ресурс от куда скачан ?


 
Renat Akhtyamov:
допустим текст у него черным...

цвета менял, такой вариант пробовал

 
Iurii Tokman:

цвета менял, такой вариант пробовал

свободной оперативной памяти (RAM, ОЗУ, как угодно) сколько?

также (либо), не заполнен ли жесткий диск почти под завязку, на котором установлен терминал?

 
Iurii Tokman:

не помагает

даже если полностью чистый и поставить в ручную отложенник - ничего нет

может уже не тот билд ?

или ресурс от куда скачан ?


У Вас все равно запущен советник.

Вы уверены что он не скрывает уровни ?

Откройте новый чарт без советника и примените чистый шаблон.

 
Renat Akhtyamov:

свободной оперативной памяти (RAM, ОЗУ, как угодно) сколько?

также (либо), не заполнен ли жесткий диск почти под завязку, на котором установлен терминал?

123
Новый комментарий