Не отображается.
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не работает, Андрей
Примените другой шаблон
Проверьте что за софт стоит, индюки и советники могут отключать линии
не работает, Андрей
Юрий. Посмотрите какие у вас цвета для 'Текст' и 'Объем'.
Юрий. Посмотрите какие у вас цвета для 'Текст' и 'Объем'.
допустим текст у него черным...
цвета менял, такой вариант пробовал
цвета менял, такой вариант пробовал
свободной оперативной памяти (RAM, ОЗУ, как угодно) сколько?
также (либо), не заполнен ли жесткий диск почти под завязку, на котором установлен терминал?
не помагает
даже если полностью чистый и поставить в ручную отложенник - ничего нет
может уже не тот билд ?
или ресурс от куда скачан ?
У Вас все равно запущен советник.
Вы уверены что он не скрывает уровни ?
Откройте новый чарт без советника и примените чистый шаблон.
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В мт5 нет линий и подписей от ордеров их тп и сл
что еще нужно включить что бы появилось ? перепробовал уже по моему все что есть