Время тиков в сохраненной истории МТ5
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- Советник, записывающий тиковую историю. Как сохранить все тики ?
Привет всем. Интересует момент по времени событий в сохраненной истории тиков. Речь идет о CSV файле, в который выводятся данные. То время до миллисекунд, которым обозначается каждое событие, это биржевое время или время регистрации в терминале? Если не сложно, сохраните кто-нибудь последние 100000 тиков для сравнения и выложите здесь, а я выложу то, что у себя сохранил. Сервер брокера AMPGlobalClearing-Demo-CQG, инструмент EU6H8. Только сохранение нужно сделать на тиковом графике, а не на ленте, иначе в файле будут только сделки.
Доброе утро. Спасибо. Это наверное на ленте сохранение делали... Можно то же самое, но только на тиковом сохранение сделать? То есть прямо на тиковом через ПКМ.
Доброе утро. Спасибо. Это наверное на ленте сохранение делали... Можно то же самое, но только на тиковом сохранение сделать? То есть прямо на тиковом через ПКМ.
доброе, исправил уже
доброе, исправил уже
Спасибо. Да, время одно и то же. Получается, что это время событий на бирже.
Привет всем. Интересует момент по времени событий в сохраненной истории тиков. Речь идет о CSV файле, в который выводятся данные. То время до миллисекунд, которым обозначается каждое событие, это биржевое время или время регистрации в терминале? Если не сложно, сохраните кто-нибудь последние 100000 тиков для сравнения и выложите здесь, а я выложу то, что у себя сохранил. Сервер брокера AMPGlobalClearing-Demo-CQG, инструмент EU6H8. Только сохранение нужно сделать на тиковом графике, а не на ленте, иначе в файле будут только сделки.
Ни то ни другое, "То время до миллисекунд, которым обозначается каждое событие" это время сервера.
Как вы себе представляете серверная история будет подписываться временем терминала? терминалов миллионы.
Так же нереально ставить биржевое время, так как сервер может может агрегировать нескольких поставщиков ликвидности.
Тогда, возможно, по другому. Какая разница в поставщиках ликвидности если они, грубо говоря, наполняют один стакан. Биржа ведь регистрирует события, а не контролирует поставщиков. И сделки в итоге проходят на конкретной бирже и мы их видим. Биржа регистрирует время исполнения. Тогда нужно говорить о времени событий на конкретной бирже. Насчет терминального времени, спросил немного не о том. Я полагал, что возможно время регистрации событий в реальном времени, это терминальное время. То есть мне нужно было увидеть время, которое регистрируется в реальном времени и сравнить потом с сохраненной историей. Как на скрине.
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