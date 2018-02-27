Корреляция EURUSD / EURHKD
А EURUSD и USDCHF ?
Речь о положительной корреляции даже на низком ТФ
Не знаю
Пользуйтесь, пока такое нашли.
Кто может объяснить, почему между этими валютными парами самая тесная связь?
Для сравнения: EURUSD / GBPUSD (таймфрейм тот же - 5 минут)
Из-за поведения самого HKD https://www.fxclub.org/markets/forex/usd-hkd/, это константа 7.8 USD:
- www.fxclub.org
Из-за поведения самого HKD https://www.fxclub.org/markets/forex/usd-hkd/, это константа 7.8 USD:
Но ведь у USDHKD нет ярко выраженной корреляции с другой парой.
Но ведь у USDHKD нет ярко выраженной корреляции с другой парой.
Есл найдете пару типа NZDHKD или CADHKD, то с соответствующими мажорами будет такая же корреляция
В том то и дело, что связь по сути нулевая между USDHKD / NZDHKD
Ну так посмотрите на график USDHKD / NZDHKD USDNZD и всё станет понятно
Вообще-то здесь работает очень редко обсуждаемый и, по моему, не имеющий адекватного короткого названия эффект, который в теории корреляционного анализа обычно обходят стороной. Поискав в инете вариантов пять, я решил, что проще изложить самому. Искал я "вырождение диаграммы рассеяния" или "вырождение поля рассеяния". Для более качественного и обоснованного корреляционного анализа привлекают картинки, на которых видно, как этот анализ без картинок может обмануть:
Вводные диаграммы рассеяния, привлекательные и убедительные http://chemstat.com.ru/node/12
Более реальные диаграммы, случаи г ж з уже наводят на размышления http://works.doklad.ru/view/cw-EJu8i7Y8.html. После некоторого раздумья на плохие мылси меня стали наводить и картинки д е, позже вспомнил формулу и сообразил, что на плоскости она отработает нормально, если дисперсии ненулевые
Общий экскурс, как может быть. ВИКИ Корреляция. В центре случай, когда дисперсия одной переменной нулевая - рассматриваемый в этой ветке случай.
Множество корреляционных полей. Распределения значений (x, y) с соответствующими коэффициентами корреляций для каждого из них. Коэффициент корреляции отражает «зашумлённость» линейной зависимости (верхняя строка), но не описывает наклон линейной зависимости (средняя строка), и совсем не подходит для описания сложных, нелинейных зависимостей (нижняя строка). Для распределения, показанного в центре рисунка, коэффициент корреляции не определен, так как дисперсия y равна нулю.
Ограничения корреляционного анализа
- Применение возможно при наличии достаточного количества наблюдений для изучения. На практике считается, что число наблюдений должно не менее чем в 5-6 раз превышать число факторов (также встречается рекомендация использовать пропорцию, не менее чем в 10 раз превышающую количество факторов). В случае если число наблюдений превышает количество факторов в десятки раз, в действие вступает закон больших чисел, который обеспечивает взаимопогашение случайных колебаний.[13]
- Необходимо, чтобы совокупность значений всех факторных и результативного признаков подчинялась многомерному нормальному распределению. В случае если объём совокупности недостаточен для проведения формального тестирования на нормальность распределения, то закон распределения определяется визуально на основе корреляционного поля. Если в расположении точек на этом поле наблюдается линейная тенденция, то можно предположить, что совокупность исходных данных подчиняется нормальному закону распределения.[14].
- Исходная совокупность значений должна быть качественно однородной.[13]
- Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, что одна из переменных предшествует или является причиной изменений, или то, что переменные вообще причинно связаны между собой, а не наблюдается действие третьего фактора.[5]
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Кто может объяснить, почему между этими валютными парами самая тесная связь?
Для сравнения: EURUSD / GBPUSD (таймфрейм тот же - 5 минут)