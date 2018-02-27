Корреляция EURUSD / EURHKD - страница 2
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1) Не корреляция а коинтеграция.
2) Let me google it for you.
Wiki: "С 1983 года гонконгский доллар привязан к американскому доллару. В Гонконге используется режим валютного совета, при котором курс гонконгского доллара может колебаться по отношению к доллару США в пределах 7,75—7,85 за один доллар."
1) Не корреляция а коинтеграция.
2) Let me google it for you.
Wiki: "С 1983 года гонконгский доллар привязан к американскому доллару. В Гонконге используется режим валютного совета, при котором курс гонконгского доллара может колебаться по отношению к доллару США в пределах 7,75—7,85 за один доллар."
Вообще-то здесь работает очень редко обсуждаемый и, по моему, не имеющий адекватного короткого названия эффект, который в теории корреляционного анализа обычно обходят стороной. Поискав в инете вариантов пять, я решил, что проще изложить самому. Искал я "вырождение диаграммы рассеяния" или "вырождение поля рассеяния". Для более качественного и обоснованного корреляционного анализа привлекают картинки, на которых видно, как этот анализ без картинок может обмануть:
евро и чиф.
прикольная тема, чувак!
евро и чиф.