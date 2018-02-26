А вот и я пришел с бана. Но больше спам и флуд не повторится. Вот думал целый месяц и открыл самую прибыльную стратегию.
- Один из лучших советников - это система поиска импульса волны Эллиота. Главное не опаздывает, и даже когда ложный сигнал - можно успеть закрыться на нуле.
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- Кому советников. Много и бесплатно!
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
Ну, с выходом с бани.. За месяц бани - наверное теперь мысли чисты как у младенца..
Ну, с выходом с бани.. За месяц бани - наверное теперь мысли чисты как у младенца..
Конечно, "теперь взять 2 МА". Куда чище)
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
Вот Галилео Галилей или Николя Коперник (или Николас или Коля) , они были бы удачливыми трейдерами, еслиб жили до сего дня.
Ведь валютные пары - это разно-удаленные звезды во Вселенной, по отношению к Земле.
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
Не боитесь нового бана за такие крамольные мысли?
Вот Галилео Галилей или Николя Коперник (или Николас или Коля) , они были бы удачливыми трейдерами, еслиб жили до сего дня.
Ведь валютные пары - это разно-удаленные звезды во Вселенной, по отношению к Земле.
Просветите, что значит слово разно-удаленные? ))
Просветите, что значит слово разно-удаленные? ))
разное расстояние))
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
Добрый день!
С Выходными днями и с прошедшим праздником!
Ну-с, стратегия заключается в сужении каналов двух Мувингов с разными периодами.
Периоды выбираем например 12 и 25.
1. Если мувинг п=25 выше п=12 и расширение каналов сужается - то покупаем. (фильтр - если два ближних свечи бычьи и полные)
2. Если мувинг п=12 выше п=25 и расширение каналов сужается - то продаем. (фильтр - если два ближних свечи медвежьи и полные)
Данная тактика почти без проигрышная.
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