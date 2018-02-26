А вот и я пришел с бана. Но больше спам и флуд не повторится. Вот думал целый месяц и открыл самую прибыльную стратегию.

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Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
 
Alexander Ivanov:
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.

Ну, с выходом с бани.. За месяц бани - наверное теперь мысли чисты как у младенца..

 
Alexandr Saprykin:

Ну, с выходом с бани.. За месяц бани - наверное теперь мысли чисты как у младенца..

Конечно, "теперь взять 2 МА". Куда чище) 

 
Alexander Ivanov:
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.


 
Alexander Ivanov:
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
А это... Новый способ. Уже не кряхтит? )
 

Вот Галилео Галилей или Николя Коперник (или Николас или Коля) , они были бы удачливыми трейдерами, еслиб жили до сего дня.

Ведь валютные пары - это разно-удаленные звезды во Вселенной, по отношению к Земле.

 
Alexander Ivanov:
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.

Не боитесь нового бана за такие крамольные мысли?

 
Alexander Ivanov:

Вот Галилео Галилей или Николя Коперник (или Николас или Коля) , они были бы удачливыми трейдерами, еслиб жили до сего дня.

Ведь валютные пары - это разно-удаленные звезды во Вселенной, по отношению к Земле.

Просветите, что значит слово разно-удаленные? ))

 
Alexey Volchanskiy:

Просветите, что значит слово разно-удаленные? ))

разное расстояние))

 
Alexander Ivanov:
Короче надо взять две МА. EMA и SMMA.
Как этот ТА выглядит на чарте?
 

Добрый день!

С Выходными днями и с прошедшим праздником!


Ну-с, стратегия заключается в сужении каналов двух Мувингов с разными периодами.

Периоды выбираем  например 12 и 25.

1. Если мувинг п=25 выше п=12 и расширение каналов сужается - то покупаем. (фильтр - если два ближних свечи бычьи и полные)

2. Если мувинг п=12 выше п=25 и расширение каналов сужается - то продаем.  (фильтр - если два ближних свечи медвежьи и полные)

Данная тактика почти без проигрышная. 

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