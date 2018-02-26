А вот и я пришел с бана. Но больше спам и флуд не повторится. Вот думал целый месяц и открыл самую прибыльную стратегию. - страница 2
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Попробуйте создать стрелочный индикатор.
Сам давно сделал этот индикатор.
Потом сравним.
На биткоине вот так торгуется.
Конечно еле заметное сужение невозможно увидеть, поэтому лучше создать стрелочный индикатор. Тогда не упустим начало разворота.
Вот Галилео Галилей или Николя Коперник (или Николас или Коля) , они были бы удачливыми трейдерами, еслиб жили до сего дня.
Ведь валютные пары - это разно-удаленные звезды во Вселенной, по отношению к Земле.
Не осилил.
Не осилил.
Добрый день!
С Выходными днями и с прошедшим праздником!
Ну-с, стратегия заключается в сужении каналов двух Мувингов с разными периодами.
Периоды выбираем например 12 и 25.
1. Если мувинг п=25 выше п=12 и расширение каналов сужается - то покупаем. (фильтр - если два ближних свечи бычьи и полные)
2. Если мувинг п=12 выше п=25 и расширение каналов сужается - то продаем. (фильтр - если два ближних свечи медвежьи и полные)
Данная тактика почти без проигрышная.
Возможно.
Но ты точно будешь знать где пересекаются линии и сколько стоит спред.
На пересечении мувингов нельзя торговать.
А если канал будет расширяться дальше и не прекратит расширяться?
Сигнала нет.