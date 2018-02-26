А вот и я пришел с бана. Но больше спам и флуд не повторится. Вот думал целый месяц и открыл самую прибыльную стратегию. - страница 3

Новый комментарий
 
МА(9) и сам курс, как самый быстрый индикатор, в отсутствии объемов продаж и покупок.




Играть можно и по МА(9).МА(9)

 

Стрелочный индикатор можно сделать мультитаймным и плюс много уровневым,

когда параллельно используем два-три пары мувингов с разными периодами.

Тогда для скальпинга мы можем открыть сделку без опоздания.
 
Alexander Ivanov:

Добрый день!

С Выходными днями и с прошедшим праздником!


Ну-с, стратегия заключается в сужении каналов двух Мувингов с разными периодами.

Периоды выбираем  например 12 и 25.

1. Если мувинг п=25 выше п=12 и расширение каналов сужается - то покупаем. (фильтр - если два ближних свечи бычьи и полные)

2. Если мувинг п=12 выше п=25 и расширение каналов сужается - то продаем.  (фильтр - если два ближних свечи медвежьи и полные)

Данная тактика почти без проигрышная. 


Такие примитивные торговые системы желательно оставить в прошлом)



 
спички всегда будут нужны.
 

покупки биткоина, цель 10050.


 

Если бы покупали и продавали по стрелкам - была бы прибыль. Но мы по барам. На один профит три лося.


 
если научишься будешь доволен.
 

Привет!


 
123
Новый комментарий