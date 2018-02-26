А вот и я пришел с бана. Но больше спам и флуд не повторится. Вот думал целый месяц и открыл самую прибыльную стратегию. - страница 3
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Играть можно и по МА(9).
Стрелочный индикатор можно сделать мультитаймным и плюс много уровневым,
когда параллельно используем два-три пары мувингов с разными периодами.
Добрый день!
С Выходными днями и с прошедшим праздником!
Ну-с, стратегия заключается в сужении каналов двух Мувингов с разными периодами.
Периоды выбираем например 12 и 25.
1. Если мувинг п=25 выше п=12 и расширение каналов сужается - то покупаем. (фильтр - если два ближних свечи бычьи и полные)
2. Если мувинг п=12 выше п=25 и расширение каналов сужается - то продаем. (фильтр - если два ближних свечи медвежьи и полные)
Данная тактика почти без проигрышная.
Такие примитивные торговые системы желательно оставить в прошлом)
покупки биткоина, цель 10050.
Если бы покупали и продавали по стрелкам - была бы прибыль. Но мы по барам. На один профит три лося.
Привет!