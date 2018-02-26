Найдена выгодная стратегия! - страница 6

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Yuriy Asaulenko:

и в тренде получится.)

Допустим тренд вверх. Нам удалось купить по Бид (колебания +/- есть всегда). Аск уходит вверх. Чуть выше Аск продаем - он сам туда придет.

Риск почти нулевой.

ЗЫ За день на индексе РТС можно таким образом наскальпить кучу денег, но оч утомительно.

а продать?

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Найдена выгодная стратегия!

Mickey Moose, 2018.02.20 20:43

1) берем инструмент где спред очень высокий

2) в команде "купить" покупаем  по цене предложения,

3) закрываем сделку по цене спроса

4) тот же подход и к команде "продать"

Таким образом у нас получается прибыль в размере спреда (когда он довольно большой, например на экзотических инструментах)



Вот пример


 
Renat Akhtyamov:

а продать?

Если явный тренд, работаем только по тренду. Если не торопясь идет куда-то (типа снос), то можно  в обе стороны работать.

 
C таким же успехом, идите в банк и меняйте не отходя от кассы, рубли на $ и обратно, пока деньги не закончатся. 
 
Ramiz Mavludov:
C таким же успехом, идите в банк и меняйте не отходя от кассы, рубли на $ и обратно, пока деньги не закончатся. 
Брокер продает по Ask и покупает по Bid. То же делает банк. Для получения выгоды по этой стратегии надо стоять по ту сторону окошка банка
 
 
STARIJ:
Брокер продает по Ask и покупает по Bid. То же делает банк. Для получения выгоды по этой стратегии надо стоять по ту сторону окошка банка

Выкупить у Банка всю наличность по Аsк и назначить новый Bid выше Ask!

 
Ramiz Mavludov:
C таким же успехом, идите в банк и меняйте не отходя от кассы, рубли на $ и обратно, пока деньги не закончатся. 

ну вот, а когда в банке закончатся деньги можно идти в другой банк

 
Aleksey Semenov:
если брокер не мешает держать лимитники на расстоянии спреда то вперёд, вдруг какой выброс котировок их зацепит и принесёт прибыль

На ECN хоть внутри спреда ставь.

 
Mickey Moose:

ну вот, а когда в банке закончатся деньги можно идти в другой банк

В банке маловероятно что закончатся деньги
 
Maxim Romanov:
В банке маловероятно что закончатся деньги

тогда бы они не закрывались сотнями

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