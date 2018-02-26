Найдена выгодная стратегия! - страница 6
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и в тренде получится.)
Допустим тренд вверх. Нам удалось купить по Бид (колебания +/- есть всегда). Аск уходит вверх. Чуть выше Аск продаем - он сам туда придет.
Риск почти нулевой.
ЗЫ За день на индексе РТС можно таким образом наскальпить кучу денег, но оч утомительно.
а продать?
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Найдена выгодная стратегия!
Mickey Moose, 2018.02.20 20:43
1) берем инструмент где спред очень высокий
2) в команде "купить" покупаем по цене предложения,
3) закрываем сделку по цене спроса
4) тот же подход и к команде "продать"
Таким образом у нас получается прибыль в размере спреда (когда он довольно большой, например на экзотических инструментах)
а продать?
Если явный тренд, работаем только по тренду. Если не торопясь идет куда-то (типа снос), то можно в обе стороны работать.
C таким же успехом, идите в банк и меняйте не отходя от кассы, рубли на $ и обратно, пока деньги не закончатся.
Брокер продает по Ask и покупает по Bid. То же делает банк. Для получения выгоды по этой стратегии надо стоять по ту сторону окошка банка
Выкупить у Банка всю наличность по Аsк и назначить новый Bid выше Ask!
C таким же успехом, идите в банк и меняйте не отходя от кассы, рубли на $ и обратно, пока деньги не закончатся.
ну вот, а когда в банке закончатся деньги можно идти в другой банк
если брокер не мешает держать лимитники на расстоянии спреда то вперёд, вдруг какой выброс котировок их зацепит и принесёт прибыль
На ECN хоть внутри спреда ставь.
ну вот, а когда в банке закончатся деньги можно идти в другой банк
В банке маловероятно что закончатся деньги
тогда бы они не закрывались сотнями