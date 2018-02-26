Найдена выгодная стратегия! - страница 7

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STARIJ:


Это не прибыль брокера, а прибыль ДЦ. Брокер, в отличие от ДЦ, с вами не торгует, а только выполняет ваши поручения на рынке и за свои услуги берет комиссию. Брокеру до фонаря где вы хотите купить/продать - по Аск или по Бид - вообще где хотите.

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