Изменить скрипт
Здравствуйте. Поскольку сам mql не знаю, кому не сложно, помогите пожалуйста чуть изменить скрипт.
Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.
Заранее благодарен.
Замените SendNotification(Текст_сообщения) на SendMail(Заголовок, Текст_сообщения). Но главное - настроить отправку сообщений на почту
Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.
Ок
Настройка почты в терминале для оповещения
Мгновенная доставка сообщения
Замените SendNotification(Текст_сообщения) на SendMail(Заголовок, Текст_сообщения). Но главное - настроить отправку сообщений на почту
Спасибо и Вам и другим отписавшимся, почту настрою, там все понятно.
Я Вас правильно понял, этот блок надо привести к такому виду:
{
SendNotification(izm + DoubleToStr(AccountBalance() - account, 2) + ". Баланс счета: "
+ DoubleToStr(AccountBalance(), 2) + " " + AccountCurrency());
account = AccountBalance();
schet_send++;
posl_time_send = TimeCurrent();
}
поменять на:
{
SendMail("Баланс счета", izm + DoubleToStr(AccountBalance() - account, 2) + ". Баланс счета: "
+ DoubleToStr(AccountBalance(), 2) + " " + AccountCurrency());
account = AccountBalance();
schet_send++;
posl_time_send = TimeCurrent();
}
Ок
Настройка почты в терминале для оповещения
Мгновенная доставка сообщения
P.S. Только это не скрипт, а советник. Поместить в папку Experts.
Увидел что Вы уже подправили, огромное спасибо!!!
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Здравствуйте. Поскольку сам mql не знаю, кому не сложно, помогите пожалуйста чуть изменить скрипт.
Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.
Заранее благодарен.