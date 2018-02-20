Изменить скрипт

Новый комментарий
 

Здравствуйте. Поскольку сам mql не знаю, кому не сложно, помогите пожалуйста чуть изменить скрипт.


Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.


Заранее благодарен.

Файлы:
send_info.mq4  3 kb
 
drex777:
Здравствуйте. Поскольку сам mql не знаю, кому не сложно, помогите пожалуйста чуть изменить скрипт.
Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.
Заранее благодарен.

Замените  SendNotification(Текст_сообщения)   на   SendMail(Заголовок, Текст_сообщения).  Но главное - настроить отправку сообщений на почту

 
drex777:

Нашел скрипт, который отправляет уведомления в терминал об изменении баланса через SendNotification. Нужно сделать так, чтобы делал отправку на почту.

Ок

Настройка почты в терминале для оповещения

Мгновенная доставка сообщения


P.S. Только это не скрипт, а советник. Поместить в папку Experts.
Файлы:
send_info.mq4  5 kb
 
можно вместо замены,   ниже дописать.
будет и push  и mail.
 
STARIJ:

Замените  SendNotification(Текст_сообщения)   на   SendMail(Заголовок, Текст_сообщения).  Но главное - настроить отправку сообщений на почту

Спасибо и Вам и другим отписавшимся, почту настрою, там все понятно.


Я Вас правильно понял, этот блок надо привести к такому виду:


{

      SendNotification(izm + DoubleToStr(AccountBalance() - account, 2) + ". Баланс счета:

                       + DoubleToStr(AccountBalance(), 2) + " " + AccountCurrency()); 

      account = AccountBalance();

      schet_send++;

      posl_time_send = TimeCurrent();

    }


поменять на:


{

      SendMail("Баланс счета", izm + DoubleToStr(AccountBalance() - account, 2) + ". Баланс счета: " 

                       + DoubleToStr(AccountBalance(), 2) + " " + AccountCurrency()); 

      account = AccountBalance();

      schet_send++;

      posl_time_send = TimeCurrent();

    }

 
FXwin:

Ок

Настройка почты в терминале для оповещения

Мгновенная доставка сообщения


P.S. Только это не скрипт, а советник. Поместить в папку Experts.

Увидел что Вы уже подправили, огромное спасибо!!!

Новый комментарий