Торгуете ли вы биткоином?
Я Биткойном пока не торгую, потому что есть другие инструменты, на которых нахожу вроде бы хорошие сделки. Между тем, Биткойн вроде бы "пришёл в себя", преодолел психологическую отметку в 10тыс и опять разворачивается наверх:
Я Биткойном пока не торгую, потому что есть другие инструменты, на которых нахожу вроде бы хорошие сделки. Между тем, Биткойн вроде бы "пришёл в себя", преодолел психологическую отметку в 10тыс и опять разворачивается наверх:
В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное
В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное
Может быть, Вы и правы с точки зрения формальной технической картины. 20 дек 2017 цена на Bitcoin упала из-за закрытии бирж в Корее и Китае, и контролю криптовалют. Но вера в эту новую технологию, называемую блокчейн, осталась в головах многих людей. И вот эта "червоточинка" веры в криптовалюты опять поднимает голову, а вместе с ней и цену на Биткойн.
В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное
Более правдоподобный сценарий. На биржу биткоин вывели только для того, чтобы обналичить.
Более правдоподобный сценарий. На биржу биткоин вывели только для того, чтобы обналичить.
Советую к просмотру,кто ещё не видел!
Да ничего с биткоином не произойдет.
Подергается еще несколько лет, и успокоится на каком-то среднем уровне, после чего займет свое место среди прочих валют, как не особо ликвидная и не особо удобная валюта.
Да ничего с биткоином не произойдет.
Подергается еще несколько лет, и успокоится на каком-то среднем уровне, после чего займет свое место среди прочих валют, как не особо ликвидная и не особо удобная валюта.
Помню время, когда предприятия массово начали переводить с получения зарплат в кассе у бухгалтера, на пластиковые карты, шуму было от рабочих аж капец.
А если теперь рабочему сказать что за зарплатой нужно идти в кассу, потому что предприятие больше не работает с картами. Я думаю что шуму будет ещё больше.
Время идёт, технологии меняются. Сегодня можно официально купить на заводе "БелАЗ" за биткоины, можно зарезервировать номер в отеле, купить билет на самолёт.
Мы ещё в начале пути. Расчёт криптой в разы проще, чем пластиковой картой, особенно если валюты платежа не совпадают.
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