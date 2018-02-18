Торгуете ли вы биткоином?

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Я Биткойном пока не торгую, потому что есть другие инструменты, на которых нахожу вроде бы хорошие сделки. Между тем, Биткойн вроде бы "пришёл в себя", преодолел психологическую отметку в 10тыс и опять разворачивается наверх:


[Удален]  
Victor Ziborov:

Я Биткойном пока не торгую, потому что есть другие инструменты, на которых нахожу вроде бы хорошие сделки. Между тем, Биткойн вроде бы "пришёл в себя", преодолел психологическую отметку в 10тыс и опять разворачивается наверх:


В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное


 
Не торгую и Вам не советую.
 
Nikolay Gaylis:

В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное

Может быть, Вы и правы с точки зрения формальной технической картины. 20 дек 2017 цена на Bitcoin упала из-за закрытии бирж в Корее и Китае, и контролю криптовалют. Но вера в эту новую технологию, называемую блокчейн, осталась в головах многих людей. И вот эта "червоточинка" веры в криптовалюты опять поднимает голову, а вместе с ней и цену на Биткойн.

 
Nikolay Gaylis:

В любой момент времени можно с такой же уверенностью утверждать и обратное


Более правдоподобный сценарий. На биржу биткоин вывели только для того, чтобы обналичить. 

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Более правдоподобный сценарий. На биржу биткоин вывели только для того, чтобы обналичить. 

Советую к просмотру,кто ещё не видел!


 
 

Да ничего с биткоином не произойдет.

Подергается еще несколько лет, и успокоится на каком-то среднем уровне, после чего займет свое место среди прочих валют, как не особо ликвидная и не особо удобная валюта.

 
George Merts:

Да ничего с биткоином не произойдет.

Подергается еще несколько лет, и успокоится на каком-то среднем уровне, после чего займет свое место среди прочих валют, как не особо ликвидная и не особо удобная валюта.

Тоже склоняюсь к данному варианту
 
George Merts:

Да ничего с биткоином не произойдет.

Подергается еще несколько лет, и успокоится на каком-то среднем уровне, после чего займет свое место среди прочих валют, как не особо ликвидная и не особо удобная валюта.

Помню время, когда предприятия массово начали переводить с получения зарплат в кассе у бухгалтера, на пластиковые карты, шуму было от рабочих аж капец.

А если теперь рабочему сказать что за зарплатой нужно идти в кассу, потому что предприятие больше не работает с картами. Я думаю что шуму будет ещё больше.

Время идёт, технологии меняются. Сегодня можно официально купить на заводе "БелАЗ" за биткоины, можно зарезервировать номер в отеле, купить билет на самолёт.

Мы ещё в начале пути. Расчёт криптой в разы проще, чем пластиковой картой, особенно если валюты платежа не совпадают.

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