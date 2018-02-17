Антивирус ловит МТ5 - страница 3
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Стоит авира, у меня нет никакой рекламы казино все ок. Антивирус иногда нужно обновлять, и выключать его не надо, тогда все будет ок.
А так в мире нет ничего идеального, вирусы всегда идут впереди антивирусов, это надо понимать.
грубо говоря сначала у меня должен сгореть комп, потом я должен его отремонтировать, спустя какое то время скачать обновления этой херни и и у меня он сгорит уже по другой причине только потому что вирусы делаются быстрее?
У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$
Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает
С установкой Метатрейдера всегда и всё ОК
грубо говоря сначала у меня должен сгореть комп
Гореть ничто не должно).
Вирусы всегда на шаг впереди.
Прими как должное.
У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$
Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает
С установкой Метатрейдера всегда и всё ОК
Что касается вирусной защиты КИС, ничего плохого сказать не могу. Но пару лет назад от него отказался, т.к. ресурсов жрал немерянно. Что сейчас - не знаю.
Вообще, КИС параноидальный антивирус.)
Гореть ничто не должно).
Вирусы всегда на шаг впереди.
Прими как должное.
Отечественный?? Ты словак, что ли?
NOD32 — антивирусный пакет, выпускаемый словацкой фирмой ESET. Первая версия была выпущена в конце 1987 года. Название изначально расшифровывалось как «Nemocnica na Okraji Disku».
Википедия
Действительно, NOD32 — словацкая фирма. Меня сбило с толку доменное имя "ru" в адресе сайта esetnod32.ru. Тут Вы правы.
По поводу антивирусов я, наивный думал, что на этом Форуме, где большинство — программисты, будет консенсус по поводу того, что наиболее удобный, надёжный и эффективный антивирус — это Nod32. Но почитав эту ветку, я вижу, что единого мнения нет. Называют разные антивирусы.
У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$
Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает
А стандартными средствами Не судьба?
А стандартными средствами Не судьба?
Нет, не судьба, сильно много ценной инфы на машине, и рисковать второй раз нет желания