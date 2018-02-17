Антивирус ловит МТ5 - страница 3

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Evgeny Belyaev:

Стоит авира, у меня нет никакой рекламы казино все ок. Антивирус иногда нужно обновлять, и выключать его не надо, тогда все будет ок.

А так в мире нет ничего идеального, вирусы всегда идут впереди антивирусов, это надо понимать.

грубо говоря сначала у меня должен сгореть комп, потом я должен его отремонтировать, спустя какое то время скачать обновления этой херни и и у меня он сгорит уже по другой причине только потому что вирусы делаются быстрее?

 

У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$

Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает

С установкой Метатрейдера всегда и всё ОК

 
Mickey Moose:

грубо говоря сначала у меня должен сгореть комп

Гореть ничто не должно).

Вирусы всегда на шаг впереди.

Прими как должное.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$

Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает

С установкой Метатрейдера всегда и всё ОК

Что касается вирусной защиты КИС, ничего плохого сказать не могу. Но пару лет назад от него отказался, т.к. ресурсов жрал немерянно. Что сейчас - не знаю.

Вообще, КИС параноидальный антивирус.)

 
Evgeny Belyaev:

Гореть ничто не должно).

Вирусы всегда на шаг впереди.

Прими как должное.

 Тогда почему этот хлам должен занимать ресурсы?
Вывод - это мусор.
 
Alexey Volchanskiy:

Отечественный?? Ты словак, что ли?

NOD32 — антивирусный пакет, выпускаемый словацкой фирмой ESET. Первая версия была выпущена в конце 1987 года. Название изначально расшифровывалось как «Nemocnica na Okraji Disku».

Википедия

Действительно, NOD32 — словацкая фирма. Меня сбило с толку доменное имя "ru" в адресе сайта esetnod32.ru. Тут Вы правы.

По поводу антивирусов я, наивный думал, что на этом Форуме, где большинство — программисты, будет консенсус по поводу того, что наиболее удобный, надёжный и эффективный антивирус — это Nod32. Но почитав эту ветку, я вижу, что единого мнения нет. Называют разные антивирусы.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня стоит KIS, лицензия на 2 машины ~23$

Проблем вообще никаких, рубит всё на корне, даже на половину сайтов не пускает


А стандартными средствами Не судьба?

 
Speculator:

А стандартными средствами Не судьба?

Нет, не судьба, сильно много ценной инфы на машине, и рисковать второй раз нет желания

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