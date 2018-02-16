Вопрос про пару USD/RUB(RUR)
вот если на них заработаешь, получешь 0 с ответом не рыночная котировка
обратного не предусмотренно
вот если на них заработаешь, получешь 0 с ответом не рыночная котировка
обратного не предусмотренно
А почему котировки всегда разные тогда? Не может же не рыночная котировка всегда быть
down. Так и у Вас разные магазины откр/закр в разное время. И цены разные можно использовать для обогащения
У разных брокеров разное время серверов (Метатрейдера), то есть - цена по закрытию дня может быть немного разной (именно цену закрытия дня чаще всего и сравнивают), то есть - обычно сравнивают дневные бары (открылся по ..., закрылся по ...), а котировки внутри дня могут разниться по high/low например на несколько 4-х значных пунктов (иногда).
В любом случае - тут к брокерам, и если вам важны именно котировки для например скальпинга или мартингейла для торговли внутри дня, то выбирайте такого брокера, котировки которого (внутри дня) удовлетворяют вашим требованиям.
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Очень часто на англ форумах - если кто-то пишет что сделал прибыльный скальпинг-советник, то сразу может быть вопрос: "Для какого брокера прибыльный?". И далее ветка может уйти в обсуждение качества внутридневных котировок для разных инструментов у разных брокеров.
А так как обсуждение брокеров тут очень ограничено правилами, то наверное еще и поэтому вам тут никто прямо и не ответил.
У разных брокеров разное время серверов (Метатрейдера), то есть - цена по закрытию дня может быть немного разной (именно цену закрытия дня чаще всего и сравнивают), то есть - обычно сравнивают дневные бары (открылся по ..., закрылся по ...), а котировки внутри дня могут разниться по high/low например на несколько 4-х значных пунктов (иногда).
В любом случае - тут к брокерам, и если вам важны именно котировки для например скальпинга или мартингейла для торговли внутри дня, то выбирайте такого брокера, котировки которого (внутри дня) удовлетворяют вашим требованиям.
-------------
Очень часто на англ форумах - если кто-то пишет что сделал прибыльный скальпинг-советник, то сразу может быть вопрос: "Для какого брокера прибыльный?". И далее ветка может уйти в обсуждение качества внутридневных котировок для разных инструментов у разных брокеров.
А так как обсуждение брокеров тут очень ограничено правилами, то наверное еще и поэтому вам тут никто прямо и не ответил.
Про то что пишут на зарубжных форумах не знал. Спасибо за ответ.
Котировки разняться я привел пример в 9:00 07.02.2018 — Insta 56.68, mt5 56.98, разница 30 копеек, что-то многовато
Честно говоря в голове все равно мысли — "что-за ху**ня?"
Наверное матчасть нужно почитать\повторить
рубль же торгуется только на московской бирже, с 8 до 20 часов пока работает биржа, все остальное время торги стоят на месте, хотя цена может меняться, просто ликвидности не будет
На самом деле в MT5 идут торги до 00:00 и котировка меняется. Правда на реал счете возможно после 18 00 уже не сможешь выставить ордер
На самом деле в MT5 идут торги до 00:00 и котировка меняется. Правда на реал счете возможно после 18 00 уже не сможешь выставить ордер
MetaQuotes - это не брокер (а insta - брокер). Конечно, можно открыть демо счет (MetaQuotes-Demo сервер), для тренировки например ...
У разных брокеров есть демо счета:
Сравнивайте котировки ... например - где-то есть DAX, где-то нет DAX ... с разной глубиной и разного качества ... и так далее.
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Брокеров обсуждать запрещено.
Поэтому пооткрывайте демо у разных брокеров (как у меня на скриншоте например), и повыбирайте - где котировки лучше.
MetaQuotes - это не брокер (а insta - брокер). Конечно, можно открыть демо счет (MetaQuotes-Demo сервер), для тренировки например ...
У разных брокеров есть демо счета:
Сравнивайте котировки ... например - где-то есть DAX, где-то нет DAX ... с разной глубиной и разного качества ... и так далее.
----------------
Брокеров обсуждать запрещено.
Поэтому пооткрывайте демо у разных брокеров (как у меня на скриншоте например), и повыбирайте - где котировки лучше.
А что значит качество? Вот я и хочу узнать где самый "правильный" курс.
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Здравстуйте форумчане! Не так давно скачал терминал от Instaforex(mt4), так же MetaTrader 5 с оф. сайта
Меня смущают:
1) Разные значние котировок
2) Время закрытия в последний день торгов и время открытия на новой недели
Instaforex клиент:
котировка в 09:00 07.02.2018
Metatrader 5 с офсайта:
котировка в 09:00 07.02.2018
Загуглил также график пары доллар рубль :
Почему все именно так?
Откуда вообще данные о котировках берут эти ДЦ?
Разве не ЦБ устанавливает курс и у всех он должен быть одинаковый? Где торги вообще происходят?
p.s. Последний график на вид очень схож с Metatrader5