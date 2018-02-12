Тюнинг мт4

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Друзья возникло желание тюнингануть мт4. Сейчас хочу поменять значёк образа советника в шляпе и серьгой на своё изображение допустим.Где находится исходное изображение?
 
Yevheniy Kopanitskyy:
Друзья возникло желание тюнингануть мт4. Сейчас хочу поменять значёк образа советника в шляпе и серьгой на своё изображение допустим.Где находится исходное изображение?

В ресурсах terminal.exe

 
Понял тоесть доступа нет....
 
Yevheniy Kopanitskyy:
Понял тоесть доступа нет....

смотря что именно вы хотите поменять. кое-что можно подправить в реестре

 
Хочу поменять иконку советника в шляпе на что-то другое
 
Yevheniy Kopanitskyy:  Хочу поменять иконку советника в шляпе на что-то другое

имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо

Если есть исходный файл - то ищите #property icon

 

Об этом вопрос?

icon

string

Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для программы EX5. Правила указания пути такие же, как и для ресурсов. Свойство должно указываться в главном модуле с исходным кодом MQL5. Файл иконки должен быть в формате ICO.

Свойства программ (#property) - Препроцессор - Основы языка - Справочник MQL4
Свойства программ (#property) - Препроцессор - Основы языка - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
, которые помогают клиентскому терминалу правильно обслуживать программы без необходимости их явного запуска. В первую очередь это касается внешних настроек индикаторов. Свойства, описанные во включаемых файлах, полностью игнорируются. Свойства необходимо задавать в главном mq4-файле. Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для...
 

Да, это очень удобно поменять изображение иконки на рабочем столе. Я, обычно, имею дело с несколькими счетами, и мне удобно видеть номер по порядку каждого счёта:


Не зачтите эту картинку за рекламу (я стёр названия ДЦ). Это учебные счета. Таких счетов разных брокеров у меня бывает до 15. И учесть, с каким счётом я уже разобрался, а с каким — нет, бывает сложно (запутанно). А если по номерам, то более удобно. Это делается через создание иконки в формате *.ico. После создания *.ico: правый клик по иконке на Рабочем столе — Свойства — Сменить значок... 

 
STARIJ:

имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо

Если есть исходный файл - то ищите #property icon

Исходник уонешноже есть сам пишу. Буду смотреть в property
 
STARIJ:

имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо

Если есть исходный файл - то ищите #property icon


эта функция давно уже отключена. 

 
Vladislav Andruschenko:


эта функция давно уже отключена. 

где именно отключена?
Потому как у меня всё показывается, и для ex4 и для ex5. 

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