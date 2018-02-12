Тюнинг мт4
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Друзья возникло желание тюнингануть мт4. Сейчас хочу поменять значёк образа советника в шляпе и серьгой на своё изображение допустим.Где находится исходное изображение?
В ресурсах terminal.exe
Понял тоесть доступа нет....
смотря что именно вы хотите поменять. кое-что можно подправить в реестре
имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо
Если есть исходный файл - то ищите #property icon
Об этом вопрос?
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icon
Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для программы EX5. Правила указания пути такие же, как и для ресурсов. Свойство должно указываться в главном модуле с исходным кодом MQL5. Файл иконки должен быть в формате ICO.
- docs.mql4.com
Да, это очень удобно поменять изображение иконки на рабочем столе. Я, обычно, имею дело с несколькими счетами, и мне удобно видеть номер по порядку каждого счёта:
Не зачтите эту картинку за рекламу (я стёр названия ДЦ). Это учебные счета. Таких счетов разных брокеров у меня бывает до 15. И учесть, с каким счётом я уже разобрался, а с каким — нет, бывает сложно (запутанно). А если по номерам, то более удобно. Это делается через создание иконки в формате *.ico. После создания *.ico: правый клик по иконке на Рабочем столе — Свойства — Сменить значок...
имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо
Если есть исходный файл - то ищите #property icon
имеющаяся у Вашего советника иконка в шляпе находится внутри советника. Если у Вас ex4 - а он зашифрован - то глухо
Если есть исходный файл - то ищите #property icon
эта функция давно уже отключена.
эта функция давно уже отключена.
где именно отключена?
Потому как у меня всё показывается, и для ex4 и для ex5.
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