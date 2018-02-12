Тюнинг мт4 - страница 2
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где именно отключена?
Потому как у меня всё показывается, и для ex4 и для ex5.
эта функция давно уже отключена.
Странно... Когда её отключили?
Странно... Когда её отключили?
Я говорил не про эту иконку а про иконку в папке терминала. Раньше можно было поставить свою иконку на файл.
А про какую? Эту?
Что мы гадаем? Показал-бы уж...
А про какую? Эту?
Что мы гадаем? Показал-бы уж...
Та уже и показывать нечего. Не работает. Не дома.
А дома работает?:)))
А дома работает?:)))
я про эти говорил :
раньше можно было их менять. Потом убрали эту фишку.
вы руками прописываете иконки? или старым билдом компилируете? эту фишку давно уже убрали.