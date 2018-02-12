Тюнинг мт4 - страница 2

Новый комментарий
 
Taras Slobodyanik:

где именно отключена?
Потому как у меня всё показывается, и для ex4 и для ex5. 

Показывается в папке экспертов свой значок? 
Или при нанесении на график? 
 
Vladislav Andruschenko:


эта функция давно уже отключена. 

Странно... Когда её отключили?


 
Alexey Viktorov:

Странно... Когда её отключили?


Я говорил не про эту иконку а про иконку в папке терминала. Раньше можно было поставить свою иконку на файл. 
 

1

 
Vladislav Andruschenko:
Я говорил не про эту иконку а про иконку в папке терминала. Раньше можно было поставить свою иконку на файл. 

А про какую? Эту?

Что мы гадаем? Показал-бы уж...

 
Alexey Viktorov:

А про какую? Эту?

Что мы гадаем? Показал-бы уж...

Та уже и показывать нечего. Не работает. Не дома. 
 
Vladislav Andruschenko:
Та уже и показывать нечего. Не работает. Не дома. 

А дома работает?:)))

 
Alexey Viktorov:

А дома работает?:)))


я про эти говорил :


раньше можно было их менять. Потом убрали эту фишку. 

 
Taras Slobodyanik:


вы руками прописываете иконки? или старым билдом компилируете? эту фишку давно уже убрали. 

 
а, дошло, раньше отображение кастомной иконки из ресурсов ex4/ex5 было видно не только в терминале, но и вообще, а сейчас не отображает, хотя может просто старая винда типа XP их всё ещё видит или старый билд
123
Новый комментарий