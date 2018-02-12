Ищу советник на ВВ
Добрый день.
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера?
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем. На средней закрываем сделку.
Ну или похожее, сам доделаю.
- Советник с открытием виртуальных сделок. Ищу такой.
- Ищу индикатор типа ARIMA
- Можно ли извлечь значение стоплевела из другого ДЦ ?
Market: You have activated the product Volume Delta Panel, 2 of 5 activations left. (See Rules, IV.10 and IV.11)
Roman Kutemov:
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера?
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем. На средней закрываем сделку.
Ну или похожее, сам доделаю.
Неужели в инете нет подходящих вариантов?
Вроде распространённая тема по боллинджерам.
Сделал по тех.заданию + бонус по стопам
MenuParameters = "========= Parameters ========="; Lot = 0.1; VirtualTP = 0; //Дистанция в пунктах TakeProfit (если =0 откл.) VirtualSL = 0; //Дистанция в пунктах StopLoss (если =0 откл.) Trailing = 0; //Дистанция в пунктах Trailing (если =0 откл.) StartTrailing = 10; //Дистанция в пунктах старт трайлинга Magic = 777; BollingerBands = "========= SignalBB ========="; BBperiod = 40; BBdeviation = 2.0; BBshift = 0; BBprice = 0;
Файлы:
BB_v1.0.mq4 59 kb
FXwin:Спасибо. Оперативно.
Буду пробовать. Я как понял виртуальные стопы,
а настоящие сов может ставить?
Roman Kutemov:
Я как понял виртуальные стопы,
а настоящие сов может ставить?
Реальные стопы только у трайлинга, если надо для SL и TP реальные, то надо исправлять в новой версии.
Roman Kutemov:Отправлю чуть позже.
Добрый день.
Добрый день.
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера?
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем. На средней закрываем сделку.
Ну или похожее, сам доделаю.
Ramiz Mavludov:Вижу уже есть готовый вариант)
Отправлю чуть позже.
Отправлю чуть позже.
Можно этому индикатору добавить алерт?
kit_andrei:в code base напишите bb в разделе с индикаторами и найдете.
Можно этому индикатору добавить алерт?
Можно этому индикатору добавить алерт?
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