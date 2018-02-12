Ищу советник на ВВ

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Добрый день. 
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера? 
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем.  На средней закрываем сделку.  
Ну или похожее,  сам доделаю.  
 
 
Market: You have activated the product Volume Delta Panel, 2 of 5 activations left. (See Rules, IV.10 and IV.11)
 
Roman Kutemov:
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера? 
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем.  На средней закрываем сделку.  
Ну или похожее,  сам доделаю.  

Неужели в инете нет подходящих вариантов?
Вроде распространённая тема по боллинджерам.

Сделал по тех.заданию + бонус по стопам

MenuParameters = "========= Parameters =========";
Lot            = 0.1;
VirtualTP      = 0;     //Дистанция в пунктах TakeProfit (если =0 откл.)
VirtualSL      = 0;     //Дистанция в пунктах StopLoss (если =0 откл.)
Trailing       = 0;     //Дистанция в пунктах Trailing (если =0 откл.)
StartTrailing  = 10;    //Дистанция в пунктах старт трайлинга
Magic          = 777;
BollingerBands = "========= SignalBB =========";
BBperiod       = 40; 
BBdeviation    = 2.0; 
BBshift        = 0;  
BBprice        = 0;


Файлы:
BB_v1.0.mq4  59 kb
 
FXwin:
Спасибо. Оперативно.  
Буду пробовать.  Я как понял виртуальные стопы,  
а настоящие сов может ставить? 
 
Roman Kutemov:
Я как понял виртуальные стопы,  
а настоящие сов может ставить? 

Реальные стопы только у трайлинга, если надо для SL и TP реальные, то надо исправлять в новой версии.

 
Roman Kutemov:
Добрый день. 
Может есть у кого простой советник на лентах боллинджера? 
От верхней границы продаём, от нижней-покупаем.  На средней закрываем сделку.  
Ну или похожее,  сам доделаю.  
Отправлю чуть позже. 
 
Ramiz Mavludov:
Отправлю чуть позже. 
Вижу уже есть готовый вариант)
 

Можно этому индикатору добавить алерт?

 
kit_andrei:

Можно этому индикатору добавить алерт?

в code base напишите bb в разделе с индикаторами и найдете. 
 
kit_andrei:

Можно этому индикатору добавить алерт?

Это советник.
Alert можно, только при каких событиях будет оповещение?

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