Индикаторы: Woodies CCI - страница 2
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Привет, Младен.
Я вижу, что lsma отображается не так, как другие индикаторы woodiescci, которые у меня есть.
Например: 3 изображения ниже - это LSMA 25. Но изображение 3 отличается от изображений 1 и 2.
Можете ли вы объяснить?
Здравствуйте, я не программист, но мне кажется, что действительно есть проблема с линией LSMA. Я только что добавил на график оригиналы LSMA и SMA и визуально кажется, что точки представляют собой 25 SMA, а не 25 LSMA.
Я в чем-то ошибаюсь?
Я наконец-то понял проблему, формула LSMA верна, но буферы в строке 193 инвертированы.
Просто измените:
double lsma=3.0*LsmaMABuffer1[i]-2.0*LsmaMABuffer2[i];
с:
double lsma=3.0*LsmaMABuffer2[i]-2.0*LsmaMABuffer1[i];
и LSMA будет построена правильно :)
Я наконец понял, в чём проблема: формула LSMA верна, но буферы в строке 193 перепутаны.
Просто нужно изменить:
doublelsma = 3.0 * LsmaMABuffer1[i] -2.0 * LsmaMABuffer2[i];
на:
doublelsma = 3,0 * LsmaMABuffer2[i]- 2,0 * LsmaMABuffer1[i];
и LSMA будет отображаться правильно :)
Спасибо за публикацию. Я внес ваши изменения в код, и отредактированный файл mq5 приведён ниже для тех, кто не занимается программированием. Это первая точная реализация индикатора Woodie CCI для MT5, которую я видел.
Этот индикатор пользовался «культовой» популярностью среди трейдеров, торгующих фьючерсами, ещё до того, как торговля на валютном рынке стала столь популярной.