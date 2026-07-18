Индикаторы: Woodies CCI - страница 2

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доступен ли этот индикатор для MT4, пожалуйста?
 
DuongGia #:

Привет, Младен.

Я вижу, что lsma отображается не так, как другие индикаторы woodiescci, которые у меня есть.

Например: 3 изображения ниже - это LSMA 25. Но изображение 3 отличается от изображений 1 и 2.

Можете ли вы объяснить?


Здравствуйте, я не программист, но мне кажется, что действительно есть проблема с линией LSMA. Я только что добавил на график оригиналы LSMA и SMA и визуально кажется, что точки представляют собой 25 SMA, а не 25 LSMA.

Я в чем-то ошибаюсь?

Файлы:
EURUSDH1.png  62 kb
 

Я наконец-то понял проблему, формула LSMA верна, но буферы в строке 193 инвертированы.
Просто измените:

double lsma=3.0*LsmaMABuffer1[i]-2.0*LsmaMABuffer2[i];

с:

double lsma=3.0*LsmaMABuffer2[i]-2.0*LsmaMABuffer1[i];


и LSMA будет построена правильно :)
 
Привет, Младен, не мог бы ты (если возможно) добавить в этот индикатор функцию, которая бы окрашивала свечи в цвета, соответствующие цветам CCI? При этом неважно, будет ли это похоже на Heiken Ashi или на цветные блоки под свечами. Я пробовал это сделать, даже с помощью ИИ, но у меня не получилось. Спасибо, Милан
 
dario82 #:

Я наконец понял, в чём проблема: формула LSMA верна, но буферы в строке 193 перепутаны.
Просто нужно изменить:

doublelsma = 3.0 * LsmaMABuffer1[i] -2.0 * LsmaMABuffer2[i];

на:

doublelsma = 3,0 * LsmaMABuffer2[i]- 2,0 * LsmaMABuffer1[i];


и LSMA будет отображаться правильно :)

Спасибо за публикацию. Я внес ваши изменения в код, и отредактированный файл mq5 приведён ниже для тех, кто не занимается программированием. Это первая точная реализация индикатора Woodie CCI для MT5, которую я видел.

Этот индикатор пользовался «культовой» популярностью среди трейдеров, торгующих фьючерсами, ещё до того, как торговля на валютном рынке стала столь популярной.

EURUSDM15

Файлы:
CCI_Woodies_1.mq5  11 kb
 
tatanka.č.1 Heiken Ashi или на цветные блоки под свечами. Я пробовал это сделать, в том числе с помощью ИИ, но ничего не вышло. Спасибо, Милан.
Так что теперь это уже не нужно, я сам это сделал.
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