Дополнительные сделки
Здравствуйте. Помогите подправить условие, чтобы открывались сделки по сигналу стрелок. У меня открывается только на одной.
Файлы:
638ps7c2a4.jpg 121 kb
BillATZ.mq4 8 kb
BillWilliams_ATZ.mq4 7 kb
- По сигналам
- mql4. Помогите написать условие
- Открытие сделки по сигналу
Anna Furmanova:
Здравствуйте. Помогите подправить условие, чтобы открывались сделки по сигналу стрелок. У меня открывается только на одной.
Здравствуйте. Помогите подправить условие, чтобы открывались сделки по сигналу стрелок. У меня открывается только на одной.
у Вас условие открывать только когда нет других ордеров:
if(CountSell()==0 && bilRed!= EMPTY_VALUE)
В бы прикрепили бы и индикатор.
Vladislav Andruschenko:
у Вас условие открывать только когда нет других ордеров:
В бы прикрепили бы и индикатор.
прикрепила индикатор.
Anna Furmanova:
прикрепила индикатор.
добавил функцию:
extern bool ONlyOnePosbySignal=false; // Играть только или бай и / или селл 1 позицией
Файлы:
BillATZ.mq4 8 kb
Vladislav Andruschenko:
добавил функцию:
кстати он иногда у Вас рисует стрелки и убирает.
Vladislav Andruschenko:
кстати он иногда у Вас рисует стрелки и убирает.
Спасибо Вам большое.
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