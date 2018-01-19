Дополнительные сделки

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Здравствуйте. Помогите подправить условие, чтобы открывались сделки по сигналу стрелок. У меня открывается только на одной.
Файлы:
638ps7c2a4.jpg  121 kb
BillATZ.mq4  8 kb
BillWilliams_ATZ.mq4  7 kb
 
Anna Furmanova:
Здравствуйте. Помогите подправить условие, чтобы открывались сделки по сигналу стрелок. У меня открывается только на одной.

у Вас условие открывать только когда нет других ордеров:

   if(CountSell()==0 && bilRed!= EMPTY_VALUE)


В бы прикрепили бы и индикатор. 

 
Vladislav Andruschenko:

у Вас условие открывать только когда нет других ордеров:


В бы прикрепили бы и индикатор. 


прикрепила индикатор.

 
Anna Furmanova:

прикрепила индикатор.


добавил функцию:

extern bool ONlyOnePosbySignal=false;      // Играть только или бай и / или селл 1 позицией


Файлы:
BillATZ.mq4  8 kb
 
Vladislav Andruschenko:


добавил функцию:




кстати он иногда у Вас рисует стрелки и убирает. 

 
Vladislav Andruschenko:



кстати он иногда у Вас рисует стрелки и убирает. 


Спасибо Вам большое.

 
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