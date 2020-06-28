Советники: Three Point Arbitrage - страница 4
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Доброго дня. Спасибо за ваш код, даже я-чайник, смог разобраться) но есть вопрос, советник на основании вашего кода не тестируется в мт5, хотя как я понял, оригинальный тестировался, но оригинальной совы сейчас нет по указанной в описании ссылке, и по этой причине я решил обратиться за помощью к вам) спасибо
Все должно работать. К сожалению, для запуска нужно немного разбираться в Терминале. Не готов консультировать по этому поводу. Возможно, кто-то на форуме подскажет.
К сожалению, для запуска нужно немного разбираться в Терминале.
hello good morning I need help and the guide how to fix this error in mt4 attached image
почитал, изучил поверхностно код
не понравилось то, что неудачное открытие треугольной комбинации отправляется на закрытие.
и мне кажется, что на реальной торговле, такая ситуация будет гораздо чаще.
учитывая то, что в сумме спред запросто скушает предыдущие профиты, не очень то впечатлило.
идея интересная, но нужно дорабатывать.