Советники: Three Point Arbitrage - страница 4

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Много ошибок (причём банальных, минлот легко берётся самой программой...), много букв и нет картинок, и брокер забанит... Вам делать нечего))
 
fxsaber:
Доброго дня. Спасибо за ваш код, даже я-чайник, смог разобраться) но есть вопрос, советник на основании вашего кода не тестируется в мт5, хотя как я понял, оригинальный тестировался, но оригинальной совы сейчас нет по указанной в описании ссылке, и по этой причине я решил обратиться за помощью к вам) спасибо
 
Сергей Овчинников:
Доброго дня. Спасибо за ваш код, даже я-чайник, смог разобраться) но есть вопрос, советник на основании вашего кода не тестируется в мт5, хотя как я понял, оригинальный тестировался, но оригинальной совы сейчас нет по указанной в описании ссылке, и по этой причине я решил обратиться за помощью к вам) спасибо

Все должно работать. К сожалению, для запуска нужно немного разбираться в Терминале. Не готов консультировать по этому поводу. Возможно, кто-то на форуме подскажет.

 
fxsaber:

К сожалению, для запуска нужно немного разбираться в Терминале. 

Имеете в виду - для запуска в тестере? Видимо есть нюансы для запуска мультивалютных экспертов в тестере, о которых я не знаю, т.к. любые другие советники запускаются. Хорошо, будем разбираться, и еще раз спасибо за код)
 

hello good morning I need help and the guide how to fix this error in mt4 attached image

 

почитал, изучил поверхностно код

не понравилось то, что неудачное открытие треугольной комбинации отправляется на закрытие.

и мне кажется, что на реальной торговле, такая ситуация будет гораздо чаще.

учитывая то, что в сумме спред запросто скушает предыдущие профиты, не очень то впечатлило.

идея интересная, но нужно дорабатывать.

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