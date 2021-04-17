MQL5 Storage
Вот нашел - может это имеет отношение к вашему случаю (сам я вопрользовался советом из второго поста ниже и у меня все заработало) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Renat Fatkhullin, 2017.12.01 22:02
Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.
Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.
Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
Renat Fatkhullin, 2017.12.08 16:15
Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.
К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.
Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.
То есть, я в своем профиле убрал "Подключить хранилище", а потом его опять подключил (с МетаЕдитором).
Вот нашел - может это имеет отношение к вашему случаю (сам я вопрользовался советом из второго поста ниже и у меня все заработало) -
То есть, я в своем профиле убрал "Подключить хранилище", а потом его опять подключил (с МетаЕдитором).
благодарю, наверное это
А где новая версия стораджа?
здесь только старая https://storage.mql5.com
Новая версия становится доступна в редакторе MetaEditor после того как Вы его В РЕДАКТОРЕ подключите. На сайте осталась для совместимости - что бы потом не сказали, мол мои проекты пошли прахом.
т.е. web-морды, как в данном случае, не предусмотрено?
всё только через MetaEditor?
т.е. web-морды, как в данном случае, не предусмотрено?
всё только через MetaEditor?
репозитария в смысле
т.е. web-морды, как в данном случае, не предусмотрено?
Ренат говорил о чем-то типа "минигитхаба" здесь для кодобазы. Так что в перспективе возможно будет веб доступ и к приватным репозиториям
а текущая версия чем не подходит?
Подскажите, а кто-то https://storage.mql5.io использует?
У меня после логина уходит в бесконечную загрузку и файлы не показывает
Подскажите, а кто-то https://storage.mql5.io использует?
У меня после логина уходит в бесконечную загрузку и файлы не показывает
Просто подождите.
Наверное, они так что-то именно в этот момент фиксили, или сервера перезагружали.
У меня, например, все нормально (да, тоже ждал):
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На новый комп установил новый терминал 5.1745.
Запустил MetaEditor, прописал логин/пароль от Community, на "MQL5" в дереве нажимаю "Получить обновления из хранилища", появляются в логе типовые сообщения:
0 2018.01.15 10:11:19.618 Storage update command start MQL5
0 2018.01.15 10:11:20.120 Storage update command completed successfully
но файлы не загружаются, в дереве папочки не выделяются.
Проверил на старом ноуте - там то же все папки отвязались....
на сайте https://storage.mql5.com все файлы присутствуют...
Что делаю не так?