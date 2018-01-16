Заработал на копировании сигналов?
Заработал на продаже сигнала. Подписчиков набирал в скайп чате. К сожалению идея провалилась. Сигнал просуществовал недолго. А вообще сервис сигналов весьма не плох, жаль только что слишком много защиты от дураков.
раздавал около месяца, супер идея, но не здесь
раздавал около месяца, супер идея, но не здесь
Тыж лосей разводишь ) Их раздавал?
треть того графика в простое-а это 15 недель без прибыли..-какое первое место может быть?(извините)
Тыж лосей разводишь ) Их раздавал?
))))
Взял для анализа первых 6-ть сигналов-и сразу видно,что топовый по графику прироста не достоин там находиться-с рейтингом полный непорядок...
Надо учитывать -- что рейтинг сигналов -- это комплексная оценка из многих параметров.
И дать точную оценку, которая бы устроила всех, крайне сложно (даже невозможно) -- обязательно кому-то по какому-то параметру будет не нравится положение в рейтинге того или иного сигнала.
Разговоры и вопросы, мол, как тот или иной сигнал оказался на первом месте в топе -- это бесконечная тема, в которой нет правых и неправых.
И на этой теме можно погибнуть -- надо принять рейтинг "как есть" -- и допустить что он считается верно.
Да, положение в рейтинге играет ключевую роль на выбор подписчиков.
Но надо считаться с этим и строить дополнительное позиционирование своего сигнала с помощью внерейтингового привлечения внимания подписчиков -- масса сигналов, у которых больше подписчиков чем у сигнала из первого места топа.
Заработал на продаже сигнала. Подписчиков набирал в скайп чате. К сожалению идея провалилась. Сигнал просуществовал недолго. А вообще сервис сигналов весьма не плох, жаль только что слишком много защиты от дураков.
В каком смысле"Много зашиты от дураков"?
раздавал около месяца, супер идея, но не здесь
Прости, а где интересно?
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