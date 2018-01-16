Заработал на копировании сигналов?

Новый комментарий
 
  • 24% (24)
  • 51% (51)
  • 25% (25)
Всего проголосовало: 100
[Удален]  
Нужно добавить еще варианты. Например: не работал по сигналам.
 

Заработал на продаже сигнала. Подписчиков набирал в скайп чате. К сожалению идея провалилась. Сигнал просуществовал недолго. А вообще сервис сигналов весьма не плох, жаль только что слишком много  защиты от дураков. 

 

раздавал около месяца, супер идея, но не здесь

 
Mickey Moose:

раздавал около месяца, супер идея, но не здесь


Тыж лосей разводишь ) Их раздавал?

[Удален]  

Взял для анализа первых 6-ть сигналов-и сразу видно,что топовый по графику прироста не достоин там находиться-с рейтингом полный непорядок...


[Удален]  

треть того графика в простое-а это 15 недель без прибыли..-какое первое место может быть?(извините)

 
Alexey Volchanskiy:

Тыж лосей разводишь ) Их раздавал?


))))

 
Nikolay Gaylis:

Взял для анализа первых 6-ть сигналов-и сразу видно,что топовый по графику прироста не достоин там находиться-с рейтингом полный непорядок...



Надо учитывать -- что рейтинг сигналов -- это комплексная оценка из многих параметров.

И дать точную оценку, которая бы устроила всех, крайне сложно (даже невозможно) -- обязательно кому-то по какому-то параметру будет не нравится положение в рейтинге того или иного сигнала.

Разговоры и вопросы, мол, как тот или иной сигнал оказался на первом месте в топе -- это бесконечная тема, в которой нет правых и неправых.

И на этой теме можно погибнуть -- надо принять рейтинг "как есть" -- и допустить что он считается верно.

Да, положение в рейтинге играет ключевую роль на выбор подписчиков.

Но надо считаться с этим и строить дополнительное позиционирование своего сигнала с помощью внерейтингового привлечения внимания подписчиков -- масса сигналов, у которых больше подписчиков чем у сигнала из первого места топа.

[Удален]  
Dmitiry Ananiev:

Заработал на продаже сигнала. Подписчиков набирал в скайп чате. К сожалению идея провалилась. Сигнал просуществовал недолго. А вообще сервис сигналов весьма не плох, жаль только что слишком много  защиты от дураков. 


В каком смысле"Много зашиты от дураков"?

[Удален]  
Mickey Moose:

раздавал около месяца, супер идея, но не здесь


Прости, а где интересно?

12
Новый комментарий