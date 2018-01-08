Вопрос про OBJ_REGRESSION
Здравствуйте! Имеется вопрос про то, как узнать крайние границы канала регрессии OBJ_REGRESSION.
Канал рисуется тремя линиями, а в списке объектов только одна средняя линия. Соответсвенно, функция ObjectGetValueByShift бесполезна.
Буду признателен, если кто ответит.
Как получить границы канала нарисованного OBJ_REGRESSION не знаю, сам когда то задавался этим вопросом...
Но можно рассчитать его самому:
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input int Index_1 = 20; input int Index_2 = 1; double mid_pr_1; double mid_pr_2; double up_pr_1; double up_pr_2; double dn_pr_1; double dn_pr_2; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries(close, true); //--- int n = Index_1 - Index_2; // Количество баров для расчета if(n <= 0) return(0); double sum_y = 0; double sum_x = 0.0; double sum_xy = 0.0; double sum_x2 = 0.0; //--- for(int i = Index_2; i <= Index_1; i++) { sum_y += close[i]; sum_x += i; sum_xy += close[i] * i; sum_x2 += i * i; } //--- double c = sum_x2 * n - sum_x * sum_x; if(c == 0.0) return(0); double k = (sum_xy * n - sum_x * sum_y) / c; double b = (1.0 / n)*(sum_y - k * sum_x); //--- double max = 0; for(int i = Index_2; i <= Index_1; i++) { double y = k * i + b; max = MathMax(max, MathAbs(close[i] - y)); } //--- Расчет цены точек линий канала mid_pr_1 = k * Index_1 + b; // Цена первой точки средней линии канала mid_pr_2 = k * Index_2 + b; // Цена второй точки средней линии канала up_pr_1 = mid_pr_1 + max * 1; // Цена первой точки верхней линии канала up_pr_2 = mid_pr_2 + max * 1; // Цена второй точки верхней линии канала dn_pr_1 = mid_pr_1 - max * 1; // Цена первой точки нижней линии канала dn_pr_2 = mid_pr_2 - max * 1; // Цена второй точки нижней линии канала //--- Посмотрим рассчитанные значения Comment("mid 1 = " + DoubleToString(mid_pr_1, _Digits) + "\nmid 2 = " + DoubleToString(mid_pr_2, _Digits) + "\nup 1 = " + DoubleToString(up_pr_1, _Digits) + "\nup 2 = " + DoubleToString(up_pr_2, _Digits) + "\ndn 1 = " + DoubleToString(dn_pr_1, _Digits) + "\ndn 2 = " + DoubleToString(dn_pr_2, _Digits)); //--- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Спасибо. Слишком уж закручено. Странно, что нету штатной функции в 1 строчку.
Давно обсуждался вопрос несоответствия расчетных границ канала с теми границами, которые получаются при помощи стандартного инструмента "Линейная регрессия".
Оказалось, что инструмент считает по Open, а не по Close. Это хорошо видно на рисунке:
Красная линия - Open свечи, по которой рассчитаны границы канала. Синяя линия - Close за пределами границ канала.
Спасибо. Слишком уж закручено. Странно, что нету штатной функции в 1 строчку.
Это не правильный код. Ересь какую-то показывает. Показывает ценовые значения, которых и на графике нет:
https://www.mql5.com/en/charts/8116209/eurusd-h1-alpari-international-limited
- www.mql5.com
Это не правильный код. Ересь какую-то показывает. Показывает ценовые значения, которых и на графике нет:
https://www.mql5.com/en/charts/8116209/eurusd-h1-alpari-international-limited
int n = Index_1 - Index_2 +1; // Количество баров для расчета...или же вместо <= поставить <
Это не правильный код. Ересь какую-то показывает. Показывает ценовые значения, которых и на графике нет:
https://www.mql5.com/en/charts/8116209/eurusd-h1-alpari-international-limited
Извиняюсь , в коде была логическая ошибка.. , постом выше показано как исправить.
<= поставить <
А вот это другое дело! Снимаю шляпу!
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Здравствуйте! Имеется вопрос про то, как узнать крайние границы канала регрессии OBJ_REGRESSION.
Канал рисуется тремя линиями, а в списке объектов только одна средняя линия. Соответсвенно, функция ObjectGetValueByShift бесполезна.
Буду признателен, если кто ответит.